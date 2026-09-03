Sociedad

Alumnos de Misiones cantaron una canción de Paz Martínez durante un acto escolar y el video llegó al cantante

El coro del Instituto Santa María, de Posadas, interpretó “Me das cada día más” frente a una comunidad escolar colmada y la presentación llegó hasta el propio compositor, quien compartió el video en sus redes

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Con guantes blancos, en fila y frente a una comunidad escolar colmada de familias, los alumnos de cuarto grado del Instituto Santa María de Posadas, Misiones entonaron ‘Me das cada día más’ una canción de Paz Martínez durante la Promesa de Lealtad a la Bandera del 20 de junio. El video empezó a circular en redes sociales, llegó al propio compositor y terminó multiplicándose a escala nacional.

Según explicó en diálogo con Infobae Al Amanecer, Eduardo Chmilewski, director del Coro CEMU Santa María, la elección del tema respondió a su vínculo con la selección argentina y el Mundial. La obra pertenece a Paz Martínez y fue popularizada por Valeria Lynch.

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Ante la consulta sobre si los alumnos comprendían la letra, el director respondió: “Te aseguro que sí”. También sostuvo que los chicos estudiaron el texto antes de cantarlo y trabajaron su interpretación.

Repertorio patrio, formación ciudadana y lenguaje de señas

María Hortencia Malezki, directora de Educación Primaria del Instituto Santa María, precisó que el nombre formal de la actividad es Promesa de Lealtad a la Bandera. La directora diferenció esa instancia escolar de una jura vinculada al ámbito militar: “Decimos sí prometo”.

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Al mismo tiempo señaló que los estudiantes llegan al acto después de una preparación sobre pertenencia, ciudadanía y símbolos nacionales. Esa propuesta acompaña el proceso previo a la ceremonia del 20 de junio.

El video del acto escolar en Misiones se volvió viral en redes sociales y llegó hasta Paz Martínez, que lo compartió en sus cuentas (Composición fotográfica)
El video del acto escolar en Misiones se volvió viral en redes sociales y llegó hasta Paz Martínez, que lo compartió en sus cuentas (Composición fotográfica)

El video que se volvió masivo no mostró solo la interpretación del tema de Paz Martínez. De acuerdo con la directora, los alumnos también cantaron el Himno Nacional Argentino con lenguaje de señas, en una iniciativa que requirió trabajo de los docentes.

El repertorio incluyó además Misionerita, la canción oficial de Misiones, junto con el himno institucional y otras canciones dedicadas a la bandera. La directora relató que al encuentro asistieron padres, madres, abuelos, tíos y otros integrantes de las familias.

Funcionamiento del coro

Chmilewski creó el coro en 2003 y lo dirige desde entonces. El proyecto articula el Centro de Educación Musical y el Instituto Santa María, que recibe a los alumnos para desarrollar las actividades.

El director explicó que el grupo trabaja de manera sostenida desde hace años y que estas presentaciones forman parte de su rutina. “Estas actividades siempre forman parte de nuestra vida musical”, afirmó al referirse a la repercusión del video.

El coro suele reunir a estudiantes de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Para esta ceremonia participaron solo los alumnos de cuarto, porque eran quienes debían realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera.

El director del Coro CEMU Santa María explicó que eligieron la canción de Paz Martínez por su vínculo con la selección argentina y el Mundial (Captura de video)
El director del Coro CEMU Santa María explicó que eligieron la canción de Paz Martínez por su vínculo con la selección argentina y el Mundial (Captura de video)

Los chicos de cursos superiores suelen acompañar a quienes recién ingresan. Según explicó Chmilewski, ese intercambio permite que los alumnos nuevos incorporen el trabajo musical con mayor rapidez.

Malezki describió el espacio coral como una actividad extracurricular obligatoria para los estudiantes de cuarto grado. Después de esa experiencia, los alumnos pueden seguir en el coro de manera optativa o sumarse a otras propuestas vinculadas con el folclore y la formación de bandas.

La directora explicó que esa obligatoriedad está asociada con la preparación del acto patrio. “Nos invita, es la llave que nos permite acercarnos al arte”, expresó sobre el espacio coral.

La historia de las canciones a interpretar

De forma continua, Chmilewski indicó que el coro no se limita a ensayar las obras para cada ceremonia, sino que también trabaja el contexto de las letras. Puso como ejemplo la Marcha de San Lorenzo, que los alumnos analizan junto con los hechos históricos vinculados al combate.

El grupo también estudia Aurora, Saludo a la bandera y Mi bandera. A ese repertorio se suman el Himno a San Martín, el Himno a Sarmiento y la Marcha de las Malvinas.

El director señaló que el coro suele ofrecer conciertos con repertorio patriótico completo. Esa preparación combina contenidos musicales con referencias históricas para que los chicos comprendan lo que cantan.

Malezki dijo que la interpretación del acto generó emociones entre los presentes. También recordó que en 2020 una canción le permitió al colegio entrar en contacto con Luciano Pereyra durante la pandemia.

La circulación del video sorprendió a los responsables del coro. Según contó Chmilewski al diario, el grupo realiza presentaciones de este tipo con frecuencia, aunque no todas alcanzan el mismo nivel de difusión: “Hay alguna que tiene una explosión viral”.

El director agregó que esa repercusión no modifica el carácter habitual de la actividad musical. También informó que una madre de la institución realizó el registro audiovisual que luego comenzó a circular, y que Paz Martínez lo compartió en sus redes sociales.

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