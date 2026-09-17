La Justicia no pudo comprobar si Facundo Moyano violó la perimetral para encontrarse con Candela Arizaga

Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público Fiscal porteño concluyó que no existen registros de un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde el exdiputado se alojó entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. Tras el dictamen, el hijo del sindicalista Hugo Moyano volvió a solicitar que se levanten las restricciones dispuestas en su contra.

La investigación se inició a partir de una denuncia sobre una presunta reunión entre el acusado y Arizaga en ese establecimiento del centro de la ciudad de Buenos Aires. De haberse comprobado, el hecho podía haber implicado un incumplimiento de las medidas judiciales que rigen en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

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Según consta en el informe elaborado por la Policía Judicial, al que accedió Infobae, la fiscalía analizó el sistema de videovigilancia del hotel ubicado en avenida Belgrano al 538.

El 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad acudió al lugar. Una empleada entregó de forma voluntaria el dispositivo de grabación, que luego fue examinado por el Gabinete Multimedia.

Las actuaciones determinaron que Candela Arizaga no figura en las imágenes del hotel durante la estadía de Moyano. El informe también indicó que no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro, cuya fecha no había sido precisada.

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Según los registros relevados, Facundo Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre. Durante ese período utilizó la habitación 603.

El expediente también dejó constancia de una historia publicada por Arizaga en Instagram, aunque las pericias sobre el material reunido no aportaron pruebas de que la joven hubiera estado en el alojamiento.

Con el resultado de esas medidas, el exlegislador pidió nuevamente que se revisen y dejen sin efecto las restricciones vigentes en su contra dentro de la investigación judicial.

El documento, al que accedió este medio, fue presentado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina y sostiene que el escenario de la investigación cambió a partir de la prueba incorporada después de la imposición de las medidas cautelares, que le impiden acercarse a su novia de 23 años.

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En este sentido, solicitaron que se analice nuevamente “la subsistencia, alcance o eventual modificación” de las restricciones vigentes ya que la hipótesis inicial vinculada con los delitos de lesiones y privación ilegal de la libertad atribuidos a Moyano se debilitó a partir de la incorporación de testimonios que negaron que existiera una relación violenta entre ellos.

El caso

Moyano tiene actualmente prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. Las restricciones fueron impuestas luego del episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano

Ese día, Arizaga salió corriendo del edificio de Avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. Uno de los agentes que intervino aseguró que la joven le manifestó que su pareja la había golpeado y mantenido encerrada contra su voluntad. El ex diputado fue detenido y recuperó la libertad horas después, sujeto a una serie de medidas cautelares.

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Arizaga posteriormente negó haberle dicho al policía que había sido golpeada o privada de su libertad. También manifestó en reiteradas oportunidades su intención de volver a tener contacto con Moyano.