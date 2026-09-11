Comenzó el juicio contra un hombre que apuñaló por la espalda y mató a otro en Neuquén

El juicio por la muerte de Cristian Alejandro Queupán comenzó en Neuquén y analiza la secuencia ocurrida durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025.

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El juicio por el asesinato de Cristian Alejandro Queupán comenzó en la ciudad de Neuquén ante un tribunal compuesto por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti. La Fiscalía sostuvo que el acusado, identificado como H.G.M., persiguió a Queupán durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025 y lo apuñaló por la espalda. La víctima murió poco después a causa de esa herida.

El debate se concentrará en la secuencia de hechos registrada en el barrio Don Bosco y en la calificación legal que corresponde aplicar al imputado. La primera jornada dejó en el centro de la acusación una cadena de eventos que se desarrolló en pocos minutos y que la Fiscalía describió como una persecución con desenlace fatal.

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Para el Ministerio Público Fiscal, la prueba permitirá establecer que el imputado actuó como autor de un homicidio simple. La defensa, en cambio, reconoció que H.G.M. provocó la herida mortal, aunque sostuvo que intervino para defenderse en un conflicto previo entre las familias de ambos.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la fiscal Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, presentó la teoría acusatoria ante el tribunal. Según expuso, Queupán se dirigió al domicilio de H.G.M., situado sobre la calle Domene, por conflictos que ambos ya mantenían.

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Cerca de las 5 de aquella madrugada la víctima insultó al acusado y arrojó piedras contra el portón de la casa. La acusación señaló que Queupán y su acompañante avanzaron por Domene hasta el cruce con la calle Olta. En ese punto, sostuvo Inaudi, H.G.M. salió de la vivienda y saltó el portón de ingreso para ir detrás de la víctima.

La Fiscalía planteó que el acusado logró alcanzarlo y le aplicó una puñalada por la espalda con un arma blanca cuya hoja medía cerca de 20 centímetros. Esa secuencia será uno de los puntos centrales que buscará reconstruirse durante las audiencias.

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Según la exposición de la parte acusadora, la lesión penetró en el tórax de Queupán y dañó estructuras pulmonares y vasculares. El cuadro derivó en una hemorragia interna masiva, que causó su muerte pocos minutos después del ataque.

Durante el debate declararán personas que presenciaron tanto los momentos previos como el ataque. Sus testimonios permitirán contrastar las distintas versiones sobre lo ocurrido en la intersección de Domene y Olta.

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También está prevista la participación de efectivos policiales que intervinieron en las primeras medidas realizadas tras el hecho. A ellos se sumarán integrantes del área de Criminalística y de la División Homicidios, que relevaron el lugar, entrevistaron a testigos y analizaron registros de cámaras de seguridad.

La fiscal destacó que el episodio quedó registrado en dispositivos de videovigilancia. La acusación anticipó que los jueces podrán observar esas imágenes durante el proceso, junto con el resto de los elementos probatorios que se incorporen en las próximas jornadas.

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La autopsia determinó que la puñalada penetró en el tórax de Cristian Alejandro Queupán, dañó estructuras pulmonares y vasculares y causó una hemorragia interna masiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se prevé que declaren especialistas que realizaron otras pericias vinculadas al caso. La producción de estos informes técnicos será parte de la prueba con la que el Ministerio Público Fiscal intentará sostener su reconstrucción de los hechos.

Inaudi adelantó que solicitará que H.G.M. sea declarado penalmente responsable como autor de homicidio simple, figura prevista en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

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La postura de la defensa parte de una coincidencia con la fiscalía: H.G.M. lesionó a Queupán y esa herida provocó su fallecimiento. Sin embargo, cuestiona la interpretación sobre el contexto en el que se produjo el ataque.

Para los defensores, el acusado actuó en respuesta a una agresión, en un escenario atravesado por conflictos entre los grupos familiares de las dos partes. Esa hipótesis busca apartar o reducir la responsabilidad penal que reclama la acusación.

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El tribunal deberá evaluar los testimonios, los registros de video, los peritajes y las explicaciones de ambas partes antes de definir qué versión encuentra respaldo en la prueba. El análisis incluirá los hechos previos frente a la vivienda, el desplazamiento posterior de Queupán y la intervención atribuida al imputado.

El juicio continuará hoy y en los días siguientes, hasta que finalice la incorporación de pruebas. Luego de los alegatos finales, los magistrados deberán expedirse sobre la responsabilidad penal de H.G.M. por la muerte de Cristian Alejandro Queupán.

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