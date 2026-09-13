"Cuento del tío": engañaron a una jubilada pero los atraparon por las cámaras de seguridad

La compilación de cinco registros de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Junín donde se ve el recorrido de los presuntos delincuentes

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Dos hombres de 21 y 44 años fueron detenidos tras una investigación conjunta de la DDI Junín, la Sub DDI de Leandro N. Alem y efectivos del GTO de Vedia, que permitió esclarecer una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” cometida contra una mujer de 79 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre en inmediaciones de la avenida Dunckler y la calle Los Andes, en Vedia, donde la mujer, cuyas iniciales son M.C.C., de 79 años, recibió un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por su hijo. A través de un ardid, el estafador logró convencerla de que debía entregar dinero en efectivo. Minutos después, uno de los delincuentes se presentó en el domicilio de la víctima y retiró la suma, en moneda estadounidense, tras lo cual huyó a bordo de un Fiat Cronos.

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Dos hombres fueron apresados por la Policía

A partir de ese momento, los investigadores de la Sub DDI Alem iniciaron un trabajo de análisis de material fílmico que permitió establecer que el vehículo utilizado en la maniobra circulaba habitualmente por la ciudad de Junín. El seguimiento condujo a la localización del Fiat Cronos, en esa ciudad. Al intentar interceptarlo, dos hombres descendieron del auto y escaparon a bordo de un Volkswagen Polo de color negro, tras abandonar el primer vehículo en la vía pública.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se dispuso el secuestro del Fiat Cronos, en cuyo interior se hallaron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

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La persecución hasta Chacabuco

La investigación continuó con el análisis de nuevas cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Junín, que permitieron determinar que los sospechosos proseguían su fuga en el Volkswagen Polo mientras circulaba por la Ruta Nacional 7 en dirección a Chacabuco. Ante ese dato, se alertó al Grupo Avanzada de la DDI Junín en esa ciudad, que trabajó junto a personal del Comando de Patrullas Rurales (CPR) y de la comisaría local.

El centro de Monitoreo de Junín realizó un seguimiento del vehículo

El operativo permitió interceptar el vehículo en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 201 de la ruta, donde se identificó a sus dos ocupantes: Leonardo Joel Oberti, de 21 años, y Luciano Alfredo Castro, de 44. Durante la requisa, se secuestraron dos teléfonos celulares, dos computadoras tipo netbook pertenecientes al Gobierno Nacional y prendas de vestir vinculadas a la maniobra delictiva.

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Tras la comunicación con el fiscal interviniente, se avalaron las actuaciones y se dispuso la aprehensión de ambos hombres, imputados por el delito de estafa. Además de los dos teléfonos y las computadoras, quedaron incautados los dos vehículos utilizados en la fuga, el Fiat Cronos gris y el Volkswagen Polo negro.

Oberti y Castro fueron trasladados a una dependencia policial y serán llevados a la sede de la Ayudantía Fiscal de Leandro N. Alem para continuar con el trámite judicial. La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar si los detenidos participaron en otros hechos de similares características en la región.

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