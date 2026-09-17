Atlético Tucumán le ganó por penales a Independiente Rivadavia y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina: así está el cuadro

La Lepra y el Decano se enfrentaron por los cuartos de final

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Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes. Tras lograr el 1-1 de manera agónica, el Decano se impuso por 3-2 en los penales y clasificó a las semifinales.

De este modo, se enfrentará al ganador de Estudiantes y Platense por un lugar en la final del certamen. El Pincha y el Calamar se medirán el 27 de septiembre por los cuartos de final. Del otro lado de la llave ya está Banfield, que le ganó a Deportivo Riestra, y aguarda por Racing o Boca Juniors.

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En cuanto al partido, la primera parte careció de emociones durante la mayor parte del tiempo. Cerca del final, Matías Fernández puso a correr a Maxi Salas con un gran cambio de frente, el ex River se escapó de la marca de Leonel Di Plácido, pero el defensor del Decano se recuperó y exigió al delantero a intentar un centro en lugar de rematar.

El empate agónico

Pero el partido tuvo su punto de inflexión a los 43 minutos. Tras un remate de José Florentín, todo el conjunto mendocino reclamó penal por una supuesta mano de Luciano Vallejo. El juez Jorge Baliño recibió el llamado de Pablo Dóvalo desde el VAR y fue a chequear la acción. El árbitro principal consideró que la infracción existió y sancionó la pena máxima ante el reclamo del elenco tucumano.

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El encargado de ejecutar el tiro desde los 12 pasos fue el delantero Álex Arce, que no dudó y remató fuerte y a media altura para vencer la resistencia del arquero Luis Ingolotti y decretar el 1-0. Luego de unos minutos culminó el primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, el Decano intentó con sus armas encontrar el gol para igualar el trámite. Con un juego sustentado en sus volantes, los dirigidos por Julio César Falcioni llevaron peligro al área rival, aunque les faltó precisión en los últimos metros. La Lepra mendocina, en cambio, optó por mantenerse replegada y buscar de contraataque y con pelotazos largos la corrida de los delanteros para sentenciar el resultado.

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El empate llegó sobre el final. Tras un gran centro de Lautaro Godoy, Alexis Canelo peinó y descolocó a Nicolás Bolcato que nada pudo hacer para evitar el 1-1 a los 93 minutos. El resultado no se modificó y el pase a las semifinales se definió desde la tanda de penales.

En la serie desde los 12 pasos, Fabrizio Sartori puso el 1-0 para Independiente Rivadavia y el Loco Leandro Díaz el 1-1 para Atlético Tucumán. Sheyko Studer devolvió la ventaja y Rodrigo Granillo empató otra vez. Iván Villaba fue el primero en fallar, pero Bolcato dejó todo igual cuando le tapó el tiro a Clever Ferreira.

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Luego, fue el turno de Ingolotti de anotar su nombre: le tapó el remate a Álex Vigo y el conjunto tucumano tomó la delantera cuando Canelo puso el 3-2 en la serie. Arce, obligado a convertir, no pudo contra Ingolotti y el campeón defensor quedó en el camino.

Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alex Vigo, Gonzalo Alejandro Ríos, Tomás Bottari, Matías Alejandro Fernández, José Florentín, Leonel Bucca, Álex Arce, Maximiliano Salas.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti, Ignacio Galván, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Leonel Di Plácido, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Renzo Tesuri, Franco Nicola, Leandro Nicolás Díaz, Nicolás Laméndola.

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ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA