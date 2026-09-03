Crimen y Justicia

Detuvieron a un ex fiscal de Rosario por presuntas maniobras con dinero de cuentas judiciales

El abogado Mariano Ríos Artacho fue aprehendido este miércoles en medio de quince allanamientos que se llevaron a cabo en Rosario y en Córdoba. Otras ocho personas fueron arrestadas en los operativos

El momento de la detención del ex fiscal y actual abogado Mariano Ríos Artacho
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El abogado Mariano Ríos Artacho, que renunció a su cargo de fiscal en junio de 2024, fue detenido este miércoles por presuntas maniobras realizadas mientras se desempeñaba dentro de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación. Otras ocho personas fueron aprehendidas durante los quince allanamientos que realizó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal en Rosario y en Córdoba, puntualmente en las localidades de Oliva y Río Segundo. Todos serán imputados la próxima semana en el Centro de Justicia Penal.

La investigación es impulsada por el fiscal Adrián Spelta, de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional de Santa Fe, quien analizó movimientos de Ríos Artacho entre 2017 y 2024, cuando era su colega.

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El legajo se inició después de que se detectaran irregularidades en el dinero de cuentas judiciales que se abren específicamente en determinadas investigaciones de delitos económicos. Fue porque se observaron faltantes y, en algunos casos, personas que tomaron contacto con el dinero de esas cuentas, cuando no debían hacerlo o actuaron como supuestos prestanombres de terceros.

APETURA EX FISCAL DE ROSARIO
Mariano Ríos Artacho había renunciado a su cargo de fiscal a finales de junio de 2024

En otro de los operativos, la Policía Federal dio con el abogado penalista Emilio Rubén B., que podría tener vínculo con las presuntas maniobras bajo investigación, ya que es el ex cuñado de Ríos Artacho. En su caso, fue localizado en las inmediaciones a los Tribunales provinciales.

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Los agentes detuvieron también a Daniel B., Bruno B., Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Agostina Fabiana R., Gustavo Javier C. y Paola Elizabeth B. Entre esos arrestados hay comerciantes, dos carpinteros y una maestra.

Por la cantidad de detenidos se llegó a suponer que la acusación se hará la próxima semana por la calificación de asociación ilícita. No obstante, desde la propia Fiscalía aclararon que no está en los planes y solo se procesa información con el objetivo de formular imputaciones de hechos puntuales.

Detuvieron a un ex fiscal en Rosario
Entre lo incautado había celulares, notebooks, discos rígidos y dinero en efectivo, entre pesos y dólares

En los procedimientos se secuestraron celulares, notebooks, pendrives, tarjetas de memoria, discos rígidos, una escopeta calibre 16 y dinero en efectivo, entre pesos y dólares.

Según un comunicado del Ministerio Público de la Acusación, este caso fue priorizado por el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General dentro de los legajos en los que se investigan posibles actos de corrupción.

Parte del material secuestrado en los operativos

Mariano Ríos Artacho renunció a su cargo de fiscal a finales de junio de 2024. Fue ni bien se reincorporó tras una sanción de la Legislatura santafesina que había tenido lugar en abril de ese año por la presunta entrega irregular de un Mercedes Benz C250 Kompressor de un empresario imputado en una causa por delitos económicos y que fue observado en manos de un comisario que tenía una vieja relación de amistad con el por entonces funcionario judicial.

La renuncia se dio, según indicaron fuentes judiciales, porque al reincorporarse de la sanción el Ministerio Público de la Acusación avanzó con el análisis de una determinación que él había tomado como fiscal en un legajo conexo a la causa de Vicentin, por lo que se llegó a suponer que veía una nueva suspensión o una posible remoción al cargo. Existió también una versión extraoficial sobre una cuestión personal por la que habría tomado la decisión, aunque no cobró estado público.

De todos modos, Ríos Artacho había vuelvo a la actividad este año al ejercer la defensa penal. De hecho, tuvo una alta exposición mediática la semana pasada, ya que fue el defensor de Martín Banchero, el hombre de 55 años que el pasado 19 de agosto fue a la farmacia de su ex esposa Carina Candelas y la mató de siete puñaladas frente a sus compañeras de trabajo, causa que tuvo la audiencia imputativa el 26 de agosto.

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