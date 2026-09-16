“La Mano de Dios en el Ascenso”: el gol en el descuento que provocó una gran controversia en el fútbol argentino

Un gol con la mano en los minutos finales del partido desató la gran polémica en el ascenso. La jugada, capturada en la transmisión televisiva de la LPF, muestra la acción en el área chica frente al arquero y la posterior celebración de los futbolistas de Uribelarrea

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Uribelarrea rescató un agónico empate 2-2 ante Náutico Hacoaj, luego de convertir un gol con la mano en el cuarto minuto de descuento, en el partido de ida de la primera fase del Reducido del Torneo Promocional Amateur. El encuentro se disputó el martes por la noche en el estadio Shimon Peres, de Tigre, y dejó la serie abierta de cara a la revancha.

El conjunto local llegaba en ventaja tras una primera mitad dominante. A los 30 minutos, Manuel Isersky abrió el marcador luego de que el arquero Gonzalo Rodríguez le contuviera un penal, cuando el delantero capturó el rebote y definió al gol. Cinco minutos después, tras una jugada individual de Gastón Cohen y un centro desde la derecha, Mateo Lief conectó de primera contra el palo para establecer el 2-0.

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El complemento arrancó con una chance clara desperdiciada por Náutico Hacoaj para sellar el resultado. La visita, que había sufrido la expulsión de Lorenzo a diez minutos del final y jugaba con un futbolista menos, encontró una respuesta inesperada. A los 84 minutos, Axel Núñez sacó un remate desde fuera del área que se metió pegado al poste para poner el 2-1 y meter de lleno a Uribelarrea en el partido.

Con el resultado apretado y el cronómetro corriendo, ambos equipos se jugaron el resto en los minutos de descuento.

La Mano de Dios en el Ascenso del fútbol argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cuarto minuto de adición, Alexis Bordón envió un centro al corazón del área chica. Franco Castro se elevó por encima de la defensa y, ante la salida desesperada del arquero Eitan Ryba, impulsó la pelota con la mano hacia el fondo de la red. La terna arbitral, encabezada por Leandro Díaz, convalidó el gol sin reclamos de los jugadores en el momento.

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Las repeticiones de la jugada mostraron con claridad el contacto con la extremidad superior, en una acción que debió anularse de inmediato. La polémica se sumó a otro episodio ocurrido al comienzo del partido, cuando un gol de Corzo para Uribelarrea fue invalidado por el arbitraje.

El pitazo final llegó con tensión entre ambos planteles, que protagonizaron cruces verbales tras la resolución del encuentro. La serie entre Náutico Hacoaj, dirigido por Matías Conti, y Uribelarrea quedó completamente abierta de cara a la revancha, pactada para el próximo martes a las 15 horas en el estadio Alberto Pinto Caetano, donde se definirá el clasificado a semifinales del Reducido.

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El resto del Torneo Promocional Amateur también define posiciones

La categoría, cuyo ganador obtendrá el ascenso a la Primera C, cuarta división del fútbol argentino, avanza en paralelo en dos frentes. En la final de la fase regular, Barrancas sacó ventaja al vencer 2-0 a SAT en el partido de ida, con el título y el ascenso directo en juego para el ganador de esa llave, que se definirá este fin de semana.

El equipo que resulte perdedor de esa final se sumará a las semifinales del Reducido junto a los clasificados de la primera fase. En esa instancia, Defensores de Glew encaminó su clasificación tras vencer 3-0 como visitante a Buenos Aires City, mientras que Deportivo Metalúrgico goleó 5-1 a FC Ezeiza.

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