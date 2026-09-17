Economía

El dólar retomó la baja y se consolida como “ancla” cambiaria contra la inflación

La divisa cedió a $1.510 en el mercado mayorista con casi USD 500 millones operados. Al público siguió a $1.535 en el Banco Nación

En septiembre el dólar mayorista sube solo 1,50 peso o 0,1 por ciento.
En septiembre el dólar mayorista sube solo 1,50 peso o 0,1 por ciento.
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En el mercado mayorista se negociaron este jueves USD 496,3 millones en el segmento de contado, con un leve descenso de 3,50 pesos o 0,3% para la cotización mayorista del dólar, a 1.510 pesos.

En septiembre el tipo de cambio oficial exhibe una suba mínima de 1,50 peso o 0,1% y se afianza la función de “ancla” para la inflación, debido a un dólar que evoluciona por debajo de la dinámica inflacionaria, en especial por su influencia sobre los precios de insumos, piezas y productos terminados que son importados.

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En 2026 el dólar sube 55 pesos o 3,8%, lejos de la inflación minorista, próxima al 22% acumulado, y de la mayorista -donde tiene más influencia-, cercana al 20 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar la semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 1,50 peso, algo por encima del aumento de 50 centavos registrado en toda la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.902,19 pesos. El dólar mayorista quedó a 392,19 pesos o 26% de ese límite para la flotación administrada.

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“Luego del ligero reacomodamiento de ayer, el dólar mayorista arranca calmo en torno a los $1.510, con un BCRA que sigue sumando compras aunque ya mucho más reducidas, algo que era previsto durante este período. No sólo la menor estacionalidad juega en esta dinámica, sino también el dejar más espacio a la demanda privada, en busca de mantener lo más estable posible a la cotización de la divisa, a fin de que contribuya positivamente en el proceso de desinflación”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

A la vez, se da un marco de muy escasas compras oficiales de divisas en el mercado durante septiembre, “lo que sugiere que el Gobierno habría preferido reducir las intervenciones para evitar una mayor depreciación, como ha ocurrido en los últimos días”, evaluaron los analistas de Max Capital.

“Mientras el Central casi no interviene en el MLC, el dólar oficial permanece flat en lo que va de septiembre, exactamente en el mismo nivel en el que terminó agosto. En este contexto, será importante seguir no solo la evolución del dólar spot, sino también cualquier movimiento inusual en la cobertura cambiaria”, indicó Portfolio Personal Inversiones.

El dólar al público se mantuvo sin variantes, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.531,98 para la veta y $1.480,41 para la compra. El dólar blue recortó cinco pesos o 0,3%, a 1.555 pesos.

En el mercado de futuros todos los contratos estuvieron operados con mínima baja en un rango de 0,1% a 0,3% y un volumen equivalente a USD 1.211,2 millones, según datos de A3 Mercados. La posición mas negociada, apara fin de mes, restó dos pesos, a 1.521 pesos.

La suba de 25 puntos básicos en las tasas aplicada esta semana por la Reserva Federal de EEUU, a un rango de 3,74% a 4%, también tiene consecuencias en la valuación del dólar frente a otras divisas.

“Como primer medida, el índice del dólar (DXY) escaló inmediatamente luego del anuncio de suba de tasas. En este sentido es esperable que haya presiones sobre las monedas emergentes, entre ellas, el peso argentino, aunque el ‘contado con liquidación’ de momento se mantuvo estable luego de la noticia. Por otra parte, a pesar de que en un primer momento las tasas de usa se vieron a la baja, rápidamente se revirtió lo cual impactó en bonos argentinos que pasaron a registrar caídas de 0,05 en promedio para los Globales”, observó Alan Versalli, estratega de Cocos.

“La Fed endureció el tono monetario, anticipó nuevas subas y llevó al dólar y a los rendimientos del Tesoro a máximos de varias semanas, mientras Wall Street y los commodities reaccionaron a la baja”, aportó Cohen Aliados Financieros.

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