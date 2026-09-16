Crimen y Justicia

Detuvieron a tres sospechosos por el crimen del joven asesinado en José C. Paz: uno es menor

Los operativos incluyeron ocho allanamientos coordinados por la DDI San Martín. Entre los arrestados hay un adolescente de 16 años acusado de aportar el auto que usaron

Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y lo mataron para robarle la moto
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La Policía Bonaerense aprehendió a tres sospechosos por el homicidio de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años asesinado el 7 de septiembre durante el robo de su moto en José C. Paz. Entre los implicados hay un adolescente de 16 años, acusado de haber facilitado el vehículo que se utilizó en el ataque.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín, a través de la SubDDI José C. Paz. Los investigadores realizaron ocho allanamientos este miércoles y secuestraron una Honda Wave 110, identificada como la moto en la que se movilizaban los autores del hecho.

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Conmoción en José C. Paz: volvía del gimnasio y lo mataron para robarle la moto

También incautaron una caja térmica con logos de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular. En operativos previos, la Policía había secuestrado otros celulares, dos cascos similares a los que usaban los atacantes y dos patentes de motos con pedido de secuestro por robo.

Dos jóvenes quedaron imputados por homicidio agravado

Los detenidos son dos jóvenes de 19 y 20 años, imputados por homicidio agravado. Uno de ellos, de nacionalidad uruguaya, fue interceptado en cercanías de la calle Alberti. El otro cayó en inmediaciones de Curupaytí.

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El adolescente de 16 años quedó acusado de haber aportado la moto empleada para cometer el robo. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de la fiscal Paola Campos.

Ojeda Vázquez circulaba en una Honda XR 150 por la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, cuando dos hombres que se hacían pasar por repartidores lo interceptaron con fines de robo. Según la reconstrucción de la pesquisa, la víctima se resistió y recibió un disparo. Murió después de ser trasladado al Hospital Mercante.

La investigación incluyó el análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM), registros privados, testimonios y el seguimiento de la ruta de fuga de los sospechosos. En la escena del crimen, Policía Científica había encontrado una vaina calibre 22.

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