Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen del policía Mauro Molina durante un robo en La Matanza

Delincuentes le dispararon a la víctima para robarle dinero

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La DDI de La Matanza detuvo este domingo a Jeremías Facundo Rodríguez, de 26 años, acusado de haber participado en el asesinato del agente de Policía Bonaerense Mauro Fabián Molina durante un robo ocurrido el 21 de abril en Isidro Casanova, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Rodríguez fue arrestado en una vivienda de la calle Julio Acosta al 1200, en Zárate, donde se había instalado junto a su grupo familiar. La captura fue ordenada por la UFI de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Arribas.

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La investigación apunta a establecer la responsabilidad de los integrantes de una banda que emboscó a Molina, de 42 años, cuando realizaba tareas de custodia y cobranzas para la firma Servicios JGV S.A.S. en la avícola Don Torres, situada sobre Juan Manuel de Rosas, en esa localidad del oeste del conurbano.

Molina, que estaba de franco y vestido de civil, había llegado al comercio a bordo de una Volkswagen Amarok blindada. Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes esperaron a que abriera el vehículo para recibir la recaudación. En ese momento, lo interceptaron, le robaron dinero en efectivo y su arma reglamentaria, una pistola Bersa.

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El policía recibió impactos de bala en el tórax y en una pierna. Fue trasladado al Hospital Paroissien, pero murió poco después.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir parte del recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok gris utilizada por los agresores. Según los investigadores, el vehículo salió a las 11:19 de una casa ubicada en el barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita, y regresó allí cerca de media hora después del ataque.

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En ese domicilio, la Policía encontró la Amarok sin dominio, que había sido denunciada como robada en Escobar. Los peritos determinaron que el vehículo había sido modificado después del crimen: le colocaron un barral, pintaron sus llantas con aerosol gris y limpiaron su interior con agua y alcohol para eliminar rastros.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una gorra con el logo de Puma, un par de guantes, muestras para análisis de ADN, documentación, teléfonos celulares, $340.000 y un pasaporte a nombre de Arnaldo Andrés Aquino, señalado como uno de los principales sospechosos.

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Los investigadores identificaron al sospechoso en las cámaras de seguridad

Aquino permanece prófugo. De acuerdo con la pesquisa, tenía arresto domiciliario con monitoreo electrónico por una causa anterior iniciada en 2021, cuando fue acusado por un intento de homicidio agravado contra un integrante de una fuerza policial en El Palomar, partido de Morón.

Su madre, Celsa Amarilla, fue detenida el 22 de abril bajo la acusación de encubrimiento. Los investigadores sostienen que conocía la ausencia de su hijo del domicilio en el que debía cumplir la medida judicial.

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La causa ya tiene otro detenido: Ángel Gustavo Raúl Peña, arrestado el 18 de mayo tras ser interceptado en Zárate mientras conducía una Volkswagen Amarok patente AG-317-ND.

La pesquisa estableció que esa camioneta había llegado a la vivienda de Aquino después del homicidio. Allí habrían subido varios hombres que abandonaron el lugar tras dejar la Amarok usada en el ataque.

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Los investigadores también detectaron que el teléfono atribuido a Peña registró movimientos compatibles con el trayecto de fuga desde La Matanza hacia Zárate. En el operativo, la Policía secuestró $372.000, 20 dólares, dos celulares y la camioneta.

La identificación de Rodríguez surgió luego de un allanamiento realizado el 15 de julio en una vivienda de Zárate a la que había ingresado la Amarok de Peña. En ese lugar residía Walter Jonathan Aníbal Novara, a quien los investigadores vinculan con la estructura de la banda, aunque no le atribuyen participación directa en el homicidio.

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A partir de datos obtenidos de una empresa de comercio electrónico, los detectives consiguieron el número telefónico utilizado por Rodríguez. El cruce de comunicaciones, antenas y videofilmaciones indicó que el aparato registró movimientos compatibles con su presencia en la camioneta de Peña durante la huida hacia Zárate.

Las imágenes comparativas también llevaron a los investigadores a concluir que Rodríguez sería uno de los hombres que disparó contra Molina durante el asalto. Con esos elementos, la fiscalía pidió su detención.

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La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae y encubrimiento agravado. La DDI La Matanza continúa con las tareas para identificar y detener a los otros integrantes de la banda.

Molina era padre de dos adolescentes y prestaba servicio en la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado.