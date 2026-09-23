La Corte Suprema confirmó la extradición a Chile de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija

La Corte Suprema confirmó la extradición solicitada por Chile para que el acusado sea sometido a juicio en ese país

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La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición a Chile de un hombre requerido por la justicia de ese país para ser juzgado por abusos sexuales contra su hija, quien era menor de 14 años cuando comenzaron los hechos denunciados.

El fallo, firmado este miércoles, dejó firme la decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Mendoza, que había considerado procedente el pedido realizado por las autoridades chilenas.

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Fuentes judiciales señalaron que la investigación en el país vecino abarca hechos que, de acuerdo con la causa, ocurrieron entre 2012 y 2020 en la localidad de Angol, ubicada en la Región de La Araucanía, en el sur trasandino.

La defensa del acusado -identificado como C.A.H.M.- había apelado la extradición. Cuestionó la precisión de la denuncia y planteó que durante el trámite debían realizarse otras medidas de prueba. También objetó la imparcialidad del juez federal que intervino en el expediente.

Sin embargo, la Corte rechazó esos argumentos. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti remitieron a los fundamentos del dictamen de la Procuración General, que sostuvo que el proceso de extradición no tiene como objetivo establecer si el acusado cometió los delitos ni definir su responsabilidad penal.

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En su resolución, el tribunal recordó que en esta etapa solo corresponde analizar si el pedido formulado por el Estado requirente cumple las condiciones legales para avanzar con la entrega de la persona reclamada. Por ese motivo, no trató los cuestionamientos de la defensa sobre el contenido de la acusación presentada en Chile.

A la vez, los magistrados desestimaron los agravios de la defensa sobre la presunta falta de imparcialidad del juez que intervino.

La sentencia también descartó pronunciarse sobre el pedido del imputado para ser juzgado en la Argentina. Según el máximo tribunal, esa solicitud no forma parte de la fase judicial del procedimiento de extradición.

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Además, ordenó al juez de Mendoza informar a las autoridades chilenas el tiempo que C.A.H.M. permaneció detenido durante el trámite, para que ese período sea considerado dentro del proceso que enfrenta en el país vecino.