Nicaragua

Nicaragua acumula 3,109 casos de chikungunya en 2026, el mayor registro desde la epidemia de 2015 y 2016

El Ministerio de Salud reportó que 2,122 contagios, equivalentes al 68% del total anual, se concentraron en las últimas seis semanas, en un contexto de circulación activa del virus y menor inmunidad poblacional

Nicaragua acumuló más de 3.109 casos de chikungunya en 2026, el mayor registro desde la epidemia de 2015 y 2016. (REUTERS/Josue Decavele)
Nicaragua acumuló más de 3.109 casos de chikungunya en 2026, el mayor registro desde la epidemia de 2015 y 2016. (REUTERS/Josue Decavele)
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En las últimas seis semanas, Nicaragua identificó 2,122 contagios de chikungunya, equivalentes al 68% de los 3,109 casos acumulados. El total constituye el mayor registro desde la epidemia de 2015 y 2016, según reportes del Ministerio de Salud. El repunte ocurre en un contexto de circulación activa del virus y de una población en la que una parte no había desarrollado inmunidad.

La expansión de los casos también tuvo consecuencias en la región. Honduras confirmó el 4 de septiembre de 2026 su primer caso importado desde Nicaragua, mientras que Costa Rica detectó pacientes con viajes recientes al país o vínculos epidemiológicos con personas procedentes de territorio nicaragüense. El cuadro regional llevó a reforzar la vigilancia y las medidas orientadas al control del mosquito transmisor.

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Una parte de la población no tenía inmunidad frente al virus

El chikungunya puede infectar a una persona una sola vez, ya que el organismo desarrolla anticuerpos que evitan una reinfección. No obstante, el período transcurrido desde el anterior pico epidémico permitió el crecimiento de un grupo de personas susceptibles, entre quienes no habían contraído el virus o no contaban con inmunidad adquirida.

Un médico nicaragüense consultado por Confidencial.digital describió la intensidad de la transmisión durante los últimos meses. “Hay un brote muy importante desde hace dos o tres meses. El brote está muy activo, no sabemos cuánto tiempo va a durar, posiblemente como el período anterior que hasta que la mayoría de las personas susceptibles se infectan comenzó a disminuir”, afirmó.

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El especialista explicó que una parte de la población podría confundir un episodio de chikungunya con otras infecciones que circularon hace una década. “Después de 10 años de haberse presentado el primer brote, obviamente hay una población que no se infectó, hay otra que creyó infectarse pero que a lo mejor tuvieron otro tipo de infecciones como zika —en esa época teníamos zika y dengue—”, añadió ante el medio.

El 68% de los contagios de chikungunya en Nicaragua se detectó en las últimas seis semanas, en un contexto de circulación activa del virus. (Cortesía: Revista Fapesp)
El 68% de los contagios de chikungunya en Nicaragua se detectó en las últimas seis semanas, en un contexto de circulación activa del virus. (Cortesía: Revista Fapesp)

A comienzos de agosto de 2026, el viceministro de Salud Carlos Sáenz relacionó el incremento de los casos de chikungunya y dengue con el cambio climático y el período lluvioso. “Año con año se nos presenta la subida de casos en el período de invierno. Esta situación es porque, a nivel de las Américas, con el cambio climático, el dengue ha magnificado el número de casos y lo mismo el chikungunya”, sostuvo.

La transmisión requiere la picadura de mosquitos Aedes

El dengue, el zika y el chikungunya se transmiten mediante los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. El primero es el más frecuente: una hembra pica a una persona con el virus activo y luego puede contagiar a otra persona sana mediante una nueva picadura.

La enfermedad no se transmite por contacto físico, tos ni cercanía entre personas. El contagio requiere la intervención del mosquito vector, por lo que las acciones sanitarias se concentran en reducir los criaderos y limitar la presencia de insectos adultos dentro y alrededor de las viviendas.

Los síntomas pueden confundirse con los del dengue o el zika, aunque el chikungunya suele provocar fiebre alta, dolor en las articulaciones que puede impedir las actividades cotidianas y una erupción cutánea más intensa. El médico consultado por Confidencial.digital explicó que la infección presenta signos frecuentes que permiten diferenciarla de otros cuadros.

“El chikungunya tiene una tríada muy característica: fiebre, dolor articular incapacitante y rash”, detalló el profesional ante la publicación. El médico precisó que la fiebre suele durar poco tiempo y que el eritema puede ser más intenso.

Algunas molestias pueden prolongarse hasta tres meses

La infección no suele representar una amenaza para la vida, aunque puede ocasionar complicaciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré, y problemas cardíacos. Los niños pequeños y los adultos mayores con enfermedades preexistentes figuran entre los grupos con mayor riesgo de presentar consecuencias asociadas a la enfermedad.

En alrededor del 30% de los pacientes, los síntomas pueden mantenerse hasta tres meses. Algunas personas desarrollan una forma crónica de chikungunya y el virus también podría desencadenar afecciones autoinmunitarias, entre ellas la artritis reumatoidea.

La falta de inmunidad en una parte de la población favoreció el repunte del chikungunya en Nicaragua diez años después del primer brote. (Fuente: World Mosquito Program)
La falta de inmunidad en una parte de la población favoreció el repunte del chikungunya en Nicaragua diez años después del primer brote. (Fuente: World Mosquito Program)

El Ministerio de Salud concentra sus acciones en la eliminación de criaderos mediante fumigación casa por casa con termonebulizadores, el uso de máquinas LECO instaladas en camionetas y la distribución de larvicidas. Las termonebulizadoras, conocidas popularmente como bombas, utilizan diésel e insecticida para producir humo y eliminar mosquitos adultos que se encuentran posados o en vuelo dentro de las viviendas.

Las jornadas con termonebulizadores se realizan durante el día. Las máquinas LECO operan durante la madrugada, hasta las 08:00 am, y durante la tarde y la noche. Sáenz explicó que esos horarios coinciden con momentos en que el mosquito permanece posado, lo que facilita su eliminación.

Las autoridades dejaron de depender exclusivamente del abate, un larvicida utilizado históricamente, y comenzaron a emplear tabletas Natular, cuyo efecto puede extenderse durante 60 días. El viceministro recomendó no vaciar por completo las pilas de almacenamiento de agua durante la limpieza para conservar el principio activo del producto.

Honduras activó medidas tras detectar un caso importado

El caso confirmado en Honduras correspondió a un transportista de 31 años que viaja regularmente desde Nicaragua. Tras obtener un resultado positivo en la prueba de chikungunya y negativo en los exámenes para dengue y zika, la Secretaría de Salud notificó a la región sanitaria correspondiente y activó las medidas de respuesta.

El jefe de Vigilancia de la Salud Homer Mejía indicó a Hondudiario citado por Confidencial.digital que las autoridades realizaron el seguimiento del paciente y de sus convivientes, buscaron posibles contagios entre los vecinos y aplicaron fumigaciones y BTI, un larvicida biológico dirigido al control del mosquito.

Mejía recomendó a quienes viajen a Nicaragua usar repelente, evitar las zonas boscosas y alejarse de los lugares con criaderos de zancudos. Estas medidas se sumaron a las acciones de vigilancia y control implementadas tras la detección del caso importado.

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