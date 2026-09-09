Cayó una banda de peruanos que pungueaban celulares a pasajeros del Metrobus en La Matanza: cuatro detenidos y 14 teléfonos secuestrados

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Cuatro integrantes de una banda de delincuentes que se dedicaba a robarle los teléfonos celulares a pasajeros del Metrobus de La Matanza fueron detenidos este martes en la localidad de San Justo, cuando circulaban a bordo de un auto y fueron interceptados por personal de la Policía Bonaerense.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las detenciones de los sospechosos, todos de nacionalidad peruana, fueron aprehendidos por personal de la Comisaría Norte 1a de San Justo en el cruce de Ruta Provincial 4 y Moldes, donde los agentes frenaron la marcha del Fiat Cronos en el que se movían.

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Una vez identificados, los uniformados procedieron a la detención de Alexander Johan Guerra Román (27 años); Miguela Galeno (26); Julio Prado Huaman (43) y Roberto Prado Huaman (37).

La Policía incautó 14 teléfonos celulares sustraídos a las víctimas de la banda y una suma no determinada de dinero en efectivo.

Además, se les incautó una suma no determinada de dinero en efectivo y 14 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, que luego se pudo establecer que habían sido sustraídos bajo la modalidad de pungas en la paradas de colectivos del Metrobus en San Justo.

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Durante la investigación, los detectives pudieron determinar que una vez que los delincuentes tenían los dispositivos robados en su poder, se daban a la fuga a toda velocidad a bordo del vehículo en el que fueron sorprendidos por la Policía.

La fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 de La Matanza, quedó a cargo de la investigación y ya trabaja para determinar si la banda contaba con más integrantes.

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