“Los siete acusados por la sustracción saben qué pasó con Loan Peña”, aseguró la fiscal del caso

Declaraciones de la fiscal encargada del caso Loan sobre la hipótesis principal relacionada a la desaparición del menor. Futuro Imperfecto (Radio con Vos)

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La fiscal del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sostuvo que la hipótesis principal es que hubo “una sustracción” y afirmó que los siete imputados conocen qué ocurrió con el niño, visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Todo indica que el juicio podría extenderse hasta 2027 ante la cantidad de declaraciones pendientes y la duración de las audiencias.

Tamara Pourcell, fiscal del juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, dijo que la acusación no sostiene que Loan se haya extraviado ni que hubiera ocurrido un accidente seguido de un encubrimiento. “Loan no se fue solo. Ese botín fue plantado, esas huellas fueron plantadas, alguien lo sacó de ahí, se lo llevó y eso es lo que estamos demostrando en este juicio”, expresó.

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El proceso judicial tiene diecisiete imputados: siete por la presunta sustracción y otros vinculados con integrantes de la Fundación Dupuy que llegaron a Corrientes y permanecieron con menores en un hotel de Nueve de Julio.

Esta semana fue tal vez la más activa en el juicio. Laudelina Peña, tía del nene, Antonio Benítez, su marido, y el ex comisario Walter Maciel, todos imputados en el expediente, declararon ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que los juzga. Cada uno dijo ser inocente pero, sorpresivamente, se acusaron entre sí por la desaparición del menor.

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“Los siete imputados por la sustracción saben qué pasó con Loan”, aseguró Pourcell en declaraciones al programa “Futuro Imperfecto” que conduce Lorena Maciel en Radio con Vos. “Benítez, en su declaración indagatoria, señala que Laudelina sabía qué pasó, que Pérez y Caillava saben qué pasó. Él también lo sabe”, ejemplificó.

El tribunal aún debe escuchar a más de cien testigos, además de las indagatorias de varios acusados. En ese contexto, la fiscal subrayó que “se va rompiendo ese silencio que mantenían entre todos”.

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“Eso es lo que justamente a nosotros nos da la prueba para decir: todos saben qué pasó y es por eso que están empezando a desligarse de responsabilidad y tirarle al otro la responsabilidad”, aseguró.

Laudelina Peña, Antonio Benítez y el excomisario Walter Maciel afrontan la causa judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes.

Las pruebas sobre el vehículo

La fiscal evitó precisar el destino del niño o el posible móvil de quienes, según la acusación, participaron de su traslado. Además de los reproches cruzados, la investigación cuenta con elementos probatorios que, de acuerdo con la fiscalía, ubican a Loan en un vehículo.

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Pourcel remarcó que importancia de la pericia odorológica, que detectó rastros compatibles con Loan en autos vinculados a María Victoria Caillava y Carlos Pérez, que aún no declararon en el juicio. También esperan su indagatoria Daniel Ramírez y Mónica Millapi, la pareja amiga de Antonio Benítez y Laudelina Peña que asistió al almuerzo realizado en El Naranjal, en la casa de la abuela de Loan.

Antonio Benítez, en una de las audiencias del juicio por la desaparición de Loan

La fiscalía considera que Ramírez, Millapi y Benítez estuvieron con el niño en ese lugar. “¿Cómo puede ser que tres adultos hayan estado con un menor y ni siquiera saben qué pasó?”, planteó Pourcell.

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Las contradicciones entre los imputados

Pérez y Caillava también participaron del almuerzo. Según relató Pourcell, al día siguiente de la desaparición, Caillava presenta una serie de incongruencias en su testimonio al señalar que la mujer declaró ir al hospital de 9 de Julio por “un ataque de tos, que ya estaba supuestamente enferma, donde le aplican un inyectable”. “Y al otro día deciden venir para Corrientes, para Chaco, con un supuesto tratamiento oncológico que ella debería hacerse, lo cual ha declarado su médica personal y dicho que ella no está en tratamiento oncológico”, planteó.

La fiscal aseguró también que las dimensiones reducidas de la localidad desacreditan que el chico se haya perdido solo. “He conocido 9 de Julio; no es un lugar grande, es un lugar pequeño. He conocido El Naranjal, las distancias donde se encontró el botín, y es lo que todo el mundo decía que vino a declarar”, insistió. “Por eso nosotros decimos: Loan no se fue solo, a Loan lo levantaron y se lo llevaron. Y sabemos que la prueba del olor de Loan está en la camioneta de Pérez y Caillava”, completó.

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Laudelina Peña se quebró durante su declaración, pidió perdón por haber mentido y señaló a su anterior abogado, José Fernández Codazzi, que está bajo arresto por otra causa judicial. Apuntó al letrado por manipularla y de llevarla a modificar su versión sobre lo ocurrido. La tía del niño había nutrido la hipótesis del accidente.

“De los que han declarado por ahora, no les creo a ninguno. Me han preguntado si le he creído las lágrimas a Laudelina o a Benítez. A ninguno de los dos le he creído. En Laudelina, inclusive, no he visto ninguna lágrima. Nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó, quién nos está mintiendo y quién no”, aseguró Pourcell.

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Codazzi está detenido en una causa provincial relacionada con un menor de edad y afronta otro expediente por estafas ante el Tribunal Oral Federal. Fue citado como testigo a pedido de la defensa de Laudelina. La fiscalía analizará sus dichos durante el juicio y evaluará si corresponde impulsar una acusación por falso testimonio.

Para Pourcell, las diferencias entre los relatos de Benítez y Laudelina resultan relevantes. Citó como ejemplo una discrepancia sobre el destino de un cuchillo: ella dijo que Benítez se lo entregó, mientras que él sostuvo que lo dio a la Policía.

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La fiscal rechazó que la madre y el padre de Loan hayan ocultado información, y aseguró que siempre dijeron la verdad. Tras adelantar que tiene una hipótesis sobre lo que ocurrió con el niño, aclaró que prefiere no comunicarlo: “Veo su dolor todos los días cuando están hablando de lo que pudo haber pasado con su hijo. Es algo que nosotros todavía estamos trabajando y no quiero decirlo porque sería también muy fuerte escuchar”.