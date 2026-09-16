Iba a trabajar y un vecino la secuestró, violó y asesinó: cómo avanza la investigación por el femicidio de Milagros Cabrera

Milagros Cabrera tenía 30 años y trabajaba en un kiosco.

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A un mes y medio del femicidio de Milagros Naomí Cabrera, la mujer de 30 años que fue raptada, violada y asesinada por su vecino Luis César Navarro cuando salía a trabajar, la Justicia aguarda los resultados de dos pericias que serán clave para la reconstrucción del hecho.

La causa está en manos de la fiscal Marcela Semería, que investiga el hecho ocurrido en la localidad de Santa Rosa, en Pilar, y ordenó la detención de Navarro, quien permanece detenido en la localidad de Manzanares, después de que el pasado 2 de septiembre se le dictara la prisión preventiva.

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Ahora, la investigadora está a la espera de las pericias tanto de las muestras biológicas obtenidas de la víctima como las comparativas de ADN. Según explicaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, los análisis se llevarán a cabo con las uñas y los hisopados vaginales de la víctima, y muestras que todavía se le deben extraer al imputado.

La demora en el avance con estas diligencias radica en que, por protocolo, antes de hacer el comparativo de ADN se deben llevar a cabo las pericias sobre las muestras biológicas. A partir de estas es que se puede conocer si hay material pasible de ser cotejado.

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Por otra parte, la Justicia también ordenó la apertura del teléfono celular de Navarro.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que el imputado se negó a aportar la contraseña para facilitar el ingreso al dispositivo, por lo cual se sospecha que allí podría guardar material comprometedor en relación a su presunta autoría del crimen de Milagros.

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La lesiones, presuntamente defensivas, en el cuello del detenido

Luego de la declaración indagatoria, la fiscal Semería recalificó el expediente e imputó a Navarro por doble homicidio calificado por femicidio y criminis causae, abuso sexual con acceso carnal, y la falsa denuncia sobre el robo de su teléfono celular que intentó utilizar como coartada.

Las pruebas que delataron al sospechoso

Navarro, que se desempeñó como agente de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) entre el año 2015 al 2023, con baja psiquiátrica, fue detenido en su domicilio. Allí, agentes de la Policía Bonaerense incautaron distintas prendas vinculadas al hecho y un celular con funda transparente.

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A Navarro lo delataron las cámaras de seguridad que registraron sus movimientos la noche de la desaparición y los rasguños que presentaba en su cuello y nuca, en el momento en el que fue allanado. A la espera de los resultados de las pericias antes mencionadas, los investigadores creen que se trata de lesiones provocadas por la víctima en un intento por defenderse.

El video que acompaña esta nota, editado con imágenes de distintas cámaras de seguridad, lo sitúan al imputado saliendo del lugar donde apareció el cuerpo de Milagros, el día y a la misma hora en la que ocurrió el crimen.

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El sospechoso fue identificado por las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona

De esta manera, los detectives de la SubDDI lograron reconstruir el recorrido del presunto autor material del femicidio hasta una casa de la calle Carlos Saavedra Lamas, de Villa Rosa.

El cuerpo de Milagros, quien trabajaba como empleada de un kiosco, fue hallado en la ruta provincial 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos, dentro de un predio vallado. La víctima estaba totalmente desnuda. Milagros fue reconocida por su expareja, un policía que presta servicios en Escobar que la buscaba junto a su cuñado.

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Fuentes del caso confirmaron a este medio que la necropsia practicada al cuerpo de Milagros concluyó que fue violada por su agresor. Además, el estudio forense indicó que presentaba signos de asfixia.