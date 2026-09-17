Cuánto cuesta cargar combustible en Centroamérica: precios por galón en cada país

En El Salvador, los precios de referencia del combustible subieron USD 0.17 por galón, pero siguen por debajo de los niveles registrados en Guatemala y Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las revisiones de tarifas y los aumentos registrados durante septiembre elevaron el costo de cargar combustible en Centroamérica, con precios que incluso superan los USD 6 por galón en algunos puntos de Guatemala y Costa Rica. Las diferencias entre mercados responden a los impuestos, los subsidios, los costos de traslado y los esquemas de regulación de cada país.

Por un lado, en Guatemala no existe una tarifa nacional obligatoria para los combustibles. Los precios dependen de la empresa, la localidad y el tipo de atención ofrecida por cada estación.

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En los establecimientos de autoservicio, la gasolina regular cuesta Q42.59 por galón, equivalentes a USD 5.59. La superior se ubica en Q44.59, o USD 5.85, mientras que el diésel alcanza Q49.39, unos USD 6.48.

La diferencia se amplía en las estaciones de servicio completo. Allí, la regular llega a Q43.699 por galón, equivalentes a USD 5.72; la superior se vende a Q45.69, o USD 5.98; y el diésel sube hasta Q50.59 por galón, unos USD 6.62.

En Guatemala, el diésel superó los USD 6 por galón y llegó a USD 6.62 en estaciones de servicio completo. (REUTERS/Bing Guan)

Mientras que los precios oficiales en Costa Rica se informan por litro, aunque su conversión a galones permite comparar los valores con el resto de Centroamérica. La gasolina súper equivale a 2,748 colones por galón, o USD 6.15.

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La gasolina regular tiene un valor equivalente de 2,675 colones por galón, unos USD 5.99. El diésel se ubica en 2,604 colones por galón, equivalentes a USD 5.83.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) una solicitud para aumentar los precios en octubre. Esa propuesta aún no fue aprobada, por lo que los montos planteados no forman parte de las tarifas vigentes.

Otros precios en Centroamérica

Por su parte, la Secretaría Nacional de Energía de Panamá fijó una nueva tabla de precios máximos para Panamá y Colón, que comenzará a regir a partir del 18 de septiembre y permanecerá vigente hasta el 2 de octubre.

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La gasolina de 95 octanos costará USD 5.24 por galón, tras un incremento cercano a USD 0.40 frente al período anterior. La gasolina de 91 octanos llegará a USD 4.87, con una suba de alrededor de USD 0.35.

El ajuste más alto recaerá sobre el diésel bajo en azufre, que pasará a USD 5.79 por galón, unos USD 0.49 más que en la revisión previa. Las tarifas varían según la distancia de cada zona respecto de la capital. En Changuinola, por ejemplo, la gasolina de 95 octanos alcanzará USD 5.43 por galón y el diésel llegará a USD 5.98.

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En el caso de El Salvador, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas estableció precios de referencia para el período comprendido entre el 15 y el 28 de septiembre.

La gasolina superior quedó en USD 5.13 por galón en la zona central y en USD 5.14 en las zonas occidental y oriental. La regular se vende a USD 4.80 en el centro del país y a USD 4.81 en occidente y oriente.

En El Salvador, los precios de referencia del combustible subieron USD 0.17 por galón, pero siguen por debajo de los niveles registrados en Guatemala y Costa Rica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El diésel bajo en azufre tiene una referencia nacional de USD 4.86 por galón. Los tres productos registraron un aumento de USD 0.17 frente a la quincena anterior. Aun con esa suba, los valores salvadoreños se mantienen por debajo de los observados en Guatemala y Costa Rica.

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A su vez, la Secretaría de Energía de Honduras actualizó las tarifas desde el 14 de septiembre. En Tegucigalpa, la gasolina súper cuesta 143.73 lempiras por galón, equivalentes a USD 5,32. La regular vale 130,51 lempiras, o USD 4.83, y el diésel se comercializa a 148,01 lempiras, unos USD 5.48.

En San Pedro Sula, los montos son inferiores. La gasolina súper tiene un precio de 139,49 lempiras por galón, equivalentes a USD 5.16; la regular se ubica en 126.37 lempiras, o USD 4.68; y el diésel cuesta 143.83 lempiras, unos USD 5.32.