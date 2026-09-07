Se negó a declarar “Eluney”, la viuda negra que se retrataba en redes con fajos de dólares y champagne

La viuda negra subía videos a sus redes en lujosos restaurantes, tomando champagne y con fajos de dólares

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Lourdes Milagros Rodríguez, la joven de 21 años acusada de cometer al menos un robo bajo la modalidad de viuda negra en Pilar, se negó a declarar ante la Justicia tras su detención. Su abogado, Marcelo Ponce, anticipó que pedirá que cumpla una eventual prisión preventiva bajo arresto domiciliario, con el argumento de que tiene un hijo de cinco años.

En una serie de videos publicados en TikTok, Rodríguez exhibía imágenes de lujo y dinero. En una de esas secuencias mostró la propina que dejó en un restaurante de Puerto Madero: un billete de 100 dólares. Otra foto exhibía un fajo de billetes de la misma moneda, pese a que no registra actividad comercial y acumula una deuda de $1,6 millones en el sistema financiero.

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Las publicaciones también incluían una botella de champagne de alta gama y registros de su paso por Puerto Madero. En otro video, se la ve al volante de un Jeep mientras circula por una zona de La Matanza con música urbana chilena que alude al delito.

Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra

La joven, que actuó, de acuerdo al expediente, con el alias de “Eluney”, publicó por última vez el jueves previo a su arresto, horas antes de que efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar la detuvieran. Junto a ella fueron apresados dos presuntos cómplices, uno de nacionalidad chilena y otro venezolana.

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De acuerdo con la investigación, el hecho que se le atribuye ocurrió el 24 de julio, cuando un hombre de 31 años la contactó a través de Instagram y la invitó a su casa en Pilar. Según la denuncia, tras consumir bebidas alcohólicas, la víctima perdió el conocimiento. Al despertar, constató el robo de dinero en efectivo, moneda extranjera, una consola PlayStation 4, una notebook HP, un celular Samsung S25 y las llaves de la vivienda.

El análisis de cámaras de seguridad permitió identificar el auto que habría sido utilizado en el robo, a la joven y a uno de los sospechosos. Con esos elementos, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 2 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías 7, ordenó allanamientos en José C. Paz.

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"Eluney", la viuda negra de 21 años, detenida

En la vivienda donde fue arrestada Rodríguez, los investigadores secuestraron seis celulares, $11.700, 100 dólares, un chaleco negro con capucha, un perfume que fue reconocido como propiedad de la víctima, cuatro frascos goteros de vidrio y un documento de identidad a nombre de otra persona.

Además, se constató que Rodríguez tenía un pedido de captura activo por una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a cargo de la UFI 16 y el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de San Martín.

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La apertura de uno de los celulares derivó en un segundo allanamiento, esta vez en Merlo. Allí se secuestró otro teléfono y un comprobante de solicitud de pasaporte.

En las inmediaciones, la Policía interceptó un Toyota Etios blanco en el que viajaban un ciudadano venezolano de 29 años, que fue detenido, y un ciudadano chileno de 18 años, aprehendido por encubrimiento. Los investigadores también secuestraron dos teléfonos y un DNI peruano que, según la investigación, pertenecería a uno de los presuntos autores materiales del robo.

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Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra