Crimen y Justicia

Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva antes de una audiencia del juicio

El músico fue llevado al Hospital Tornú durante la noche del martes, luego de pedir asistencia médica por palpitaciones y presión arterial elevada

pity alvarez
Pity Álvarez no podrá asistir a la audiencia de este mediodía en el juicio que lo tiene acusado de homicidio
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Pity Álvarez permanece internado y estable en el Hospital Tornú, bajo observación tras ingresar con un cuadro de “hipertensión” y “deterioro cognitivo”, en una jornada en la que tenía prevista una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

El músico, cuyo nombre completo es Cristian Gabriel Álvarez, fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en un domicilio de la avenida Jorge Newbery al 4700, en la Ciudad de Buenos Aires. El llamado se recibió a las 22:16 del martes 22 de septiembre por palpitaciones y registros de presión arterial elevados.

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La ambulancia llegó a las 22:31 y, a las 23:05, dispuso el traslado al Hospital Tornú con diagnóstico de crisis hipertensiva, de acuerdo con el parte al que tuvo acceso este medio.

Permanece estable y en observación

Fuentes médicas consultadas por Infobae informaron que Pity Álvarez ingresó durante la madrugada con un cuadro de deterioro cognitivo. La cartera indicó que se le realizaron estudios y que permanece estable, en observación. También señaló que continúan las gestiones para trasladarlo a una clínica de su cobertura médica.

La internación se produjo horas después de un accidente de tránsito que protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio de La Paternal. Álvarez conducía un Volkswagen Bora cuando chocó contra un Peugeot 208 que cargaba combustible. No hubo heridos.

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El episodio ocurrió cerca de las 2:10 en una estación ubicada sobre la avenida San Martín y Nicasio Oroño. El conductor del otro vehículo realizó una denuncia y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, que dispuso actuaciones por presunto incumplimiento de obligaciones legales.

La audiencia del juicio estaba prevista para las 11:30

Para este miércoles 23 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 tenía prevista la décima audiencia del debate por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. La jornada debía comenzar a las 11:30 con cuatro testigos propuestos por la defensa del músico.

Entre las personas citadas estaba Cristina Congiu, madre de Álvarez, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio. Hasta antes de conocerse la internación, el tribunal no había dispuesto una suspensión del cronograma.

El juicio ya acumulaba nueve audiencias y 24 declaraciones testimoniales. Durante la jornada anterior, el músico no había asistido por una descompensación, aunque el debate continuó debido a que el tribunal había autorizado su ausencia cuando su presencia no resultara indispensable.

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