Crimen y Justicia

Encontraron con vida al policía federal desaparecido hace una semana en Jujuy: estaba en Bolivia

El fiscal Alberto Omar Mendívil confirmó a Infobae que Maximiliano Oscar Martínez fue localizado por la Policía boliviana y que su familia ya fue informada. Las autoridades coordinan su regreso a la Argentina

Retrato de frente de un hombre con uniforme policial oscuro, corbata y placa con la inscripción Martinez Oscar sobre un fondo blanco
El oficial era buscado por las fuerzas argentinas y bolivianas
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Tras una semana de búsqueda, encontraron con vida a Maximiliano Oscar Martínez, el agente de la Policía Federal Argentina del que no se tenían noticias desde el 8 de septiembre. El fiscal Alberto Omar Mendívil confirmó a Infobae que el efectivo fue localizado este martes por la Policía boliviana en La Paz y que su familia ya está al tanto del hallazgo. Las autoridades darán detalles en una conferencia de prensa prevista para las próximas horas.

El rastreo de su teléfono celular fue una de las pistas que permitió seguir sus movimientos. Mendívil había confirmado a este medio que el dispositivo registró señal en Villazón el jueves por la noche, después de permanecer apagado durante los dos primeros días.

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“Se lo había rastreado primero en la ciudad de Tupiza, luego en La Paz”, explicó el funcionario. Según detalló, los investigadores reconstruyeron un recorrido desde La Quiaca hacia Tupiza y luego hasta la capital administrativa de Bolivia, donde finalmente lo encontraron.

El fiscal aclaró que todavía no pudo hablar con Martínez, por lo que aún restaba conocer su relato sobre lo ocurrido durante los días en los que estuvo desaparecido. “Yo no me he podido entrevistar ni vía telefónica todavía con él”, señaló.

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En cuanto a su regreso a la Argentina, Mendívil indicó que, según la información con la que cuentan, el agente ingresó de manera irregular a Bolivia. Por ese motivo, estimó que las autoridades de ese país podrían expulsarlo y entregarlo a sus pares argentinos. El procedimiento y las condiciones del traslado a La Quiaca aún estaban por definirse.

Martínez, quien cumplió 31 años este lunes, había sido visto por última vez el martes 8 de septiembre por la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta. Según sus familiares, dijo que iba a Villazón para hacer compras y que regresaría ese mismo día. Ante la falta de noticias, el jueves 10 radicaron la denuncia ante la Policía provincial.

La búsqueda involucró a fuerzas argentinas y bolivianas e incluyó 15 allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares de Villazón, además de rastrillajes y vuelos de drones en la zona fronteriza. También se activó una alerta amarilla de Interpol.

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