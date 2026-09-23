Encontraron éxtasis valuado en más de 2 millones de dólares dentro de tres autos provenientes de Brasil

La Policía de Entre Ríos halló la droga en las ruedas y dobles fondos de los vehículos

Guardar

En el marco de un operativo contra el narcotráfico, la Policía de Entre Ríos desarticuló una red criminal internacional dedicada al transporte de estupefacientes. Durante los procedimientos, secuestraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis, valuadas en dos millones de dólares, que estaban ocultas en tres autos provenientes de Brasil. A su vez, detuvieron a seis personas de nacionalidad brasileña.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que todo comenzó este miércoles por la mañana, alrededor de las 9, en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un automóvil Hyundai HB20 con patente extranjera.

PUBLICIDAD

Cuando los agentes solicitaron la documentación del conductor y se preparaban para inspeccionar el vehículo con perros entrenados en detección de narcóticos, el sospechoso se dio a la fuga y huyó hacia el sur.

Sin embargo, el auto fue hallado abandonado a la altura del kilómetro 339 de la Ruta Nacional Nº14. De acuerdo a la reconstrucción, el sujeto habría descendido del rodado y adentrado en una zona de malezas. A partir de lo ocurrido, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo.

Encontraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis dentro de los vehículos

Los agentes localizaron un segundo vehículo de interés, un Chevrolet Onix de color gris con patente extranjera, que se encontraba en la playa de estacionamiento de una estación de servicio situada en el km 296 de la Ruta Nacional Nº14. Cuando analizaron las cámaras de seguridad del lugar observaron que ese mismo día un Ford Fiesta de color blanco se acercó al Onix que estaba estacionado.

PUBLICIDAD

En ese momento, un hombre descendió del Chevrolet y se subió al Fiesta, con sentido sur por la Ruta Nacional Nº14. Con esta información, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Tras tareas investigativas, alrededor de las 11.40, personal del Puesto de Control Vial Bella Vista interceptó el auto Ford Fiesta en una estación de servicio, ubicada en el km 142,9 de la Ruta Nacional Nº14. Dentro del vehículo se encontraban cinco personas de nacionalidad brasileña -tres hombres y dos mujeres- quienes fueron demoradas.

Horas más tarde, alrededor de las 18, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona donde había sido abandonado el Hyundai y lograron detener al conductor que había escapado.

PUBLICIDAD

La droga estaba oculta en dobles fondos de los tanques de combustible, los parlantes y las ruedas de auxilio

Por orden del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, los efectivos de las delegaciones de Chajarí y Federación inspeccionaron los vehículos. Durante los procedimientos, descubrieron dobles fondos en los vehículos -ubicados en tanques de combustible, parlantes y ruedas de auxilio- donde ocultaban estupefacientes.

Fuentes policiales detallaron a este medio que encontraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis, valuadas en dos millones de dólares. Los policías secuestraron seis teléfonos celulares y el total de la droga. Por su parte, los seis detenidos quedaron alojados en la Jefatura Departamental Uruguay a disposición de la Justicia Federal.

PUBLICIDAD

“Tenemos como eje central el combate contra el narcotráfico”, expresó Néstor Roncaglia