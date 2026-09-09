Cayó uno de los ladrones acusados de matar a una bebé en brazos de su madre mientras escapaba de la Policía

José Robledo, alias "Pachi"

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En las últimas horas, el principal sospechoso de uno de los hechos de inseguridad más crueles de la historia reciente fue capturado por la Policía Bonaerense. Se trata de José Robledo, alias “Pachi”, acusado del robo ocurrido en marzo de 2025 que terminó con la muerte de Sofía, la hija de Natalia Heizenrreder, que llevaba a su bebé en brazos en Pablo Nogués y fue atropellada por los delincuentes mientras huían de los agentes en el auto que habían robado en la zona de El Talar.

Personal de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, encontró a Robledo en la misma zona del crimen, en una cancha de fútbol de Pablo Nogués.

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Tras resistirse al arresto, el acusado del crimen de Sofía fue esposado. La causa en su contra está a cargo de la UFI El Talar.

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