Un ex titular del Puerto de Rosario preso por narcotráfico será indagado por lavado junto a su esposa y sus hijos

Gustavo Shanahan, condenado en 2023 por narcotráfico, ahora será acusado por maniobras de lavado de activos (Gentileza La Capital)

Guardar

El ex titular de la Terminal Puerto Rosario Gustavo Pedro Shanahan, que está preso tras haber sido condenado en diciembre de 2023 a la pena de 7 años de prisión por narcotráfico, será indagado el próximo viernes en una causa por lavado de activos. En el expediente también están acusados sus dos hijos y su esposa, quienes fueron detenidos este miércoles en allanamientos realizados por Gendarmería Nacional.

Dos de los procedimientos se hicieron en el centro de Rosario: uno en Brown al 1600 y el otro en Urquiza al 2000. Un tercero se llevó a cabo en Morrison al 8700, en el coqueto barrio de Fisherton, en la zona noroeste de la ciudad. Allí fueron arrestados los hijos del empresario, Esteban Gustavo y Lucila Olga Shanahan, y su esposa, Graciela Tuerto.

PUBLICIDAD

Las detenciones habían sido pedidas por el grupo de fiscales que interviene en el complejo legajo: Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené, de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal. También colaboró en la investigación la Unidad de Información Financiera (UIF).

En los operativos, autorizados por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros, también fueron secuestrados vehículos, celulares y otros dispositivos informáticos que serán peritados.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, la causa es por lavado de activos precedentes de narcotráfico y de hechos de corrupción. La información permanece hermética, pero se presume que puede tener conexión con una operación de venta de acciones del puerto de Rosario que se hizo hace más de una década, situación que fue advertida en 2020 por el Banco Nación.

El allanamiento en la calle Urquiza al 2000

El legajo, aparentemente, guarda relación con un cambio de acciones en la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2012, donde intervino Shanahan. De acuerdo a una publicación de Rosario3, el financista se presentó como comprador de la mayoría de las acciones de la firma, empezó a ejercer la presidencia de la Terminal Puerto Rosario y desde allí generó el desembarco de una empresa del español Jordi Pujol (hijo), Vicentin y el grupo chileno Ultramar.

PUBLICIDAD

El 27 de diciembre de 2023, Shanahan fue condenado a 7 años de prisión por narcotráfico, por lo que actualmente está alojado en un penal federal. La sentencia fue dictada por haber montado una oficina en pleno centro de Rosario desde la que vendía dólares a integrantes de la organización narco de Julio Andrés Rodríguez Granthon, quien cumple condenas por venta de drogas, asociación ilícita, homicidio y balaceras.

El rol del empresario en el legajo fue nítido: había usado un inmueble de España y Rioja para que allí se hicieran operaciones de compraventa de divisas por parte de los mandos medios de Rodríguez Granthon. Todo con conocimiento de que esos compradores se dedicaban al narcomenudeo. De hecho, gracias a intervenciones telefónicas –a Facundo Pérez, la mano derecha del preso– se pudo conocer que recargaban un 2% el valor de la cotización del dólar blue porque conocían el “riesgo” que representaba.

PUBLICIDAD

Las operaciones fueron vigiladas por los investigadores. En uno de esos seguimientos, un soldadito fue filmado sacando un bolso y una mochila cargadas con dinero en efectivo, que fueron trasladados directamente desde Villa Banana hasta la financiera paralela que Shanahan había puesto para esa estructura. Incluso, al allanar ese inmueble encontraron los mismos bolsos.

El fallo sentó un precedente, ya que la Justicia consideró que las divisas provistas por Shanahan eran necesarias para el funcionamiento de la organización: permitían convertir el dinero obtenido de la actividad ilegal y adquirir cocaína para abastecer los búnkeres de Villa Banana, en la zona oeste de Rosario. Aunque inicialmente se evaluó una acusación por lavado de activos, los fiscales entendieron que Shanahan había actuado con conocimiento de la actividad de la organización y de la procedencia del dinero.

PUBLICIDAD