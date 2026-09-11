Delincuentes intentaron robar una vivienda en City Bell y el dueño los echó a los tiros

Los delincuentes llegaron en un Peugeot gris hasta una vivienda de City Bell y escaparon al advertir la presencia del propietario. (Google Maps)

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Un intento de robo registrado durante la madrugada de este jueves volvió a encender las alertas por la inseguridad en City Bell, La Plata. Un grupo de delincuentes llegó en un Peugeot gris hasta una vivienda situada en la zona de calles 27 y 463, pero se retiró pocos segundos después de advertir la presencia del propietario, quien abrió fuego contra ellos.

El vehículo se detuvo frente a una casa ubicada en 27 y 463. Los sospechosos descendieron del Peugeot gris y se dirigieron hacia la propiedad. La maniobra duró apenas unos instantes.

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Según esa reconstrucción, los delincuentes se encontraron con el dueño de la vivienda, que estaba armado. Tras esa situación, volvieron rápidamente al auto y escaparon a gran velocidad. Algunos vecinos relataron que se escucharon detonaciones en la huida. Sin embargo, los tiros fueron realizados por el propietario de la vivienda, quien intentó disuadir a los ladrones.

Por el momento, y según lo informado por el portal 0221, no se conocieron detalles acerca de una investigación judicial o policial vinculada al intento de ingreso a la vivienda. Tampoco se informó si las grabaciones de seguridad fueron aportadas a las autoridades para avanzar con la identificación de los ocupantes del automóvil.

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El dato que generó preocupación entre los residentes de City Bell es la presunta aparición del mismo vehículo en otro episodio delictivo. De acuerdo con los testimonios, un Peugeot gris había sido visto durante un robo registrado la semana pasada en 28 bis y 464, una zona próxima al lugar del intento de robo de este jueves.

Hasta el momento no se informaron heridos, detenidos ni detalles de una investigación judicial o policial por el hecho en City Bell. (Télam)

La reiteración de denuncias llevó a que los vecinos mantengan mecanismos de comunicación ante movimientos que consideran sospechosos. Uno de ellos explicó que el sector cuenta con una alarma vecinal y describió el clima de inquietud que atraviesan los residentes. “Hay muchos robos en la zona, los vecinos estamos constantemente en alerta. Tenemos alarma vecinal”, sostuvo.

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Otro reclamó una mayor presencia de patrulleros en las calles del barrio. “Es tierra de nadie. Los vecinos vivimos con miedo. Falta seguridad y patrullaje”, manifestó al mismo medio.

La preocupación de los habitantes de la zona también está vinculada con un episodio ocurrido apenas tres días antes del intento de robo. Un joven denunció que le sustrajeron su bicicleta en la esquina de 28 y 460, dentro del mismo sector de City Bell.

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Este miércoles, la mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria de La Plata.

El episodio transcurrió en una oficina ubicada en las calles 6 y 46, en pleno centro platense, a donde ambas víctimas habían llegado poco antes del asalto. Aparentemente, los atacantes ya estaban dentro del inmueble cuando la mujer, de 70 años, y el hermano del ex jugador, de 47, ingresaron al lugar.

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Según las primeras actuaciones, los delincuentes los sorprendieron, los redujeron y los maniataron para exigirles la entrega del dinero que llevaban consigo. Después de tomar el bolso, huyeron y hasta el momento no se informó el monto que contenía.

Las víctimas recibieron asistencia tras el hecho y, aunque atravesaron una situación de fuerte tensión, no sufrieron heridas. De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es que el dinero había sido trasladado a la inmobiliaria ese mismo miércoles, por lo que sospecharían que los autores del robo habrían contado con información previa.

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Por esa razón, las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa del hecho, establecer cómo ingresaron los asaltantes al inmueble y determinar si hubo tareas de seguimiento o algún dato interno sobre los movimientos de las víctimas.