“Quiero convertirme en una persona de la que mi hijo se sienta orgulloso”, afirmó la estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua

Puka Nacua reveló que atravesó problemas con el alcohol durante la última temporada baja de la NFL (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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Puka Nacua, una de las figuras de Los Angeles Rams y uno de los receptores de mayor impacto de la NFL desde su irrupción en la liga, reveló que atravesó problemas con el alcohol durante la última temporada baja. El jugador de 25 años se refirió a ese período en una entrevista con Netflix, emitida antes del debut de su equipo en el partido de Australia frente a los San Francisco 49ers.

Con el regreso del fútbol americano y el inicio de una nueva campaña, el hawaiano volvió a ocupar un lugar central en la línea ofensiva de los Rams. El receptor llegó a la franquicia californiana como una selección de quinta ronda en 2023 y, en apenas tres temporadas, se consolidó como una de las principales armas del equipo de Los Ángeles y como uno de los nombres de mayor valor en su posición.

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En ese contexto, el jugador contó que recientes situaciones relacionadas con su carrera derivaron en una etapa que definió como una de las más difíciles de su vida. Nacua explicó que buscó tratamiento en un centro de rehabilitación, una decisión que, según relató, le permitió enfrentar conflictos y preocupaciones que hasta entonces prefería evitar.

El receptor de Los Angeles Rams contó en una entrevista con Netflix que buscó tratamiento en un centro de rehabilitación (AP Foto/Rusty Jones, Archivo)

Puka Nacua reveló que tuvo problemas con el alcohol en los últimos meses

Nacua explicó que la bebida se convirtió en una forma de postergar el abordaje de los conflictos que lo afectaban. “El alcohol definitivamente influyó en mi vida. Me refugiaba en él para que los problemas y el estrés que sentía nunca tuvieran la oportunidad de ser abordados”, declaró en la entrevista con Elle Duncan, según recogieron Associated Press y Reuters.

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El receptor dijo que le cuesta exteriorizar sus temores y pedir ayuda. “Creo que aprendí que evito mucho los conflictos”, sostuvo al hablar sobre su paso por rehabilitación. Luego agregó: “Nunca fui de los que comparten sus miedos, sus preocupaciones. Siempre buscaba diferentes maneras de escapar de esa tensión o ese estrés”, destacó sobre los episodios de consumo en los últimos meses.

Puka Nacua afirmó en la entrevista que usaba el alcohol para postergar el abordaje del estrés, los conflictos y sus preocupaciones (Captura de video / Netflix)

Entre los factores que identificó, mencionó el impacto de la fama tras su llegada a la NFL, la exigencia de rendir en una posición de alta exposición y el cambio que supuso convertirse en padre. “Mi hijo tiene 10 meses y, al lidiar con la crianza compartida con su madre, me aislé un poco”, relató. Según explicó, asumía en soledad “el peso” de sus preocupaciones, sin expresar lo que le ocurría.

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El jugador aseguró que su estancia en un centro de rehabilitación le permitió afrontar esa conducta. “Justo cuando ingresé al centro de rehabilitación, pude tener conversaciones abiertas y honestas”, afirmó. También vinculó su recuperación con un objetivo familiar: “Lo que más anhelo es convertirme en una persona de la que mi hijo se sienta orgulloso”.

El jugador vinculó su situación con la fama en la NFL, la exigencia deportiva y el impacto de convertirse en padre (Foto AP/Mark J. Terrill)

Puka Nacua y los excesos de año nuevo

El ofensivo hawaiano quedó envuelto en un polémico episodio que quedó bajo investigación y que ocurrió durante la noche del 31 de diciembre de 2025 en Los Ángeles. De acuerdo con The New York Post, una mujer lo acusó de haberla mordido mientras estaba bajo los efectos del alcohol, después de una cena junto a un grupo de amigos.

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Según la presentación judicial citada por el medio neoyorquino, la denunciante sostuvo que el receptor de los Rams se mostró incómodo y errático durante la salida. La mujer afirmó que Nacua había consumido alcohol y que, una vez dentro de una camioneta, la mordió en el hombro. En su reclamo, indicó que la lesión le perforó la piel y dejó una marca visible.

Puka Nacua sostuvo que la rehabilitación le permitió mantener conversaciones abiertas y honestas sobre su conducta (Kevin Ng-Imagn Images)

También denunció que el jugador realizó un comentario antisemita durante la cena, una acusación que forma parte de la demanda civil que presentó a fines de marzo. El abogado de Nacua, Levi McCathern, rechazó que su cliente hubiera pronunciado esa frase, aunque admitió que hubo una mordida. La defensa la describió como un episodio de “juego brusco” entre ambos.

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El abogado agregó que el receptor ya llevaba “un período considerable” en rehabilitación antes de que trascendieran las acusaciones y que permanecería allí por más tiempo. “Está de muy buen ánimo. Creo que lo está haciendo de maravilla”, había afirmado sobre el estado del jugador.