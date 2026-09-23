Crimen y Justicia

Detuvieron a "el simulador": se vistió de policía y amenazó a su novia con una tonfa y un arma de fuego

El detenido ya había protagonizado un hecho similar años atrás, cuando lo acusaron de hacerse pasar por un agente de la Policía de la Ciudad y engañar a una oficial de la bonaerense a la que le robó el arma reglamentaria y esposas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El detenido que repitió el mismo modus operandi
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Un hombre de 29 años, identificado como Samir Yael Andrade, fue aprehendido, acusado de amenazar a su ex pareja mientras vestía prendas similares a las de un policía y le exhibía una tonfa y un arma de fuego, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento fue realizado por la DDI de San Isidro, con intervención de la Justicia de Pilar. La investigación permitió verificar que el sospechoso, conocido como “el simulador”, tenía antecedentes por hacerse pasar por efectivo policial en otra causa.

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La investigación se inició el 31 de mayo, cuando la denunciante, de 28 años, manifestó que había recibido de su ex pareja un video por WhatsApp en el que este le exhibía una tonfa policial y un arma de fuego de color negro. Según su relato, esa conducta se repitió en distintos días.

De acuerdo con la denuncia, tras una discusión personal en la estación de trenes de Del Viso, el acusado -vestido con ropas similares a un uniforme policial- la amenazó de muerte. La mujer también relató un episodio anterior, ocurrido en su domicilio, en el que el hombre le mostró armas de fuego guardadas en un mueble junto con credenciales y escudos atribuidos a la Policía de la Ciudad, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los elementos secuestrados al falso policía

Con esa información, personal de la DDI San Isidro allanó una vivienda en la calle Teniente Coronel Luis María Campos, en Sarandí, donde secuestró una escopeta calibre .14 sin numeración registral, una pistola de utilería de color negro, un teléfono celular y varias prendas de fajina similares a las utilizadas por fuerzas de seguridad.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) avaló lo actuado por los investigadores y dispuso la aprehensión de Andrade. La causa quedó caratulada como lesiones mediando violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género a cargo de la fiscal Marcela Semería y el Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, a cargo de Walter Saetone.

Según indicaron las fuentes policiales, el aprehendido registra antecedentes penales por usurpación de inmueble, hurto y estafa, y resulta reincidente en el modus operandi investigado en esta causa.

El antecedente

En junio de 2020, Andrade fue acusado de hacerse pasar por un efectivo de la Policía de la Ciudad para ganarse la confianza de la oficial C.V., de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, e ingresar a su domicilio en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes.

Según la investigación de ese expediente, el sospechoso le robó a C.V. su arma reglamentaria, un juego de esposas y su teléfono celular, y luego se dio a la fuga. La denuncia derivó en un allanamiento en su vivienda de la calle Schweitzer al 4100, donde efectivos de la comisaría 4ª de Florencio Varela secuestraron un handy, un cargador de pistola Bersa Mini Thunder, cuatro municiones intactas calibre 9 milímetros y un porta credencial con el escudo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En aquella causa, caratulada como robo, intervino la UFI 2 de Florencio Varela, dependiente del Departamento Judicial de Quilmes, que no descartó que el acusado hubiera cometido otros hechos bajo la misma modalidad en la localidad de Bosques.

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