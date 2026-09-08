Crimen y Justicia

Una pareja murió calcinada en un auto tras un choque múltiple

El hombre, de 57 años, y la mujer, de 53, residían en Colonia Aldao, en Santa Fe. Una de las víctimas era un reconocido médico rural. En la comuna decretaron tres días de duelo

Vehículos aparcados de noche a un lado de la carretera mientras al fondo arde un fuego con humo denso
El incendio del choque múltiple en la carretera de Santa Fe
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Una pareja murió calcinada en una ruta de Santa Fe después de un brutal choque múltiple, que involucró a tres vehículos que circulaban en la Ruta Provincial 280 S. El hombre y la mujer quedaron atrapados en la carrocería y el auto se incendió. No pudieron salir.

El siniestro se produjo el pasado domingo en un tramo de la carretera que comunica Sunchales con la provincia de Córdoba, cerca de Seeber, y a pocos kilómetros del acceso a Colonia Aldao. Fue en una zona del oeste de Santa Fe.

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Según informó la prensa local, el médico rural Miguel Horacio Baronetto, de 57 años, y Silvia Ríos, de 53, fallecieron en el impacto. Él era un reconocido profesional de la salud en la región, y ella era una licenciada en Trabajo Social que trabajaba en una oficina del PAMI de Sunchales. Ambos residían en Colonia Aldao.

Cómo ocurrió el choque

La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux bordó, un Volkswagen Bora negro y una Toyota Corolla Cross, en la que viajaban Baronetto y Ríos.

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El choque se produjo cuando uno de los vehículos habría reducido la velocidad de forma brusca por motivos que aún se desconocen y una camioneta lo habría impactado desde atrás. Instantes después, otro rodado llegó al lugar y no pudo evitar una nueva colisión.

La Hilux era conducida por un productor agropecuario que vive en la zona rural de Porteña, Córdoba. El Bora estaba al mando de un residente de Brinkmann, quien viajaba con su esposa y sus dos hijos, una niña de siete años y un niño de 11.

Un automóvil destruido en un campo oscuro junto a tres personas, una de ellas con chaleco reflectante y linterna
Así quedaron los restos del automóvil calcinado

Tras el triple impacto, uno de los automóviles se incendió. Tanto Baronetto como Ríos murieron atrapados en el vehículo. Los cuerpos carbonizados fueron retirados por los Bomberos Voluntarios de Sunchales, que trabajaron junto a personal policial y equipos de emergencia.

Los ocupantes de los otros dos vehículos recibieron asistencia médica en la ruta y sufrieron lesiones que no serían graves. Los primeros peritajes y los relatos recogidos indicarían que se trató de una “colisión por alcance”.

La fiscal María Cecilia Doro, del Ministerio Público de la Acusación, comenzó a analizar las circunstancias del accidente y resolvió acusar al primer conductor involucrado, quien habría frenado sin realizar la advertencia correspondiente. La caratula del expediente es por el delito de “doble homicidio culposo”.

Días de duelo

La muerte de la pareja provocó una fuerte repercusión en Sunchales y en Colonia Aldao.

Tras conocerse el trágico accidente, la Comisión Comunal de Colonia Aldao decretó tres días de duelo, a través de la Ordenanza N° 864/2026.

Retrato de un hombre con barba y prenda oscura posando delante de una cortina marrón
El médico Miguel Baronetto falleció en un accidente de tránsito en la provincia de Santa Fe.

La medida fue sancionada en una reunión extraordinaria de la Honorable Comisión Comunal, ante la profunda conmoción generada en la localidad por la trágica pérdida de la pareja.

Baronetto desarrolló su actividad en diferentes efectores sanitarios del departamento santafesino de Castellanos. En los considerandos de la normativa, se destacó que Miguel fue un reconocido y querido profesional médico de la localidad, quien ejerció durante años el cargo de director del Centro de Salud local. Su labor fue considerada fundamental en el cuidado de la salud de los habitantes de Colonia Aldao y la región.

Además, la ordenanza remarca el vínculo que Baronetto y su esposa mantenían con la comunidad. El texto señala el afecto y respeto que ambos supieron construir entre vecinos, colegas y pacientes.

Como parte del simbólico ritual y el homenaje, la comuna instruyó que las banderas nacional, provincial y local permanezcan izadas a media asta en los edificios públicos comunales y en los espacios públicos de la localidad.

El velatorio de la pareja fallecida se celebró este lunes, y recibieron sepultura tras realizarse un oficio religioso en la iglesia San Camilo de Lelis.

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