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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) interceptó y hundió una embarcación utilizada como estación flotante de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, en una operación coordinada con el Gobierno de Ecuador.

SOUTHCOM informó a través de la red social X que la acción ocurrió el 2 de septiembre, por orden de su comandante, el general Francis L. Donovan, y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés).

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La inteligencia estadounidense determinó que el buque prestaba apoyo a Los Choneros, organización a la que el Comando Sur describió como una estructura violenta de narcoterrorismo.

Marines y marineros de Estados Unidos partieron desde el buque de asalto anfibio USS San Antonio (LPD 17) para interceptar, abordar, registrar y despejar la embarcación. La operación transcurrió sin incidentes, según el comunicado. Las personas que estaban a bordo fueron retiradas y quedaron bajo traslado seguro hacia las autoridades ecuatorianas. Una vez que la nave quedó despejada, las fuerzas estadounidenses la hundieron.

SOUTHCOM sostuvo que el operativo eliminó “un nodo crítico” de la cadena logística de los traficantes y se ajustó a los objetivos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) y de la JTF-WHEM para desarticular redes narcoterroristas. El organismo añadió que el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la A3C mantienen su misión de combatir a esas organizaciones en el hemisferio occidental.

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EEUU interceptó y hundió una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros en el Pacífico oriental (@SOUTHCOM)

El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la operación y señaló que “otro buque utilizado por el narcotráfico como punto de abastecimiento de combustible” fue “destruido” por acción de su “coaliado”, el Mando Sur del Ejército estadounidense.

“Estamos tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir las sofisticadas redes logísticas que utilizan los narcoterroristas para traficar con drogas y propagar la violencia por todo el hemisferio occidental”, advirtió Donovan.

El comandante de SOUTHCOM destacó además las “capacidades de élite” y la “precisión” de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, que, según recalcó, “permanece vigilante en la región para ejercer una presión sistémica total sobre estas redes”.

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EEUU reivindicó el éxito de la operación Lanza del Sur al cumplirse un año de ataques en el Caribe y el Pacífico

El Departamento de Guerra estadounidense reivindicó el éxito de la operación Lanza del Sur, la campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, al cumplirse un año de su puesta en marcha.

El último informe trimestral presentado ante el Congreso indicó que la ofensiva redujo la “actividad marítima ilícita” en un 65% en el Caribe occidental, un 60% en el Caribe oriental y cerca de un 50% en sectores del Pacífico oriental.

Un enorme cargamento de drogas fue detenido en seco gracias a una operación conjunta impecable entre JIATF-S, El Salvador, Ecuador, Colombia y la DEA.

La campaña comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que el Pentágono había “neutralizado” una embarcación cargada de droga en el Caribe. Luego difundió un video desclasificado del ataque.

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Desde entonces, el Comando Sur de Estados Unidos comunicó nuevas intervenciones de forma periódica, en su mayoría a través de redes sociales y con datos parciales sobre los operativos. El alcance de las acciones y la información limitada sobre cada ataque dificultaron establecer una cifra precisa de víctimas. El Pentágono reconoció que durante el segundo trimestre atacó 19 embarcaciones sospechosas, frente a 12 en los tres meses anteriores. Ese período dejó unas 56 personas muertas o presuntamente muertas, mientras que el trimestre previo registró 40 fallecidos, de acuerdo con el informe.

El Comando Sur ubicó en más de 220 el número de narcotraficantes muertos desde el inicio de la campaña. Un recuento independiente de medios de comunicación y organizaciones situó el saldo en 227 fallecidos y 68 embarcaciones destruidas, con solo tres sobrevivientes rescatados.

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