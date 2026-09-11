Crimen y Justicia

Comenzó el juicio contra un hombre que apuñaló por la espalda y mató a otro en Neuquén

El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en el barrio Don Bosco. La acusación sostiene que el imputado persiguió a la víctima; la defensa invoca legítima defensa

El juicio por la muerte de Cristian Alejandro Queupán comenzó en Neuquén y analiza la secuencia ocurrida durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025.
El juicio por la muerte de Cristian Alejandro Queupán comenzó en Neuquén y analiza la secuencia ocurrida durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025.
Guardar

El juicio por el asesinato de Cristian Alejandro Queupán comenzó en la ciudad de Neuquén ante un tribunal compuesto por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti. La Fiscalía sostuvo que el acusado, identificado como H.G.M., persiguió a Queupán durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025 y lo apuñaló por la espalda. La víctima murió poco después a causa de esa herida.

El debate se concentrará en la secuencia de hechos registrada en el barrio Don Bosco y en la calificación legal que corresponde aplicar al imputado. La primera jornada dejó en el centro de la acusación una cadena de eventos que se desarrolló en pocos minutos y que la Fiscalía describió como una persecución con desenlace fatal.

PUBLICIDAD

Para el Ministerio Público Fiscal, la prueba permitirá establecer que el imputado actuó como autor de un homicidio simple. La defensa, en cambio, reconoció que H.G.M. provocó la herida mortal, aunque sostuvo que intervino para defenderse en un conflicto previo entre las familias de ambos.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la fiscal Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, presentó la teoría acusatoria ante el tribunal. Según expuso, Queupán se dirigió al domicilio de H.G.M., situado sobre la calle Domene, por conflictos que ambos ya mantenían.

PUBLICIDAD

Cerca de las 5 de aquella madrugada la víctima insultó al acusado y arrojó piedras contra el portón de la casa. La acusación señaló que Queupán y su acompañante avanzaron por Domene hasta el cruce con la calle Olta. En ese punto, sostuvo Inaudi, H.G.M. salió de la vivienda y saltó el portón de ingreso para ir detrás de la víctima.

La Fiscalía planteó que el acusado logró alcanzarlo y le aplicó una puñalada por la espalda con un arma blanca cuya hoja medía cerca de 20 centímetros. Esa secuencia será uno de los puntos centrales que buscará reconstruirse durante las audiencias.

Según la exposición de la parte acusadora, la lesión penetró en el tórax de Queupán y dañó estructuras pulmonares y vasculares. El cuadro derivó en una hemorragia interna masiva, que causó su muerte pocos minutos después del ataque.

Durante el debate declararán personas que presenciaron tanto los momentos previos como el ataque. Sus testimonios permitirán contrastar las distintas versiones sobre lo ocurrido en la intersección de Domene y Olta.

También está prevista la participación de efectivos policiales que intervinieron en las primeras medidas realizadas tras el hecho. A ellos se sumarán integrantes del área de Criminalística y de la División Homicidios, que relevaron el lugar, entrevistaron a testigos y analizaron registros de cámaras de seguridad.

La fiscal destacó que el episodio quedó registrado en dispositivos de videovigilancia. La acusación anticipó que los jueces podrán observar esas imágenes durante el proceso, junto con el resto de los elementos probatorios que se incorporen en las próximas jornadas.

Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
La autopsia determinó que la puñalada penetró en el tórax de Cristian Alejandro Queupán, dañó estructuras pulmonares y vasculares y causó una hemorragia interna masiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se prevé que declaren especialistas que realizaron otras pericias vinculadas al caso. La producción de estos informes técnicos será parte de la prueba con la que el Ministerio Público Fiscal intentará sostener su reconstrucción de los hechos.

Inaudi adelantó que solicitará que H.G.M. sea declarado penalmente responsable como autor de homicidio simple, figura prevista en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

La postura de la defensa parte de una coincidencia con la fiscalía: H.G.M. lesionó a Queupán y esa herida provocó su fallecimiento. Sin embargo, cuestiona la interpretación sobre el contexto en el que se produjo el ataque.

Para los defensores, el acusado actuó en respuesta a una agresión, en un escenario atravesado por conflictos entre los grupos familiares de las dos partes. Esa hipótesis busca apartar o reducir la responsabilidad penal que reclama la acusación.

El tribunal deberá evaluar los testimonios, los registros de video, los peritajes y las explicaciones de ambas partes antes de definir qué versión encuentra respaldo en la prueba. El análisis incluirá los hechos previos frente a la vivienda, el desplazamiento posterior de Queupán y la intervención atribuida al imputado.

El juicio continuará hoy y en los días siguientes, hasta que finalice la incorporación de pruebas. Luego de los alegatos finales, los magistrados deberán expedirse sobre la responsabilidad penal de H.G.M. por la muerte de Cristian Alejandro Queupán.

Temas Relacionados

NeuquénJuicio oralHomicidiolegítima defensa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La muerte en La Matanza no para: la insólita fuga en capot de la banda que intentó asaltar a un policía

El hecho ocurrió en la tarde del jueves en Virrey del Pino y terminó con un ladrón muerto. Horas más tarde, un nuevo hecho de sangre ocurrió en la zona de Villa Dorrego. El fiscal Diego Rulli investiga ambos casos

La muerte en La Matanza no para: la insólita fuga en capot de la banda que intentó asaltar a un policía

Cocaína adulterada, marihuana y cargamentos ocultos: cuatro decisiones de la Corte en causas narco

El máximo tribunal desestimó planteos de defensas en expedientes originados en Santiago del Estero, Formosa, Mendoza y el conurbano bonaerense

Cocaína adulterada, marihuana y cargamentos ocultos: cuatro decisiones de la Corte en causas narco

Un adolescente planeaba matar a sus compañeros de colegio, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo detectó: allanaron su casa en Quilmes

La Policía Federal inició la investigación tras recibir una alerta el 19 de agosto. El ataque estaba previsto para 2027, aunque evaluaba adelantarlo. Qué encontraron los agentes en el domicilio

Un adolescente planeaba matar a sus compañeros de colegio, se lo contó a ChatGPT y el FBI lo detectó: allanaron su casa en Quilmes

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados

Claudio Barrelier está acusado de abusar y asesinar a la adolescente de 14 años. Otros cinco detenidos enfrentarán cargos por haber colaborado, según la imputación, para ocultar el hecho

Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados

Quedó firme la condena a 3 años de prisión para la joven que golpeó a su ex y le prendió fuego la casa

La Corte Suprema rechazó un planteo de la defensa de María Florencia Moyano Maldonado. El violento episodio ocurrió en La Rioja y quedó registrado por cámaras de seguridad

Quedó firme la condena a 3 años de prisión para la joven que golpeó a su ex y le prendió fuego la casa

DEPORTES

Infobae

El hondureño Mauricio Dubón llega a los 50 jonrones en las Grandes Ligas

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

TELESHOW

Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

El fuerte gesto que la China Suárez habría tenido con Martín Cirio cuando visitó el programa de Pergolini: “Lo destrozó”

Mario Pergolini presentó Zquizo, la nueva compañía que transformará el entretenimiento: “Todo se volverá híbrido”

Bandana recordó su pelea con Santiago del Moro: “Se pasó el disco por las partes, lo amenazamos y nos pidió perdón”

“Extraño a mi hermano”: el conmovedor mensaje de Victoria Bernardi en el Día de la Prevención del Suicidio

INFOBAE AMÉRICA

La película ´”Chichero” representará a Panamá en los Premio Goya 2027

La película ´”Chichero” representará a Panamá en los Premio Goya 2027

Niño de siete años murió tras ataque a balazos contra un vehículo en Costa Rica: su padre y una mujer resultaron heridos

El Salvador se prepara para cuatro días de mareas vivas: madrugada y tarde con picos y más arena expuesta

En Panamá realizan procedimiento pionero endovascular en un paciente de 41 años

El 84% de los costarricenses percibe que Rodrigo Chaves influye en el gobierno, pero presidenta Laura Fernández lo niega