Crimen y Justicia

Crimen de Bastián Escalante: en un polémico fallo, Casación ordenó revisar la pena contra el policía que mató al niño de 10 años

Juan Alberto García Tonzo fue condenado a 21 años de prisión por matar al menor cuando intentaba defenderse a los tiros de un asalto en Wilde. Qué dice la resolución de la Cámara y la queja de los familiares

Bastián Escalante asesinado por un policía en Wilde tras un robo
Bastián Escalante tenía 10 años
Guardar

En un polémico fallo, el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó revisar la pena de 21 años de prisión que recibió Juan Alberto García Tonzo, el policía bonaerense condenado por la muerte del niño Bastián Escalante, de 10 años, quien falleció en 2024 tras ser alcanzado por uno de los disparos que el agente efectuó contra delincuentes intentaron robarle su moto en Wilde.

En la resolución, a la que accedió Infobae, los jueces de la Sala III mantuvieron la condena y la calificación legal de los hechos, pero cuestionaron tres elementos que habían sido utilizados para agravar la pena: la edad de Bastián, la conducta del policía después del hecho y el uso abusivo del arma reglamentaria. Por eso, ordenaron realizar nuevamente la audiencia de cesura.

PUBLICIDAD

García Tonzo había sido condenado el 8 de octubre de 2025 a 21 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial. Un jurado popular lo había declarado culpable por el crimen de Bastián -homicidio con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego- y por los disparos a los delincuentes -homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, cometido con exceso en la legítima defensa-.

En el dictamen de Casación, los magistrados Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño coincidieron en mantener su responsabilidad penal, pero consideraron que la jueza María Angélica Sayago del Castillo cometió un error en valorar las tres cuestiones mencionadas anteriormente para establecer la pena.

PUBLICIDAD

Los padres de Bastián Escalante con su abogado Matías Morla
Los padres de Bastián Escalante con su abogado Matías Morla

El primer punto tiene que ver con que la magistrada en primera instancia había considerado como una circunstancia agravante que la víctima fuera un niño de 10 años. Casación entendió, en cambio, que ese dato ya estaba comprendido dentro del propio hecho por el que García Tonzo fue condenado, por lo que volver a utilizar esa circunstancia para aumentar la pena implicaría valorarla nuevamente.

El segundo tiene que ver con que la sentencia principal había tenido en cuenta que el policía no auxilió a Bastián después de los disparos y que tampoco había mostrado, según la apreciación de la jueza, un arrepentimiento sincero durante el juicio. No obstante, Casación consideró que esas circunstancias posteriores al hecho no podían ser utilizadas como agravantes para incrementar la pena.

El tercer elemento fue el uso abusivo del arma de fuego reglamentaria. En el juicio se había considerado como un dato grave que García Tonzo utilizara su arma en una zona de circulación de vecinos, en un horario en el que había movimiento por la salida de chicos de una escuela y un club ubicados en la misma zona. Pero Casación entendió que ese dato no podía ser utilizado nuevamente como agravante cuando ya se había ponderado su condición de funcionario público y el uso del arma dentro de la calificación penal.

En la resolución, el tribunal también rechazó el planteo de la defensa que pretendía que toda la conducta fuera considerada como un exceso en la legítima defensa y que la pena se redujera sustancialmente. Los jueces señalaron que, por el concurso ideal de delitos, la escala aplicable era la correspondiente al homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuyo máximo alcanza los 33 años y cuatro meses de prisión.

Sin embargo, la decisión de pedir que se revea la pena del condenado generó rechazo de la familia de Bastián. Matías Morla, abogado de los padres del niño, cuestionó que se eliminaran esos tres agravantes y sostuvo que la familia continuará reclamando el máximo de la pena. “Obviamente que no estamos de acuerdo con el fallo de Casación”, sostuvo el letrado.

Morla destacó además que los familiares del menor avalan que se mantenga la condena y que no se realice un nuevo juicio, pero insistió en que no está de acuerdo con revisar la cantidad de años. “Nosotros vamos a seguir pidiendo el máximo de la pena para los delitos por los que fue condenado, es decir 33 años”, afirmó.

La fiscal del caso, Mariela Montero, también apeló la resolución de Casación y buscará que se mantengan los 21 años de prisión establecidos originalmente. Ahora, la discusión deberá concentrarse en la nueva audiencia de cesura.

Temas Relacionados

Últimas noticiasBastián EscalanteMatías Morla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terror en La Matanza: intentaron asaltar un banco, hubo disparos y los clientes redujeron a un ladrón

El sospechoso, de 42 años, fue arrestado en una sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador. La Policía secuestró una pistola calibre .380 y no hubo heridos

Terror en La Matanza: intentaron asaltar un banco, hubo disparos y los clientes redujeron a un ladrón

Quiénes son los acusados del caso EquiQuant, la nueva megaestafa estilo Cositorto: calculan un daño de más de $1000 millones

Dos mellizos y un contador son los principales nombres en una lista de 26 sospechosos señalados por cometer un presunto engaño a nivel nacional. El fiscal Andrés Madrea pidió indagarlos por delitos como lavado de activos

Quiénes son los acusados del caso EquiQuant, la nueva megaestafa estilo Cositorto: calculan un daño de más de $1000 millones

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Muchas veces lo vi armado”, declaró un amigo del músico

El cantante permanece internado y no asistió a la décima audiencia. Sus abogados reclamaron frenar el proceso por su cuadro clínico y por la evaluación ordenada por la Justicia Civil. El fiscal Sandro Abraldes rechazó el planteo

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Muchas veces lo vi armado”, declaró un amigo del músico

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

El médico aseguró que el empresario llegó “totalmente decidido” a operarse y que, durante la consulta previa, no detectó síntomas ni signos que permitieran sospechar una enfermedad

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

Habló Laura de Marinis, la jueza de la polémica en CABA: “Someter a un chico de 14 años al sistema penal es estigmatizante”

La jueza que declaró inaplicable el nuevo Régimen Penal Juvenil para un adolescente acusado de tentativa de robo defendió su fallo y cuestionó las amenazas de juicio político

Habló Laura de Marinis, la jueza de la polémica en CABA: “Someter a un chico de 14 años al sistema penal es estigmatizante”

DEPORTES

El homenaje que Boca Juniors le rendirá a Miguel Ángel Russo a metros de la Bombonera

El homenaje que Boca Juniors le rendirá a Miguel Ángel Russo a metros de la Bombonera

El Papu Gómez vuelve a cambiar de equipo a los 38 años: el exótico destino que eligió el campeón del mundo

“Cazaron a Aramburu”: el resonante alegato final del fiscal en el juicio por el crimen del ex jugador de Los Pumas

La cruda confesión de Luciano De Cecco, emblema de la selección de vóley, sobre su método para escapar a la depresión

Conmoción en el hockey juvenil: un jugador de 11 años fue suspendido indefinidamente tras golpear por la espalda a su rival en la cabeza con su palo

TELESHOW

El Puma Rodríguez destruyó la canción Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

El Puma Rodríguez destruyó la canción Loco un poco de Turf y Joaquín Levinton no se la dejó pasar

La desafiante respuesta de la China Suárez tras el polémico video en un auto con Mauro Icardi: “¿Así mejor?”

Los días de Emilia Mernes lejos de los conciertos: amigos, gimnasio y un baile sensual en la calle

Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

Dolor en el mundo del folklore: murió a los 36 años Lucas Montanaro, exintegrante de Canto 4

INFOBAE AMÉRICA

La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

Cuba: procesan a un hombre tras incautar 74 tipos de medicamentos de presunta venta ilegal, en medio de un desabastecimiento del 70%

Detienen a ciudadano guatemalteco con 1,200 litros de aguardiente durante operativo en Honduras

Panamá registra 423 homicidios hasta septiembre y el pandillerismo muestra el mayor aumento

El Ministerio de Agricultura revisa los avances del riego tecnificado ante la escasez de agua en República Dominicana