Una camioneta se salió de la ruta y dio varios tumbos: dos personas murieron y otras dos sufrieron heridas graves

El vuelco de una Toyota Hilux ocurrió en la Ruta Provincial 6

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Dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Provincial 6, a la altura de Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén. El siniestro ocurrió este domingo por la mañana, poco después de las 10.

La camioneta, una Toyota Hilux, circulaba con cuatro personas a bordo por el sector conocido como El Dinosaurio, frente al camping de Petroleros Jerárquicos. Por motivos que todavía se investigan, el vehículo salió de la calzada y dio varios tumbos entre la ruta y la banquina.

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El vehículo vuelca frente al camping de Petroleros Jerárquicos

Los primeros datos indican que no participaron otros vehículos. Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes fallecieron en el lugar. Y las identidades de las víctimas no habían sido informadas oficialmente hasta el momento, aunque la prensa local indicó que se trataría de dos personas jóvenes.

Las otras dos víctimas que viajaban en la camioneta fueron trasladadas con lesiones de gravedad. Una de ellas permanece en estado crítico y fue derivada desde el hospital de la localidad hacia un centro asistencial de la ciudad de Neuquén, según publicó LM Neuquén.

Fuentes citadas por el mismo medio indicaron que los cuatro ocupantes del vehículo habrían salido despedidos del habitáculo.

La Policía y los equipos de emergencia trabajan en el lugar

Personal de la Policía, equipos de emergencia y peritos de Planimetría trabajan en el sitio para asistir a los heridos y reconstruir el hecho. Las actuaciones permanecen en curso, con el objetivo de dar con la mecánica del siniestro vial.

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