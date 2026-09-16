Crimen y Justicia

Un grupo armado secuestró a dos choferes para robar un camión con pañales

Los asaltantes interceptaron el vehículo en la autopista Presidente Perón y abandonaron a las víctimas en Merlo. El vehículo y la carga fueron hallados en Virrey del Pino, luego de que una de las víctimas denunciara el hecho

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La DDI secuestró el camión y la carga
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Un grupo de entre tres y cuatro delincuentes armados interceptó un camión de la empresa Diguo sobre la Autopista Presidente Perón y tomó como rehenes a los dos choferes que circulaban a bordo. Los mantuvo privados de su libertad durante dos horas mientras se llevaba la totalidad de la carga, compuesta por pañales. El vehículo fue recuperado un día después en un allanamiento en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde la policía aprehendió a tres personas.

El ataque ocurrió el lunes pasado, alrededor de las 08:15, a la altura de la calle Claudio Debussy. M.D.G., chofer de Diguo, y su acompañante, M.G.P., transportaban el camión Mercedes Benz 710, dominio DOG-572, con destino a Gregorio de Laferrere y González Catán.

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Dos vehículos, entre ellos un Toyota Corolla blanco, cerraron el paso al camión. De ellos bajaron los asaltantes, que amenazaron a los choferes, los obligaron a descender del rodado y les sustrajeron 109 packs de pañales de distintos talles junto con otros productos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La carga también fue recuperada

Tras el robo, los delincuentes subieron a los dos choferes a uno de los autos y los retuvieron contra su voluntad durante aproximadamente dos horas. Los liberaron en la colectora de la autopista, a la altura de la avenida Patricios, en Merlo. Desde allí, las víctimas pidieron auxilio y alertaron al 911.

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Personal policial los trasladó a la sede de la DDI Morón, donde radicaron la denuncia. No se constataron lesiones en ninguno de los dos, aunque no pudieron aportar datos precisos sobre la identidad de los agresores.

El rastreo hasta Virrey del Pino

M.D.G. difundió la sustracción del camión y, a raíz de esa publicación, obtuvo información sobre su posible paradero en la calle Alborada, en Virrey del Pino. Con la colaboración del Grupo Técnico Operativo (GTO) jurisdiccional, se confirmó que la unidad se encontraba dentro de un domicilio en esa ubicación.

El hallazgo se comunicó al juzgado interviniente, que ordenó mantener una consigna policial en el lugar hasta la emisión de la orden de allanamiento.

Tres personas esposadas y con el rostro pixelado permanecen de pie junto a un panel de la DDI de Morón.
Tres personas se encuentran esposadas ante la insignia de la DDI de Morón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, efectivos de la DDI Morón concretaron el allanamiento en el domicilio de Alborada 6311. Durante el procedimiento aprehendieron a A. E. A., de 49 años, J. V. S. S., de 20, y H. C. E. S., de 63, y secuestraron el camión con la totalidad de la carga robada.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9, con intervención del Juzgado de Garantías 2 del Departamento Judicial Morón.

El Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado por la DDI y dispuso la imputación de H. C. E. S. por robo agravado y privación ilegítima de la libertad, mientras que A. E. A. y J. V. S. S. quedaron imputadas por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. La investigación continúa para identificar al resto de los partícipes del secuestro y el asalto original.

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