El fiscal del femicidio de Agostina Vega habló de Barrelier: “Había una obsesión por la niña”

Tras varios meses de investigación, la causa fue elevada a juicio (Gentileza: El Doce.tv)

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Después de que la causa por el femicidio de Agostina Vega fuera elevada a juicio, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la investigación reunió pruebas que señalarían a Claudio Barrelier como único autor del crimen. Además, el juicio también alcanzará a cinco personas acusadas de encubrimiento agravado. “La investigación estableció cómo gestionó esta captación y obsesión por la niña”, dijo.

La adolescente de 14 años fue hallada sin ida el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de haber ingresado a la vivienda de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800.

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Luego de que la investigación apuntara a Barrelier, este fue imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. Desde ese momento, continúa detenido con prisión preventiva.

Horas después de que se confirmara el cierre de la etapa de instrucción, Garzón sostuvo que el expediente permitió reconstruir la secuencia de los hechos con registros informáticos, pericias genéticas, análisis químicos, testimonios y material audiovisual.

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Los seis imputados. Arriba: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero. Abajo: Soledad Andreani, Eugenia Ascarruz y Matías Córdoba

“Se reconstruyó lo que sucedió prácticamente minuto a minuto. La prueba lo ubica como exclusivo autor de este hecho”, afirmó. En este sentido, el fiscal indicó que ese conjunto de elementos descartó la participación de otras personas en el homicidio.

En declaraciones a Telenoche, Garzón destacó que Barrelier declaró durante la investigación, aunque sus explicaciones fueron contrastadas con los elementos incorporados a la causa. “Cada argumento expresado ha tenido una respuesta de la prueba de la causa”, sostuvo.

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Por otro lado, el funcionario judicial describió que el principal acusado mantenía un vínculo cercano con Agostina y con su entorno familiar. “La jornada anterior al crimen compartió un partido de fútbol, un cumpleaños con Agostina y su madre. Era de confianza, vista como un referente casi paternal por la niña. Ese fue el contexto increíble del desarrollo. La investigación estableció cómo gestionó esta captación y obsesión por la niña”, mencionó.

Según la información publicada por El Doce.tv, Garzón sostuvo que la investigación detectó una conducta de captación y obsesión sobre la víctima. Además, planteó que el posible móvil del homicidio estuvo relacionado con la intención de impedir que se conociera un presunto ataque sexual cometido antes del crimen.

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La adolescente de 14 años fue asesinada en la casa del principal acusado y, tras varios días desaparecida, sus restos fueron encontrados en un descampado

De hecho, el fiscal recordó que, durante los primeros días de la búsqueda, circularon hipótesis que situaban a la adolescente fuera de su domicilio o en La Calera. Sin embargo, la progresión de la pesquisa, explicó, permitió dejar de lado esas versiones.

Además, recordó que los investigadores habían analizado desplazamientos vehiculares, comunicaciones y otros registros para determinar el recorrido previo y posterior al hecho. “La reconstrucción del desplazamiento de un auto fue calle por calle, momento por momento, diálogo por diálogo, minuto por minuto”, señaló Garzón.

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Junto con Barrelier, serán juzgados otros cinco imputados, quienes fueron identificados como Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro utilizado para descartar el cuerpo de la menor; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos fueron acusados por el delito de encubrimiento.

Garzón explicó que la acusación se basa en conocimientos que, según la Fiscalía, esas personas habrían tenido antes, durante y después del crimen. No obstante, aclaró que hasta el momento no están imputadas como partícipes del homicidio.

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Por otro lado, el fiscal hizo referencia a los datos que surgieron durante la investigación sobre presuntos delitos vinculados con narcotráfico, prostitución e irregularidades. Así, informó que esas actuaciones fueron remitidas a los fueros que correspondan, ya que no forman parte directa del expediente por el femicidio de Agostina Vega.