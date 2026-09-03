Economía

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto y se mantiene en niveles récord: cuáles fueron los modelos más vendidos

Los vehículos de dos ruedas se siguen vendiendo a un nivel superior a las 70.000 unidades por mes y ya se acercan a las 600.000 unidades a cuatro meses de cerrar 2026. Alcanzar un millón de unidades parece posible

motos venta
A contramano de los autos, las ventas de motos siguen en alza y en 2026 podrían llegar a un millón de unidades.
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La venta de motos 0 km mantuvo su tendencia alcista en agosto y volvió a mostrar un nivel de actividad que consolida a 2026 como un año de fuerte crecimiento para el mercado argentino. Según el informe de la División Motovehículos de ACARA, durante el mes se patentaron 73.566 unidades, una cifra que representó una suba de 1,8% respecto de julio y un crecimiento de 34,2% frente al mismo mes de 2025.

Con este resultado, el acumulado de los primeros ocho meses del año alcanzó 586.650 motovehículos, un volumen que quedó 41,2% por encima del registrado en igual período del año pasado. El dato confirma una dinámica que se viene sosteniendo desde hace varios meses y que sigue ubicando a las motos entre los segmentos más activos del mercado de vehículos.

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A diferencia de lo que suele ocurrir con los autos, cuya evolución depende más del financiamiento y de decisiones de compra de mayor valor, el mercado de motos viene mostrando una respuesta más rápida en un contexto de consumo selectivo. En esa lógica, los modelos de baja cilindrada, vinculados al uso urbano, al trabajo y a la movilidad cotidiana, siguen siendo los que explican la mayor parte del crecimiento.

Agosto dejó otro mes fuerte para el mercado

El volumen de agosto fue superior al de julio, cuando se habían patentado 72.231 unidades, y también quedó por encima de junio, que había cerrado con 68.390. De ese modo, el mercado encadenó tres meses consecutivos con cifras altas y se mantuvo en una franja claramente superior a la del año pasado.

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Además, los 73.566 patentamientos de agosto quedaron entre los mejores registros mensuales de 2026. La comparación interanual también volvió a mostrar una diferencia amplia, ya que en agosto de 2025 se habían vendido 54.814 motos.

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Las motos CUB son las que dominan el mercado, son las famosas 110 y 150 cm3

Dentro del total del mercado, las motocicletas representaron casi toda la actividad, con 72.073 unidades, un aumento de 1,7% mensual y de 34,7% interanual. Los scooters sumaron 1.257 patentamientos, con una mejora de 8,8% frente a julio y de 7,7% contra agosto del año anterior.

También se destacaron los cuatriciclos, que llegaron a 169 unidades y crecieron 31% respecto del mes previo y 92% en la comparación interanual. Los triciclos, por su parte, alcanzaron 59 unidades, con una suba de 13,5% mensual y de 31,1% anual.

Honda sigue dominando en marcas y modelos

Entre las marcas no hubo cambios en la parte alta del ranking. Honda volvió a liderar con 15.581 unidades y una participación de 21,2% del mercado, con lo que sostuvo una ventaja amplia sobre sus competidores. El segundo lugar fue para Gilera, con 8.988 patentamientos y una cuota de 12,2%, mientras que Motomel quedó tercera con 8.724 unidades y 11,9% del total.

Más atrás se ubicaron Keller, con 6.593 motos, Zanella, con 6.506, y Corven, con 6.300. Completaron los primeros puestos Mondial, Bajaj y Yamaha, en un escenario en el que las marcas de mayor volumen siguen concentrando una porción decisiva del negocio.

En el acumulado de enero a agosto, el liderazgo de Honda se hizo todavía más evidente. La marca alcanzó 113.971 unidades y una cuota de 19,4% del mercado total. Detrás quedaron Gilera, con 71.979, y Motomel, con 70.493. Luego aparecieron Keller, con 60.206, y Corven, con 52.598 patentamientos.

Inhouse YPF HONDA
Honda domina las ventas como marca, pero también por modelos. (Honda)

En el ranking de modelos, la Honda Wave 110S se mantuvo al frente con 8.337 unidades, equivalente al 11,3% del mercado de agosto. El segundo puesto fue para la Gilera Smash, con 6.513 patentamientos, y el tercero para la Keller KN110-8, con 5.555.

En la parte siguiente del listado quedaron la Motomel B110, con 4.755 unidades, la Corven Energy 110, con 3.674, y la Mondial LD 110 Max, con 3.148. Más atrás se ubicaron la Zanella ZB 110, con 2.142, la Motomel S2 150, con 1.679, y la Honda GLH 150, con 1.535.

El mapa de los modelos más vendidos vuelve a mostrar la fuerte concentración del mercado en motos de baja cilindrada, especialmente en el segmento de las 110 cc. Se trata de unidades de precio más accesible, con costos de uso contenidos y una demanda asociada tanto al traslado diario como al trabajo de reparto y mensajería.

En el acumulado anual, la Honda Wave 110S siguió al frente con 59.184 unidades. Detrás quedaron la Gilera Smash, con 51.687, y la Keller KN110-8, con 51.658, prácticamente empatadas en la disputa por el segundo lugar. Más lejos aparecen la Motomel B110, con 38.811, y la Corven Energy 110, con 33.193.

Buenos Aires volvió a concentrar la mayor parte de las operaciones

La provincia de Buenos Aires volvió a liderar con amplitud el ranking geográfico, al registrar 22.320 patentamientos, equivalentes al 30,4% del total nacional. El segundo lugar fue para Santa Fe, con 6.952 unidades, seguida por Tucumán, con 5.969, y Córdoba, con 5.940.

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El acceso a un menor costo y con menores gastos de uso, tiene una gran incidencia en la elección de una moto para los desplazamientos diarios e incluso como fuente laboral alternativa.

Detrás quedaron Chaco, con 4.250, Santiago del Estero, con 3.043, y Salta, con 3.011. En el acumulado del año, la provincia de Buenos Aires ya sumó 182.920 motos, una diferencia amplia sobre el resto de las jurisdicciones.

En cuanto a la variación interanual, volvieron a aparecer subas muy marcadas en algunas provincias del norte. Tucumán mostró un crecimiento de 115,3% respecto de agosto de 2025, mientras que Jujuy avanzó 330,3 por ciento. También se observaron alzas importantes en Santiago del Estero, Formosa y La Rioja.

El ritmo de ventas sigue por encima del año pasado

La evolución de los últimos meses confirma que el mercado de motos mantiene una inercia positiva. Junio había cerrado con 68.390 unidades, julio con 71.217, y agosto escaló a 73.566. La secuencia muestra una tendencia sostenida de crecimiento mensual en un contexto en el que las motos siguen ganando volumen dentro del mercado de vehículos.

Con un acumulado de 586.650 unidades en ocho meses y un alza de 41,2% frente a 2025, el segmento sigue perfilándose para cerrar el año con uno de los mayores volúmenes de los últimos tiempos.

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