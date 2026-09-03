Condenaron a un hombre a casi diez años de prisión por abusar de una niña en su propia casa

La condena se dictó en el Poder judicial Neuquén

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La Justicia de Neuquén condenó a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor con la que convivió durante seis años. Tras considerarlo responsable por los hechos, el Tribunal impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión efectiva.

Los hechos tuvieron lugar entre marzo y junio de 2020 en una vivienda de la capital provincial, cuando la víctima tenía 11 años y compartía domicilio con el agresor, identificado con las iniciales R.R.C.

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Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el condenado cometió dos abusos sexuales distintos contra la misma víctima: uno sin acceso carnal y el otro sí. Por lo que la Justicia consideró que se trató de dos hechos separados e independientes entre sí, y no de una situación única que se prolongó en el tiempo.

Durante la audiencia de determinación de pena, el fiscal del caso, Gastón Medina, había solicitado al tribunal 11 años de prisión y señaló como agravantes el impacto que tuvieron estos hechos en la víctima, la diferencia de edad con el acusado cuando ocurrieron los delitos, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad socioeconómica y familiar de esta última, y el uso de violencia y amenazas durante los hechos.

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Por su parte, la representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Silvia Acevedo, pidió una pena de 12 años de prisión efectiva durante el juicio de cesura del lunes.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 11 años

A pesar de los planteos de las partes, el tribunal integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Juan Pablo Encina y la jueza Natalia Pelosso, determinó una condena menor a lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la defensoría de niñez, aunque los magistrados validaron el cuadro de agravantes en su conjunto. La condena es de cumplimiento efectivo, lo que significa que el individuo no podrá acceder a ninguna modalidad de ejecución en libertad.

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El veredicto se leyó este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén. El tribunal todavía tiene que redactar los fundamentos completos de la decisión, que después serán enviados a las partes dentro de los plazos que marca la ley, según explicó el MPF.

El caso no es el único fallo por abuso sexual registrado recientemente en la provincia. A fines de agosto, un tribunal de San Martín de los Andes condenó a 6 años de prisión efectiva a un hombre identificado como S.P. por abusar de una niña de su entorno familiar durante un período de diez meses, entre marzo y diciembre de 2024.

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Los abusos también ocurrieron en un viaje

Los episodios ocurrieron tanto en el domicilio que el agresor compartía con la víctima como en una estancia, durante un viaje familiar.

El fallo, dictado por unanimidad por los jueces Juan Pablo Balderrama y Maximiliano Bagnat y la jueza Leticia Lorenzo, estableció una pena de 5 años de prisión efectiva por los nuevos hechos, que luego fue unificada con una condena previa de 3 años de prisión condicional que el individuo ya tenía por un delito similar, dictada en agosto de 2021. El resultado final fue una pena única de 6 años de cumplimiento efectivo, con la revocación del beneficio de la condicionalidad anterior.

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El fiscal del caso, Scordo, había pedido 8 años de prisión por los nuevos abusos, con fundamento en “la extensión del daño, la reiteración de los hechos y los antecedentes” del acusado, según consta en el expediente del MPF. Al solicitar la unificación con la condena previa, reclamó un total de 11 años efectivos, un pedido que fue respaldado por el Defensor de la Niñez y Adolescencia. El tribunal optó por una sanción menor, aunque revocó igualmente el beneficio condicional.