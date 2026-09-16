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Romina Gaetani recordó sus experiencias con hombres y mujeres y reveló qué género le atrae más: "Me calienta mucho el talento"

La actriz habló de sus vínculos sexoafectivos, aseguró que prioriza el talento y la personalidad, y contó su deseo de formar una familia

La actriz abrió la puerta de su intimidad y comparó sus experiencias con ambos géneros
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Romina Gaetani habló de su deseo de formar una familia y contó que, antes de la pandemia, evaluó la posibilidad de ser madre de manera independiente mediante la congelación de óvulos. La actriz abordó el tema en una charla con Nati Jota y Noelia Custodio, donde también se refirió a sus vínculos sexoafectivos.

Me gustaría armar familia”, afirmó Gaetani en diálogo con Jota en Sería Increíble (Olga). Al explicar cómo imagina ese proyecto, señaló que piensa en la posibilidad de compartir la vida con “un compañero, compañera, la que dé”, sin definir de antemano el género de una futura pareja.

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Consultada sobre si había tenido relaciones con mujeres, respondió que sí y afirmó que suele sentirse atraída por el talento y la personalidad. Sin embargo, las risas estallaron en el estudio cuando la invitada aclaró: “Pero me gusta más la pi...”.

En ese sentido, Romina también remarcó que el aspecto físico no ocupa un lugar central en sus elecciones: “A mí me calienta mucho el talento”, sostuvo.

romina gaetani
Romina Gaetani habló de su deseo de formar una familia y dijo que antes de la pandemia evaluó ser madre de manera independiente mediante la congelación de óvulos

La intérprete también expresó su deseo de tener hijos, aunque aclaró que no lo vive como una meta que deba cumplirse a cualquier costo. “Es un deseo que lo tengo, pero también entiendo que si la vida no me lo trajo, también lo dejo”, explicó.

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Gaetani relató que, estando soltera, inició un proceso para preservar sus óvulos y contempló la maternidad sin pareja. Dijo que acudió tres veces con esa intención y que entonces se convencía de que podía avanzar por su cuenta.

Sin embargo, con el tiempo reconsideró esa decisión. Según explicó, sintió que estaba abordando una elección de gran dimensión personal con una lógica demasiado práctica. “Esto no es comprar zapatillas”, resumió al referirse a la experiencia.

La actriz concluyó que la posibilidad de tener hijos no debería formar parte de una lista de objetivos a completar, sino que requiere una reflexión más amplia sobre el proyecto de vida y los vínculos que desea construir.

Romina Gaetani vuelve a los escenarios tras sufrir violencia de género
Romina Gaetani contó que tuvo relaciones con mujeres y explicó que suele sentirse atraída por el talento y la personalidad

En otro plano, Romina Gaetani se refirió semanas atrás a la denuncia por violencia de género que presentó contra su expareja, Luis Cavanagh. La actriz fue hospitalizada el 29 de diciembre de 2025 tras el episodio que motivó la causa y, desde entonces, realizó presentaciones ante la Justicia.

El 6 de agosto, la fiscalía citó a Cavanagh a declaración indagatoria en una causa caratulada como lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género. La audiencia quedó fijada para el 10 de ese mes. En su descargo, el acusado sostuvo que él había sido víctima de agresiones por parte de Gaetani y afirmó que aportaría un video del episodio.

“Ella me golpeó en la zona estomacal luego de haber estado internado y con un trombo. Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces”, declaró Cavanagh. También indicó que su psicóloga de pareja conocía, según su versión, las situaciones que denunció.

En dicimebre del año 2025 la actriz realizó la denuncia y se pronunció a la delcaración de su expareja asegurando que él vivió violencia de género (Video: LAM-América TV)

Días después, Gaetani habló sobre el avance de la causa en una nota difundida por Primicias YA (América TV). “Agradecida que veo que la justicia avanzó, ratificando de alguna manera todo lo que describí, todos los hechos y la denuncia que hice”, expresó al ser consultada por el proceso judicial.

La actriz dijo que no estaba al tanto de las declaraciones públicas de su expareja. Cuando la cronista le comentó que Cavanagh había dicho ser víctima de violencia de género, cortó la consulta: “No me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer”.

Gaetani señaló que, aunque para ella el episodio ya forma parte del pasado, la causa continúa presente por las gestiones judiciales. “Hace muy poco que pasó, de denunciar hace siete meses, que no es nada”, manifestó. Además, destacó el acompañamiento de su abogado, Ignacio Trimarco, durante el trámite: “Sigo firmando papeles, sigo hablando lo menos posible con el doctor, que sabe cuándo llamarme, cuándo no, qué y hasta dónde comunicarme cómo sigue el caso”.

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