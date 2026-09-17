Investigan el hallazgo de una beba muerta en un cesto de residuos de Santa Cruz y hay una mujer detenida

Las actuaciones fueron llevadas a cabo por el personal de la Comisaría 4° de Caleta Olivia

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Una mujer mayor de edad quedó detenida e incomunicada tras dos allanamientos vinculados a la investigación por la muerte de una beba recién nacida en la localidad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Los procedimientos se realizaron en viviendas del barrio Güemes y permitieron el secuestro de prendas, teléfonos y material biológico para peritajes.

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia y busca establecer las circunstancias en las que murió la recién nacida. Según reconstruyeron las autoridades, la beba fue hallada el 7 de septiembre dentro de una bolsa de nylon en un canasto de residuos.

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Desde ese momento, los efectivos de la División de Investigaciones de Caleta Olivia llevaron adelante los operativos de manera simultánea durante la noche, en el marco del expediente caratulado “Juzgado de Instrucción s/ investiga muerte”.

Según informó La Opinión Austral, en ambos domicilios trabajaron policías y peritos para reunir elementos de interés para la causa. Asimismo, el bioquímico policial confirmó haber tomado muestras de sangre y material genético de dos mujeres mayores de edad, que serán sometidas a análisis de ADN.

La mujer permanece detenida e incomunicada (Gentileza: La Opinión Austral)

Entre los elementos secuestrados, las autoridades indicaron que había prendas con manchas de aspecto hemático, restos biológicos cutáneos, teléfonos celulares y otros objetos de interés. Todos quedaron a disposición de la Justicia local.

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De la misma manera, indicaron que los integrantes del Gabinete Criminalístico aplicaron pruebas de luminiscencia mediante Bluestar, una técnica que permite detectar posibles rastros de sangre no visibles a simple vista.

Como resultado de los allanamientos, una mujer fue detenida en carácter de incomunicada. Según informaron, la sospechosa permanece alojada en la Comisaría Seccional Cuarta de Caleta Olivia y aguarda su traslado para declarar ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con fuentes de la Policía de Santa Cruz, la beba tenía entre 37 y 40 semanas de gestación y se encontraba dentro de una bolsa negra. Asimismo, señalaron que el envoltorio había sido colocado en un canasto de basura frente a una gomería barrial.

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En ese momento, un perro que pasaba por la zona había tirado la bolsa y contribuyó a que los vecinos descubrieran el cuerpo de la recién nacida. “Sacó la bolsa y la rompió, al parecer se la estaba comiendo“, relataron personas cercanas a la investigación.

Tras el aviso, el personal policial y del área de Criminalística realizó las primeras pericias en el lugar. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, mientras el Juzgado de Instrucción Nº 1 espera los resultados de los estudios genéticos y de las demás medidas ordenadas en el expediente.

Hallazgo de un recién nacido en Córdoba: la Fiscalía ordenó pericias y una autopsia

A finales de julio, se reportó un caso similar. A raíz de esto, la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de San Francisco, Córdoba, investigó el hallazgo de un recién nacido sin vida entre residuos en la vía pública.

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La Avenida Maipú en San Francisco, Córdoba, ilustra el tramo de vía pública donde se encontró un bebé muerto. (Google Maps)

El descubrimiento ocurrió en avenida Maipú al 2100, donde un guardia de seguridad que realizaba una recorrida advirtió una situación inusual entre la basura y se comunicó con el 911.

Tras el alerta, efectivos de la Policía Científica acudieron al lugar, resguardaron el área y realizaron las primeras pericias. También recogieron elementos de interés y tomaron declaraciones a personas que circulaban por la zona.

La investigación está bajo la órbita de la fiscal Silvana Quaglia, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial. La autopsia buscará establecer las circunstancias de la muerte y aportar datos para identificar al recién nacido.

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Hasta el momento, la causa permanecía en una etapa inicial y bajo reserva. Entre las medidas dispuestas figuran el análisis de cámaras de seguridad, la búsqueda de testigos y la revisión de registros hospitalarios.

Según indicaron los investigadores, se busca reconstruir cómo llegó el cuerpo al lugar y determinar si hubo intervención de terceras personas. Además, la Justicia evaluaría solicitar estudios de ADN cuando disponga de muestras suficientes y cuente con la autorización correspondiente.