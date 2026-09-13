Crimen y Justicia

"Cuento del tío": engañaron a una jubilada pero los atraparon por las cámaras de seguridad

La Policía bonaerense logró identificar y aprehender a los responsables de sustraer dinero a una mujer de 79 años tras el rastreo entre dos localidad del interior bonaerense

La compilación de cinco registros de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Gobierno de Junín donde se ve el recorrido de los presuntos delincuentes
Guardar

Dos hombres de 21 y 44 años fueron detenidos tras una investigación conjunta de la DDI Junín, la Sub DDI de Leandro N. Alem y efectivos del GTO de Vedia, que permitió esclarecer una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” cometida contra una mujer de 79 años, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre en inmediaciones de la avenida Dunckler y la calle Los Andes, en Vedia, donde la mujer, cuyas iniciales son M.C.C., de 79 años, recibió un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por su hijo. A través de un ardid, el estafador logró convencerla de que debía entregar dinero en efectivo. Minutos después, uno de los delincuentes se presentó en el domicilio de la víctima y retiró la suma, en moneda estadounidense, tras lo cual huyó a bordo de un Fiat Cronos.

PUBLICIDAD

Dos hombres fueron apresados por la Policía
Dos hombres fueron apresados por la Policía

A partir de ese momento, los investigadores de la Sub DDI Alem iniciaron un trabajo de análisis de material fílmico que permitió establecer que el vehículo utilizado en la maniobra circulaba habitualmente por la ciudad de Junín. El seguimiento condujo a la localización del Fiat Cronos, en esa ciudad. Al intentar interceptarlo, dos hombres descendieron del auto y escaparon a bordo de un Volkswagen Polo de color negro, tras abandonar el primer vehículo en la vía pública.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se dispuso el secuestro del Fiat Cronos, en cuyo interior se hallaron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

PUBLICIDAD

La persecución hasta Chacabuco

La investigación continuó con el análisis de nuevas cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Junín, que permitieron determinar que los sospechosos proseguían su fuga en el Volkswagen Polo mientras circulaba por la Ruta Nacional 7 en dirección a Chacabuco. Ante ese dato, se alertó al Grupo Avanzada de la DDI Junín en esa ciudad, que trabajó junto a personal del Comando de Patrullas Rurales (CPR) y de la comisaría local.

Cuento del tío Junín
El centro de Monitoreo de Junín realizó un seguimiento del vehículo

El operativo permitió interceptar el vehículo en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 201 de la ruta, donde se identificó a sus dos ocupantes: Leonardo Joel Oberti, de 21 años, y Luciano Alfredo Castro, de 44. Durante la requisa, se secuestraron dos teléfonos celulares, dos computadoras tipo netbook pertenecientes al Gobierno Nacional y prendas de vestir vinculadas a la maniobra delictiva.

Tras la comunicación con el fiscal interviniente, se avalaron las actuaciones y se dispuso la aprehensión de ambos hombres, imputados por el delito de estafa. Además de los dos teléfonos y las computadoras, quedaron incautados los dos vehículos utilizados en la fuga, el Fiat Cronos gris y el Volkswagen Polo negro.

Oberti y Castro fueron trasladados a una dependencia policial y serán llevados a la sede de la Ayudantía Fiscal de Leandro N. Alem para continuar con el trámite judicial. La investigación permanece abierta con el objetivo de determinar si los detenidos participaron en otros hechos de similares características en la región.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseEstafasDelitoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Voy a ir por vos”: allanaron la celda de un hombre condenado por matar a un enfermero tras amenazas a la familia de la víctima

La pena de 16 años de cárcel que recibió Maximiliano Burgio García por el homicidio de Luis Alberto Talarita, ocurrido en 2012, en Junín, está a punto de vencer. La Policía Bonaerense allanó su celda de la Unidad Penitenciaria N° 16 y secuestró el celular desde donde habría enviado las intidaciones

“Voy a ir por vos”: allanaron la celda de un hombre condenado por matar a un enfermero tras amenazas a la familia de la víctima

Una mujer fue atacada a martillazos en una playa de Mar del Plata

La mujer permanece grave tras sufrir un hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica. El sospechoso se negó a declarar ante la fiscalía y fue alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán

Una mujer fue atacada a martillazos en una playa de Mar del Plata

Un adolescente de 16 años quedó detenido en la primera causa bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en Entre Ríos

Un joven de 16 años fue puesto bajo custodia judicial tras el hallazgo de cocaína durante patrullajes preventivos en La Bianca, mientras otro chico de 13 regresó con sus familiares

Un adolescente de 16 años quedó detenido en la primera causa bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil en Entre Ríos

Una mujer discutió con su pareja en Neuquén y lo apuñaló en el cuello con un cuchillo

Mientras que la víctima fue asistida de urgencia y permanece hospitalizada en terapia intensiva, la Fiscalía dispuso medidas para determinar cómo se produjo el hecho

Una mujer discutió con su pareja en Neuquén y lo apuñaló en el cuello con un cuchillo

Una adolescente de 13 años lucha por su vida tras haber sido baleada en la cabeza en Mar del Plata

Mientras la Justicia investiga cómo se produjo el hecho, la víctima permanece internada en terapia intensiva. Sospechan por la presunta intervención de otro menor

Una adolescente de 13 años lucha por su vida tras haber sido baleada en la cabeza en Mar del Plata

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Charles Leclerc lidera y Franco Colapinto marcha 10°

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Charles Leclerc lidera y Franco Colapinto marcha 10°

Julián Álvarez quedó afuera de los convocados del Atlético de Madrid: los motivos

Una ronda, varios giros y un gol: la llamativa jugada de la selección femenina de Francia en el Mundial sub-20 que recorre el mundo

La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España de F1: así ganó dos lugares en el inicio

Independiente se enfrentará a San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

“El amor de mi vida”: el emotivo saludo de L-Gante a su hija Jamaica por su cumpleaños

Guillermo Andino: “Mi vocación nació a partir del momento más triste de mi vida”

Carlos Casella contó el secreto de su vínculo con Griselda Siciliani: “Tenemos una pasión muy parecida”

Del glam-punk al mito argentino: cómo reinventó Julio Panno a la emoción sobre el escenario

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

“Mi perro y todas las cosas se quemaron” en voraz incendio que consumió al menos cinco casas en República Dominicana

Cargamento de cocaína en el Caribe hondureño asciende a 1,661 kilos y deja cuatro detenidos

El Niño en El Salvador provoca frutas y verduras más pequeñas y un aumento en los precios