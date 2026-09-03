Crimen y Justicia

Homicidio en Alto Verde: 20 años de prisión para el acusado de matar a un joven

El hecho ocurrió en noviembre de 2023. El tribunal consideró acreditado que Williams Ricardo Ocampo disparó contra la víctima de 20 años, Darío Víctor Ruíz Díaz

Cartel de madera con letras blancas que forman el texto ALTO VERDE, sobre un terreno de césped junto a una baranda azul y agua.
El crimen ocurrió en la Manzana 5 de Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, minutos después de las 22 del 15 de noviembre de 2023
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En el barrio de Alto Verde, ubicado en Santa Fe, Darío Víctor Ruíz Díaz fue asesinado en noviembre de 2023 durante un ataque que ocurrió en plena vía pública cuando circulaba en moto. Por el homicidio, este martes, Williams Ricardo Ocampo recibió una condena que lo sentencia a 20 años de prisión.

Williams Ricardo Ocampo, un hombre de 21 años, recibió la pena al término de un juicio oral realizado en los tribunales santafesinos. El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Héctor Aiello y Sergio Carraro, que lo condenaron por unanimidad como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

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Según la reconstrucción, el crimen fue cometido minutos después de las 22:00 del miércoles 15 de noviembre de 2023 en inmediaciones de la Manzana 5 de Alto Verde. En ese momento, Ruíz Díaz, de 20 años, circulaba en una moto conducida por otra persona cuando recibió un disparo.

La acusación sostuvo que Ocampo utilizó un arma calibre 9 milímetros y que efectuó el disparo a corta distancia. El proyectil impactó en el tórax de la víctima y le causó una herida de gravedad que obligó a su traslado urgente a un centro de salud.

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En primera instancia, el joven fue trasladado al centro de salud Demetrio Gómez. Más tarde, fue derivado por personal del Sies 107 al hospital José María Cullen de la capital provincial. Al ingresar al hospital, los médicos ordenaron una intervención quirúrgica de urgencia. Luego de la operación, quedó internado en terapia intensiva, pero murió durante la mañana del jueves 16 de noviembre.

La víctima ingresó al hospital José María Cullen en estado crítico, fue operada de urgencia y falleció horas después
La víctima ingresó al hospital José María Cullen en estado crítico, fue operada de urgencia y falleció horas después

De acuerdo con la Fiscalía, vecinos del barrio señalaron a Ocampo como autor del ataque y comenzaron a generar disturbios frente a su vivienda. Ante la situación, personal policial intervino para resguardar su integridad física y trasladarlo a la Comisaría 24.

Durante ese procedimiento el joven manifestó ser el autor del homicidio. La fiscalía señaló: “Ruíz Díaz comenzó a llorar, manifestó ser el autor del homicidio y dijo que había tirado al río el arma de fuego utilizada para perpetrar el ataque”.

El debate oral concluyó este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Además de haber encabezado la investigación desde el comienzo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación sostuvo en el juicio que la evidencia reunida durante la pesquisa permitía atribuirle a Ocampo la autoría del hecho.

La condena fue resuelta por unanimidad en tribunales santafesinos por los jueces Susana Luna, Héctor Aiello y Sergio Carraro
La condena fue resuelta por unanimidad en tribunales santafesinos por los jueces Susana Luna, Héctor Aiello y Sergio Carraro

Giavedoni sostuvo que la acusación logró demostrar la responsabilidad de Ocampo a partir del testimonio de vecinos, las actuaciones policiales realizadas tras el crimen y los elementos incorporados durante la pesquisa.

La defensa, a cargo del abogado Néstor Pereyra, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, el tribunal avaló la hipótesis fiscal y resolvió condenar a Ocampo a 20 años de prisión efectiva.

La condena recayó sobre Ocampo como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, una figura penal que fue sostenida por la parte acusadora a lo largo del proceso. Con la sentencia unánime, dictada por los jueces Luna, Aiello y Carraro, la causa quedó resuelta en esta instancia con una pena de 20 años de prisión.

Tras la audiencia, Giavedoni valoró la resolución y sostuvo que lo resuelto por los magistrados se ajustó al pedido de pena formulado por la Fiscalía. Con el fallo conocido este martes, la Justicia dio por acreditada la responsabilidad penal de Ocampo en un crimen ocurrido en noviembre de 2023 y cerró, en esta instancia, el juicio por el homicidio de Ruíz Díaz.

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