Crimen y Justicia

“Nunca olvides lo buena persona que sos”: la carta de la ex novia de “Pequeño J” a un año de su detención por el triple crimen narco

La joven, de 19 años, fue detenida anoche junto a otros tres sospechosos. En el allanamiento a su domicilio, se halló el manuscrito dirigido al principal sospechoso del caso

La novia de Pequeño J le escribió una carta a un año del triple crimen de Florencio Varela
La carta de la ex novia de "Pequeño J"
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La ex novia de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenida anoche y en su vivienda secuestraron una carta manuscrita que le había dirigido al acusado por el triple femicidio narco de Florencio Varela. El hallazgo se produjo en medio de una serie de nueve allanamientos que terminó con otros tres sospechosos arrestados.

La joven, de 19 años, está acusada de haber cumplido tareas de acopio y traslado de estupefacientes en Florencio Varela y de haber aportado su vivienda como refugio para integrantes de la organización, según consta en el expediente.

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En su domicilio, la Policía Bonaerense encontró una carta dirigida a “Pequeño J”, hoy procesado como presunto coautor de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Brenda, Morena y Lara, las tres víctimas del crimen narco

El texto, firmado como “la gorda”, expresa afecto hacia el detenido y alude a su situación de encierro. “Nunca olvides lo buena persona que sos y, más allá de todo, del gran corazón que tenés”, escribió la joven en uno de los últimos párrafos.

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Valverde fue detenido en Perú a fines de septiembre de 2025, luego de que escapara de la Argentina tras los crímenes. El 4 de mayo de este año fue extraditado y quedó alojado en el penal federal de Marcos Paz. Un mes más tarde, el juez federal de Morón Jorge Ernesto Rodríguez lo procesó como presunto coautor del triple homicidio agravado.

"Pequeño J" tras su arribo a la base aérea de El Palomar, a principios de mayo pasado

En la carta, su ex pareja recordó el tiempo transcurrido desde su captura, le manifestó que esperaba volver a tener contacto con él y que esperaba que fuera trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. “Solo estoy esperando que te trasladen a Ezeiza y saber de tu propia voz que estás bien”, dice el texto.

Otro pasaje se refiere a una eventual prisión domiciliaria solicitada para que el acusado permaneciera en su vivienda. “La domiciliaria iba a ser en mi casa, pero la denegaron. Qué bronca”, expresó.

La detenida también afirmó que se sentía sola desde la partida de Valverde y que ahora debía ocuparse de su madre y de su casa. “Desde que te fuiste me quedé sola con los recuerdos”, escribió. Luego, le aseguró que trabajaba y que quería hacerle llegar un regalo por su cumpleaños.

En otro tramo, recordó la relación que mantuvieron y se refirió a los vínculos que, según ella, se alejaron de Valverde tras su detención. “No hay nadie, todos te dieron la espalda y no los entiendo sabiendo que le mataste el hambre a todos”, sostuvo.

Imágenes de Reuters de la extradición del Pequeño J por el caso del triple feminicidio en Argentina
Valverde antes de su extradición desde Perú

El contenido de la carta fue incorporado entre los elementos secuestrados en los operativos que alcanzaron inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y de Ezpeleta, Quilmes. Además de la ex pareja de “Pequeño J”, fueron detenidos un hombre de 52 años, señalado como un engranaje logístico de la organización; una mujer de 70, acusada de actuar como su testaferro, y la esposa de otro imputado.

Los cuatro arrestados quedaron incomunicados y deberán declarar ante la Justicia federal el lunes 7 de septiembre.

Detenidos triple femicidio narco de Florencio Varela
Los cuatro detenidos anoche

La carta completa

Estos días estuve pensando mucho en vos, estuve estos meses re tirada, pero bueno me toca llevar mi casa, a mi mamá. Desde que te fuiste me quedé sola con los recuerdos, siempre me pregunto ¿cómo estarás? ¿Te acordarás de mí? Jaja, es que ya va a ser un año que estás ahí. Yo solo soy paciente, sé que en algún momento vamos a poder hablar. Tal vez estás enojado. ¡Si tuviera la economía para ayudarte! Bueno, igual ahora estoy trabajando y con algo voy a poder llegarte con un regalo.

Se viene tu cumpleaños, ya 21, ya te voy a llegar jaja. Ni quiere cumplir 20 yo, pero es la vida, crecer.

Te pienso. La domiciliaria iba a ser en mi casa, pero la denegaron. Qué bronca. No quiero que pienses mal, que me olvido o me hago la otra. Solo te estoy esperando a poder llamarte.

No me olvido que fuiste, de buena o mala no sé, me ayudaste mucho en su momento. Tal vez teníamos ese tipo de vida, pero me di cuenta que bien o mal nunca nos faltó nada. Toca hacer las cosas bien, cambiar de pensamiento, querer crecer, tener la buena vida, pero a lo legal.

Yo no llegué a penar, pero algo me acuerdo de esa soledad, sentir que no valés nada ahí adentro y solo los que realmente te aman están. ¿Te acordás esa charla? Que si caías solo iba a estar tu familia, y así es. No hay nadie, todos te dieron la espalda y no los entiendo sabiendo que le mataste el hambre a todos.

No me alcanzan las hojas para decirte todo, pero más que nada no estás solo aunque parezca. Dios no se olvida de vos y él perdona todo si somos sinceros.

¿Te acordás de mi primo Franco? Quiere hablarte más que nada así tengamos comunicación. Solo estoy esperando que te trasladen a Ezeiza y saber de tu propia voz que estás bien.

Gracias, nunca olvides lo buena persona que sos y, más allá de todo, del gran corazón que tenés. Acá afuera te espero, manito.

Con cariño, la gorda.

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