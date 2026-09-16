Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: por primera vez desde que comenzó el debate, el músico no se presentará a una audiencia

“Pachi”, histórico jefe de seguridad del cantante, dijo a Infobae que habló con él y que le manifestó que se sentía mal. Luego, su defensa explicó los motivos de la ausencia

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pity alvarez
Maximiliano Luna

Por primera vez desde que comenzó el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, “Pity” Álvarez no estará presente en una de las audiencias. El músico no se presentará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que tenía previsto iniciar la novena jornada del debate a las 12, aunque todavía no comenzó.

“Pachi”, histórico jefe de seguridad de Álvarez, contó a Infobae que el cantante iba a venir pero que a último momento le manifestó que se sentía mal.

Minutos después, desde la defensa explicaron con mayor detalle qué había ocurrido durante la mañana y señalaron que debieron pedir autorización al tribunal para que Álvarez pudiera ausentarse. “Está encerrado en la habitación y no quiere salir”, explicó uno de sus abogados.

El letrado señaló que en una audiencia anterior el tribunal les había indicado que, en caso de que Álvarez no se presentara, debían justificar su ausencia con un certificado médico.

Su falta se produce en la novena audiencia del juicio, que comenzó el 10 de agosto pasado. Hasta ahora, Álvarez había concurrido a todas las jornadas, aunque el tribunal ya había autorizado que pudiera retirarse cuando su presencia no resultara indispensable.

Para este miércoles están previstas las declaraciones de cuatro testigos: dos policías que intervinieron en las horas posteriores al crimen y dos profesionales del Cuerpo Médico Forense que evaluaron al músico.

15:41 hsHoy

Se discute el estado de salud de “Pity” Álvarez

Al comenzar la audiencia, el abogado Javier Baños se refirió a la ausencia de “Pity” Álvarez y señaló: “El imputado se había descompensado, no sé absolutamente nada más”.

Luego tomó la palabra el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, quien explicó que el letrado Sebastián Queijeiro se había comunicado previamente para informar la situación.

El juez recordó que el músico ya había sido autorizado a no permanecer en las audiencias cuando su presencia no fuera indispensable y señaló que, como este miércoles no se requiere que esté en la sala, quedará representado por sus defensores como si estuviera presente.

15:37 hsHoy

Arranca la audiencia sin el músico en la sala

15:06 hsHoy

Juicio a “Pity” Álvarez: quiénes son los cuatro testigos que declararán en la novena audiencia

El debate se reanudará este miércoles a las 12. Están citados dos policías que intervinieron en la búsqueda y posterior entrega del músico y dos profesionales del Cuerpo Médico Forense que lo evaluaron

El músico durante la octava audiencia del juicio junto a sus abogados Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro (Maximiliano Luna)
El músico durante la octava audiencia del juicio junto a sus abogados Luciana Comerci y Sebastián Queijeiro (Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará este miércoles, desde las 12 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la calle Paraguay al 1500.

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