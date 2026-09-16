Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: por primera vez desde que comenzó el debate, el músico no se presentará a una audiencia

Maximiliano Luna

Por primera vez desde que comenzó el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, “Pity” Álvarez no estará presente en una de las audiencias. El músico no se presentará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que tenía previsto iniciar la novena jornada del debate a las 12, aunque todavía no comenzó.

“Pachi”, histórico jefe de seguridad de Álvarez, contó a Infobae que el cantante iba a venir pero que a último momento le manifestó que se sentía mal.

Minutos después, desde la defensa explicaron con mayor detalle qué había ocurrido durante la mañana y señalaron que debieron pedir autorización al tribunal para que Álvarez pudiera ausentarse. “Está encerrado en la habitación y no quiere salir”, explicó uno de sus abogados.

El letrado señaló que en una audiencia anterior el tribunal les había indicado que, en caso de que Álvarez no se presentara, debían justificar su ausencia con un certificado médico.

Su falta se produce en la novena audiencia del juicio, que comenzó el 10 de agosto pasado. Hasta ahora, Álvarez había concurrido a todas las jornadas, aunque el tribunal ya había autorizado que pudiera retirarse cuando su presencia no resultara indispensable.

Para este miércoles están previstas las declaraciones de cuatro testigos: dos policías que intervinieron en las horas posteriores al crimen y dos profesionales del Cuerpo Médico Forense que evaluaron al músico.