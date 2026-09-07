Crimen y Justicia

La Justicia cerró la causa por la muerte de Ernestina Pais: cuál es la hipótesis que confirmó

La fiscal de San Isidro Carolina Asprella dio por finalizada la investigación tras recibir los resultados de la pericia accidentológica, la última que faltaba

La conductora falleció durante la noche del viernes luego de que su auto fuera atropellado por una formación del Tren de la Costa
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A dos meses del fallecimiento de Ernestina Pais, la fiscal Carolina Asprella concluyó que la reconocida periodista murió producto de un accidente y cerró la causa que investigaba el hecho.

El expediente había iniciado el 26 de junio pasado, cuando una formación del Tren de la Costa impactó el auto en el que circulaba Pais en un cruce a nivel ubicado en Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Ella fue la única víctima fatal del choque.

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La fiscal Asprella estaba a la espera de la pericia accidentológica para dar por finalizada la investigación, ya que la prueba podía determinar si el vehículo de la periodista tenía alguna falla mecánica. Los resultados, sin embargo, descartaron desperfectos técnicos y también la intervención de terceros en el episodio.

El informe, sumado a los videos de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica, confirmó la hipótesis del trágico accidente, que siempre fue la teoría principal.

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La muerte de Ernestina

El fatal episodio tuvo lugar en San Isidro el pasado 26 de junio y quedó grabado por una cámara de seguridad municipal. Fue en el cruce a nivel del Tren de la Costa ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, a las 19:25.

La grabación dura unos 30 segundos. La secuencia completa comienza con el descenso de las dos barreras y minutos antes del choque se ve cómo otro vehículo, que viene de la mano contraria, pasa en infracción y sigue su marcha.

Del otro lado venía Pais a bordo de su auto Honda City, que intenta cruzar en diagonal esquivando las dos vallas. El choque ocurre a mitad de camino. En el video, se ve claramente cómo el tren impacta de lleno contra el lado del conductor.

El vehículo de Ernestina quedó al costado derecho de la vía, con ella adentro del habitáculo. El paragolpes quedó del lado opuesto.

Ernestina Pais
Ernestina Pais (Foto de archivo: Gustavo Gavotti)

La autopsia

De acuerdo con el informe al que accedió Infobae, Ernestina murió a causa de un traumatismo de cráneo grave producida en el choque.

Además sufrió una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

Durante autopsia también se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina que fueron sometidas a estudios toxicológicos, que dieron negativo para droga y alcohol.

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