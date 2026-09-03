Detuvieron en Mendoza a un hombre sobre quien pesaba una recompensa millonaria por balear a dos personas en Rosario

La pareja fue detenida después de haber permancido en fuga por un año (Gentileza: Rosario 3)

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A un año de haberse dado a la fuga, Duamn Nihuel Cassino, de 30 años, fue detenido este miércoles en San Rafael, provincia de Mendoza. Se trata del hombre que fue declarado prófugo por una causa por tentativa de homicidio vinculada a un ataque a tiros cometido en 2025 en la zona noroeste de Rosario.

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, con apoyo de efectivos de la Policía de Mendoza. Además, en el mismo operativo también fue arrestada su pareja, Candela Sol Díaz Ruiz, de 22 años, quien igualmente tenía pedido de captura en el expediente.

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La detención ocurrió en horas del mediodía en las inmediaciones de la Ruta Provincial 154, a la altura del kilómetro 35, en el paraje Las Colonias, una zona conocida por la presencia de quintas. Los investigadores habían logrado localizar a la pareja por los indicios reunidos a partir del análisis de comunicaciones y otros datos técnicos que permitieron ubicar a la pareja en esa ciudad.

Con esa información, una comisión de la unidad viajó a Mendoza con autorización judicial y policial. Después de tareas de observación y vigilancia, los agentes identificaron la vivienda en la que se escondían Cassino y Díaz Ruiz. Ambos fueron interceptados cuando salían del inmueble y quedaron detenidos en la vía pública.

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La zona en donde ocurrió el tiroteo que dejó a dos personas heridas

De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, durante el operativo, el personal policial secuestró un teléfono celular. Finalmente, los dos quedaron alojados en dependencias policiales de San Rafael mientras se tramita el exhorto judicial que habilitaría su posterior traslado a la ciudad santafesina.

La captura se dio apenas un día después de que se cumpliera un año del ataque armado por el cual era intensamente buscado. Según reconstruyeron los investigadores, Cassino fue señalado como el responsable de balear una casa ubicada en las inmediaciones de las Tupac Amaru y Nicaragua, en la zona noroeste de Rosario, durante la madrugada del 1 de septiembre de 2025.

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Como resultado del tiroteo, dos personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Fernández, de 36 años, y Nahuel Chijani, de 34. En ese momento, ambos estaban fuera de peligro, pero tuvieron que ser hospitalizados producto de las lesiones.

En el caso de la mujer, ingresó cerca de las 2:25 horas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), luego de haber sido trasladada primero al Policlínico San Martín.

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El ataque armado en Rosario dejó dos heridos, Verónica Fernández y Nahuel Chijani, que debieron ser hospitalizados por lesiones de bala. (X: @MuniRosario)

De acuerdo con el parte médico, presentaba heridas de arma de fuego en brazos, tórax, abdomen y pelvis, por lo que debió ser derivada a quirófano para recibir atención médica especializada. En tanto, el segundo herido llegó poco después, alrededor de las 3:00, con una fractura expuesta de tibia en la pierna derecha.

Por este motivo, en diciembre del año pasado, el Gobierno de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos para obtener datos sobre su paradero. Tras la imposibilidad de localizarlo, la medida había sido solicitada por María Cecilia Vranicich, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

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Desde el minuto cero, la causa está en manos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del MPA de Rosario, con intervención del fiscal Ignacio Andrés Hueso. De acuerdo con el parte policial, tanto Cassino como Díaz Ruiz estaban vinculados al expediente, el cual fue caratulado como homicidio doloso en grado de tentativa.