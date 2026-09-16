Crimen y Justicia

Detuvieron a cinco hombres acusados de intentar robar una casa en Villa Lugano

Entre los sospechosos acumulan 15 antecedentes por diferentes delitos, según informaron fuentes del caso

El operativo policial para detener a los acusados
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La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres acusados de intentar ingresar a una vivienda con fines de robo en Villa Lugano. Según informaron fuentes del caso a Infobae, los sospechosos acumulan en conjunto 15 antecedentes delictivos.

El procedimiento se inició tras un aviso que alertó sobre la presencia de cinco personas en el cruce de Rucci y Zelarrayán. De acuerdo con la denuncia, los hombres descendieron de un Ford Fiesta e intentaron forzar el acceso a una propiedad.

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Efectivos de la Comisaría Vecinal 8 A localizaron poco después el vehículo cuando circulaba por la zona con las chapas patentes adulteradas. Los cinco ocupantes estaban dentro del auto.

Los policías solicitaron la identificación de los sospechosos y requisaron el auto ante testigos. Durante el operativo secuestraron tres gorros tipo pasamontañas, dos pares de guantes, una llave francesa y un destornillador. También incautaron tres teléfonos celulares, indicaron fuentes con acceso al hecho.

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Al mismo tiempo, el Ford Fiesta quedó secuestrado por orden judicial, al igual que los elementos encontrados en su interior, detallaron a este medio.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Pablo Moya, con intervención de la Secretaría 136 de Juan Pablo Strifezza, ordenó la detención de los cinco imputados. La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito”.

Cuatro de los detenidos tenían antecedentes por distintos delitos

Cuatro de los arrestados registraban antecedentes. Uno de ellos, un ciudadano paraguayo de 33 años, tenía causas por lesiones entre 2018 y 2026, además de un procesamiento dictado en 2023 por estafa y robo agravado.

Detenidos en Villa Lugano
Detenidos en Villa Lugano

Otro de los detenidos, de 25 años, había sido imputado por violación de medidas contra la expansión de epidemias en 2020. Un joven de 23 años registraba antecedentes por evasión de pena, portación de arma de fuego y robos, en hechos ocurridos entre 2018 y 2024.

Por último, el cuarto sospechoso, de 24 años, contaba con antecedentes por robos y tenencia de estupefacientes, con actuaciones registradas entre 2019 y 2025.

Días atrás, la fuerza de seguridad porteña detuvo en Barracas a tres sospechosos acusados de intentar robar una motocicleta estacionada frente a una vivienda. Dos de los imputados tienen 13 y 15 años, mientras que el tercero tiene 18. Entre los tres acumulan 18 antecedentes por robos, hurtos y tentativas.

El procedimiento ocurrió en Vieytes al 1400, donde efectivos de la División Intervenciones Rápidas advirtieron que los jóvenes corrían mientras el dueño de una Honda Twister pedía auxilio. El damnificado los identificó como quienes, minutos antes, habían intentado sustraer el vehículo.

El Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, imputó al detenido de 18 años por robo en grado de tentativa. Los dos adolescentes fueron trasladados al Instituto Inchausti. El menor de 13 años registra cinco antecedentes desde abril, el de 15 suma 10 hechos —ocho en los últimos cinco meses— y el mayor cuenta con tres antecedentes desde 2022.

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