Jornada financiera: el riesgo país subió por octavo día consecutivo y alcanzó un máximo en cinco meses

En una rueda tensa subieron las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU y también el petróleo.

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Un contexto internacional refractario a las inversiones de mayor riesgo impactó sobre las valuaciones de los activos argentinos, con foco en los títulos de deuda soberana y las acciones de los bancos.

Mientras que los precios del petróleo rebotaron, con el Brent otra vez sobre USD 100 el barril, los principales indicadores de Wall Street negocian con una caída en un rango de 0,7% a 1,1% y los bonos del Tesoro de los EE.UU. incrementaron hasta 10 puntos básicos sus rendimientos, otra vez en máximos desde 2007.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,9%, a 2.960.546 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de bajas, lideradas por los títulos del sector bancario con una pérdida en torno al 3 por ciento. Destacó la suba de 1,3% en los títulos de YPF, en los 54,07 dólares.

Los bonos soberanos volvieron a operar muy negativos en sus emisiones hard dollar. Los Globales con ley extranjera, y los Bonares, con legislación local, restaron un 1,1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan subió 12 unidades para la Argentina, en los 566 puntos básicos, un máximo desde el 28 de abril. La salida de fondos posicionados en renta fija emergente se dio también porque la tasa del bono del Tesoro de los EE.UU. a diez años trepó al 5,1% anual.

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Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, precisó que “la suba de tasas de la Reserva Federal dificulta el flujo hacia los activos argentinos porque eleva el piso sobre el cual se mide el riesgo país. Argentina llegó a niveles de alrededor de 400 puntos básicos y, gracias a ese proceso, obtuvo la calificación B- y perspectivas positivas de distintas agencias. Pero el contexto internacional cambió: la crisis geopolítica, la suba de las tasas de los Treasuries y las tensiones arancelarias llevaron a un escenario de mayor inflación y obligaron a Estados Unidos y a otros países desarrollados a mantener políticas monetarias más restrictivas”.

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, describió que “las bolsas de Nueva York mostraron números en rojo durante la jornada del miércoles, revirtiendo la inercia de las sesiones previas. El mercado se vio castigado por una fuerte venta en el mercado de renta fija estadounidense, que llevó las tasas de interés a máximos no vistos desde 2007, impulsada por sólidos datos de actividad económica en EEUU y el endurecimiento en las expectativas de política monetaria de la Fed. A este frente se sumó el freno en la racha bajista del crudo Brent, que rebotó por encima de los USD 103 ante cruces diplomáticos y tensiones persistentes en Medio Oriente”.

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“En la plaza financiera local, los activos argentinos profundizaron el sesgo vendedor en un contexto internacional netamente adverso para mercados emergentes. La deuda soberana en dólares encadenó su octava caída consecutiva, concentrando los retrocesos en el tramo largo de la curva”, completó Villacorta.

Los precios del crudo rebotaron tras cinco sesiones consecutivas de pérdidas. El barril de petróleo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, subió 4,4%, a USD 103,70 en los contratos con entrega en noviembre.

“En el marco de la Asamblea General de la ONU, la tensión escaló cuando la delegación de Estados Unidos abandonó la sala durante la intervención del presidente iraní Pezeshkian, quien condicionó el paso libre por el Estrecho de Ormuz al levantamiento de sanciones, sin embargo, el Secretario de Estado Marco Rubio confirmó contactos indirectos con Irán a través de Qatar e intercambios diplomáticos con el canciller ruso Lavrov para abordar un alto el fuego en infraestructura energética”, explicó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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Con una ligera suba el dólar mayorista alcanzó este miércoles nuevos precios máximos. La divisa subió dos pesos o 0,1%, a $1.516, después de haberse negociado a $1.518 por la mañana.

Este avance muy gradual del tipo de cambio, no obstante, mantiene vigente el período de atraso cambiario, con una evolución muy inferior al ritmo de la inflación. En septiembre la divisa sube solo tres pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la ganancia se ajusta a 61 pesos o 4,2 por ciento.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, observó que la divisa, “si bien operó de manera equilibrada, logró hacerlo en una banda levemente superior a lo que venía operando”, mientras que “el volumen operado cayó 21% y terminó en USD 481 millones”.

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El BCRA fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.910,11 pesos. El dólar mayorista quedó así a 394,11 pesos o 26% de ese límite oficial para la flotación administrada.

El dólar al público continuó invariable. En el Banco Nación cerró a $1.535 para la venta, en la sexta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.536,17 para la venta y $1.483,12 para la compra.

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.560 para la venta. El billete informal anotó récord nominal de $1.570 el 28 de julio.

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El Banco Central compró USD 6 millones en la rueda mayorista, el 1,2% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 481 millones, a USD 48.933 millones, un mínimo desde el 31 de agosto. Influyeron, entre otros conceptos, el descenso de unos USD 180 millones, aproximadamente por cotizaciones de activos como el oro (-1,3%, a USD 4.321,40 la onza) y pagos a organismos internacionales por unos 30 millones de dólares.

Septiembre se encamina a ser el mes con menores compras oficiales en el mercado en lo que va del año, dado que la autoridad monetaria absorbió poco más de 200 millones en total, a falta de cinco ruedas operativas, iniciativa que quitó presión a la demanda y justifica en parte la estabilización de los precios.

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