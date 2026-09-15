Crimen y Justicia

Asesinaron a un joven de 19 años frente a su familia en San Juan: su novia, de 16, es la principal sospechosa

Ocurrió este lunes en el departamento de Chimbas. Gonzalo Martín Quinteros Olmos murió tras recibir un disparo en el rostro. El resultado preliminar de la autopsia cambió el rumbo de la investigación

Crimen brutal en San Juan: irrumpieron en la casa de un joven de 19 años y lo asesinaron de un disparo en la cabeza
Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19) fue asesinado dentro de su domicilio y frente a toda su familia
Guardar

El barrio 1° de Mayo, ubicado en el departamento de Chimbas, provincia de San Juan, fue escenario del brutal crimen de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, un joven de 19 años que recibió un disparo de arma de fuego en el rostro en medio de un confuso episodio dentro de su domicilio, donde se encontraba este lunes junto a un grupo de familiares y a su novia, de 16.

Fuentes del caso consultadas por Infobae explicaron que, aunque inicialmente las sospechas apuntaban a tres presuntos atacantes de entre 19 y 20 años, el resultado preliminar de la autopsia practicada esta mañana al cuerpo de la víctima cambió el rumbo de la investigación y puso el foco en la adolescente.

PUBLICIDAD

La menor, según confiaron a este medio, fue detenida en la madrugada de este martes, durante uno de los cuatro allanamientos simultáneos solicitados por los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro. También fue detenida otra mujer. Debido a la edad de la principal sospechosa, la causa pasó a la Justicia de Menores.

Según informó el Ministerio Público Fiscal provincial, el hecho ocurrió cerca de las 21.00 en una propiedad ubicada sobre la calle Proyectada, a metros de la intersección con Laprida.

PUBLICIDAD

Al llegar, personal de la comisaría 26ª de Chimbas entrevistó a testigos que aseguraron que un grupo de personas había irrumpido en la vivienda, donde también había menores de edad.

Según esa primera versión, los atacantes estaban encapuchados y al menos uno llevaba un arma de fuego. Los testigos sostuvieron que, tras ingresar, efectuaron al menos un disparo que impactó en el rostro de Quinteros y luego escaparon. Ese relato quedó bajo sospecha a partir de los resultados de la autopsia.

El examen inicial de la médica legista constató un orificio de entrada en la región del maxilar izquierdo de la cara y un orificio de salida en la región lateral derecha del cuello. El joven murió a los pocos minutos de recibir el balazo.

Los fiscales Pizarro y Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales, estuvieron en el lugar junto con efectivos de la comisaría, personal de Policía Científica y de la Brigada de Delitos Especiales. Durante la inspección ocular y las tareas periciales se secuestraron una vaina servida y un proyectil, además de otros elementos de interés para la investigación.

A partir de los primeros testimonios, los investigadores solicitaron al juez de Garantías de turno órdenes de detención, allanamiento y secuestro para localizar a los presuntos atacantes y reunir pruebas. En tanto, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

Crimen brutal en San Juan: irrumpieron en la casa de un joven de 19 años y lo asesinaron de un disparo en la cabeza
Personal de Policía Científica trabajó en la escena del crimen y se encargó del levantamiento del cuerpo de Quinteros

La hipótesis inicial y el giro tras la autopsia

En diálogo con medios locales, el fiscal Pizarro confirmó este martes por la mañana que durante la madrugada se habían realizado cuatro allanamientos en simultáneo e informó sobre la detención de una mujer. En ese momento, una de las principales hipótesis era que el crimen respondía a un ajuste de cuentas.

“La gente se conocía. Tenemos una mujer detenida, ama de casa, y estarían individualizados los autores del hecho, que tendrían entre 19 y 20 años”, puntualizó Pizarro en una rueda de prensa.

“Había una rencilla entre los atacantes y la víctima. El joven se encontraba con otras personas en su domicilio. Había menores y una persona mayor. También estaba la novia de la víctima, tiene 16 años”, precisó.

El fiscal señaló que la mujer a la que se refirió no tenía antecedentes penales y que los tres sospechosos que buscaban por entonces sí contaban con amplios prontuarios. Sus declaraciones fueron anteriores a que se conocieran las conclusiones preliminares de la autopsia.

Pasado el mediodía, los resultados de esa pericia modificaron la hipótesis inicial. De acuerdo con la información que brindaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, el disparo fue efectuado a corta distancia. Según esas fuentes, la altura de ingreso del proyectil también fue considerada por los investigadores para establecer la estatura de quien disparó.

A partir de esos hallazgos, la investigación se concentró en la novia de Quinteros. Los investigadores sospechan que los testigos habrían intentado encubrir a la adolescente con la versión sobre el ingreso de los encapuchados. La causa quedó en manos de la Justicia de Menores.

Temas Relacionados

San JuanAjuste de cuentasHomicidiosÚltimas noticiasChimbas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su pareja en medio de una discusión por celos

La víctima tiene 24 años y está internada por las quemaduras. El acusado, de 17, fue alojado por 30 días en un instituto de menores tras la audiencia de imputación

Tucumán: un adolescente prendió fuego a su pareja en medio de una discusión por celos

Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

Agustín López Gagliasso, de 22 años, fue hallado culpable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. Deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero

Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

Juicio a Lotocki: peritos analizaron la atención al paciente que murió tras una cirugía y mañana declararán inspectores

En la última audiencia, ocho especialistas declararon sobre las intervenciones y los controles médicos que recibió la víctima, Christian Zárate, fallecido en abril de 2021. Este miércoles será el turno de cuatro nuevos testigos

Juicio a Lotocki: peritos analizaron la atención al paciente que murió tras una cirugía y mañana declararán inspectores

Exclusivo: el video con el que acusan a L-Gante por amenazas

La filmación, a la que accedió Infobae, fue presentada por la denunciante en la causa que investiga al cantante por amenazas con armas de fuego

Exclusivo: el video con el que acusan a L-Gante por amenazas

Susto en La Matanza: un alumno fue armado al colegio y provocó una detonación

El adolescente tiene 15 años. Tenía el revólver en la mochila, la apoyó y se disparó. Tenía 5 municiones. No hay heridos

Susto en La Matanza: un alumno fue armado al colegio y provocó una detonación

DEPORTES

Milanesas con puré, pesca en la laguna y el sueño de llegar al circuito ATP: la historia de Lucio Ratti, el tenista que crece rápido

Milanesas con puré, pesca en la laguna y el sueño de llegar al circuito ATP: la historia de Lucio Ratti, el tenista que crece rápido

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La historia detrás de los amistosos de Argentina ante Burkina Faso y Benín: de la derrota en un Mundial a la “cuna del vudú”

La contundente sentencia del Cholo Simeone para explicar por qué Messi debe ganar el Balón de Oro

Lo tiró a la lona, le bailó en la cara y terminó en ridículo: el nocaut de un boxeador argentino que da la vuelta al mundo

TELESHOW

La felicidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar tras el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Muy contentos de que estén en nuestra familia"

La felicidad de Palito Ortega y Evangelina Salazar tras el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Muy contentos de que estén en nuestra familia"

Una adolescente de 16 años murió en la previa del recital de Stray Kids

Mike Amigorena, el nuevo ingreso a Masterchef Celebrity en lugar de L-Gante: “Al jurado habrá que conquistarlo”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima: “Es un momento esperado, querido y elegido”

La indignación de la nieta de Doña Petrona por el musical sobre la vida de su abuela: “Carmen Barbieri no contesta”

INFOBAE AMÉRICA

La estrategia de líderes políticos guatemaltecos en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra la narcopolítica: mostrarse en Washington

La estrategia de líderes políticos guatemaltecos en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra la narcopolítica: mostrarse en Washington

Panamá registra hasta 70 nuevos diagnósticos de cáncer infantil por año

Honduras: La sequía les quitó la cosecha y ahora les cobra para volver a empezar

Costa Rica registra más de 2,100 intentos de suicidio en 2026 y adolescentes concentran las tasas más altas

Cubanos deberán tramitar un visado turístico para viajar a Tailandia