Honduras

Rescatan con vida a comerciante tras 14 días secuestrado en una zona montañosa de Copán, Honduras

Durante el operativo, las autoridades también detuvieron a un hombre señalado como uno de los presuntos implicados en el secuestro.

Los secuestradores exigieron más de 74 mil dólares a la familia y amenazaron con matar a la víctima.
Los secuestradores exigieron más de 74 mil dólares a la familia y amenazaron con matar a la víctima.
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Un comerciante de 50 años fue rescatado con vida tras permanecer 14 días secuestrado en una zona montañosa de Copán, en una operación ejecutada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), unidad especializada en casos de privación ilegal de libertad.

El operativo se desarrolló tras una serie de labores de investigación e inteligencia emprendidas por equipos de la UNAS con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, luego de que la familia radicara la denuncia por la desaparición.

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De acuerdo con las autoridades, la víctima salió de su vivienda el domingo 6 de septiembre para realizar sus actividades cotidianas. Sin embargo, no regresó, lo que generó preocupación entre sus familiares.

Ante eso, los equipos especializados activaron las investigaciones y desarrollaron acciones de inteligencia que permitieron establecer el lugar donde la víctima permanecía privada de libertad.

Más de 74 mil dólares

Al día siguiente, los familiares comenzaron a recibir llamadas de personas que presuntamente mantenían retenido al comerciante. Los individuos exigían el pago de L 2.000.000, más de 74 mil dólares a cambio de su liberación y amenazaban con atentar contra su vida si el dinero no era entregado.

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Las pesquisas condujeron a los agentes hasta una zona montañosa cercana a la aldea Debajiados, en Copán, donde localizaron al comerciante y ejecutaron la intervención para ponerlo a salvo.

Durante el rescate, los agentes encontraron al hombre con un considerable debilitamiento físico, atribuido a las condiciones en las que permaneció durante el cautiverio. Los agentes recuperaron también el vehículo en el que se transportaba cuando fue privado de su libertad, según el reporte de las autoridades.

Los secuestradores exigieron L 2.000.000 a la familia y amenazaron con matar a la víctima.
Los secuestradores exigieron L 2.000.000 a la familia y amenazaron con matar a la víctima.

Detenido con alias “Sulunco”

Como parte del operativo fue detenido un hombre conocido con el alias de “Sulunco”, originario y residente en el departamento de Copán, señalado como uno de los presuntos implicados. Se le decomisó un teléfono celular, que quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias.

El sospechoso será puesto a disposición de la Fiscalía para que se determine su situación jurídica, al ser señalado por el delito de secuestro agravado.

La investigación continúa para establecer la participación de otras personas que pudieran estar vinculadas con el secuestro y determinar las circunstancias en las que el comerciante fue privado de su libertad.

Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado para una evaluación médico-forense. Una vez realizadas las evaluaciones, fue entregado a sus familiares.

Los secuestradores exigieron L 2.000.000 a la familia y amenazaron con matar a la víctima.
Los secuestradores exigieron L 2.000.000 a la familia y amenazaron con matar a la víctima.

En lo que va de 2026, la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha intervenido en distintos casos relacionados con la privación ilegal de la libertad en Honduras. Entre los hechos reportados figuran investigaciones por secuestros en departamentos como Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Copán.

En marzo, por ejemplo, la Policía informó la captura de dos sospechosos vinculados al secuestro de una adulta mayor en Yoro, por cuyo rescate se habría exigido el pago de tres millones de lempiras. En junio, los agentes localizaron con vida a un joven taxista VIP que había sido secuestrado en Santa Bárbara y posteriormente capturaron a uno de los presuntos involucrados.

A estos casos se suman investigaciones por modalidades en las que se simula una privación de libertad con el propósito de obtener dinero. La UNAS informó en julio que había identificado siete casos de autosecuestro durante el año, cifra que posteriormente llegó a ocho en agosto, según reportes de la propia Policía Nacional.

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