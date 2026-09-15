Asesinaron a un joven de 19 años frente a su familia en San Juan: su novia, de 16, es la principal sospechosa

Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19) fue asesinado dentro de su domicilio y frente a toda su familia

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El barrio 1° de Mayo, ubicado en el departamento de Chimbas, provincia de San Juan, fue escenario del brutal crimen de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, un joven de 19 años que recibió un disparo de arma de fuego en el rostro en medio de un confuso episodio dentro de su domicilio, donde se encontraba este lunes junto a un grupo de familiares y a su novia, de 16.

Fuentes del caso consultadas por Infobae explicaron que, aunque inicialmente las sospechas apuntaban a tres presuntos atacantes de entre 19 y 20 años, el resultado preliminar de la autopsia practicada esta mañana al cuerpo de la víctima cambió el rumbo de la investigación y puso el foco en la adolescente.

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La menor, según confiaron a este medio, fue detenida en la madrugada de este martes, durante uno de los cuatro allanamientos simultáneos solicitados por los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro. También fue detenida otra mujer. Debido a la edad de la principal sospechosa, la causa pasó a la Justicia de Menores.

Según informó el Ministerio Público Fiscal provincial, el hecho ocurrió cerca de las 21.00 en una propiedad ubicada sobre la calle Proyectada, a metros de la intersección con Laprida.

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Al llegar, personal de la comisaría 26ª de Chimbas entrevistó a testigos que aseguraron que un grupo de personas había irrumpido en la vivienda, donde también había menores de edad.

Según esa primera versión, los atacantes estaban encapuchados y al menos uno llevaba un arma de fuego. Los testigos sostuvieron que, tras ingresar, efectuaron al menos un disparo que impactó en el rostro de Quinteros y luego escaparon. Ese relato quedó bajo sospecha a partir de los resultados de la autopsia.

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El examen inicial de la médica legista constató un orificio de entrada en la región del maxilar izquierdo de la cara y un orificio de salida en la región lateral derecha del cuello. El joven murió a los pocos minutos de recibir el balazo.

Los fiscales Pizarro y Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales, estuvieron en el lugar junto con efectivos de la comisaría, personal de Policía Científica y de la Brigada de Delitos Especiales. Durante la inspección ocular y las tareas periciales se secuestraron una vaina servida y un proyectil, además de otros elementos de interés para la investigación.

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A partir de los primeros testimonios, los investigadores solicitaron al juez de Garantías de turno órdenes de detención, allanamiento y secuestro para localizar a los presuntos atacantes y reunir pruebas. En tanto, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

Personal de Policía Científica trabajó en la escena del crimen y se encargó del levantamiento del cuerpo de Quinteros

La hipótesis inicial y el giro tras la autopsia

En diálogo con medios locales, el fiscal Pizarro confirmó este martes por la mañana que durante la madrugada se habían realizado cuatro allanamientos en simultáneo e informó sobre la detención de una mujer. En ese momento, una de las principales hipótesis era que el crimen respondía a un ajuste de cuentas.

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“La gente se conocía. Tenemos una mujer detenida, ama de casa, y estarían individualizados los autores del hecho, que tendrían entre 19 y 20 años”, puntualizó Pizarro en una rueda de prensa.

“Había una rencilla entre los atacantes y la víctima. El joven se encontraba con otras personas en su domicilio. Había menores y una persona mayor. También estaba la novia de la víctima, tiene 16 años”, precisó.

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El fiscal señaló que la mujer a la que se refirió no tenía antecedentes penales y que los tres sospechosos que buscaban por entonces sí contaban con amplios prontuarios. Sus declaraciones fueron anteriores a que se conocieran las conclusiones preliminares de la autopsia.

Pasado el mediodía, los resultados de esa pericia modificaron la hipótesis inicial. De acuerdo con la información que brindaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, el disparo fue efectuado a corta distancia. Según esas fuentes, la altura de ingreso del proyectil también fue considerada por los investigadores para establecer la estatura de quien disparó.

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A partir de esos hallazgos, la investigación se concentró en la novia de Quinteros. Los investigadores sospechan que los testigos habrían intentado encubrir a la adolescente con la versión sobre el ingreso de los encapuchados. La causa quedó en manos de la Justicia de Menores.