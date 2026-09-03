Economía

Riesgo país a la baja: la Argentina se convirtió en un inesperado refugio frente a la crisis global de los bonos

Mientras la deuda de las principales potencias exhibieron fluctuaciones, los títulos argentinos crecieron y el riesgo país volvió a los 500 puntos básicos

El riesgo país de la Argentina profundizó su tendencia bajista y se ubicó en 500 puntos básicos.
El riesgo país de la Argentina profundizó su tendencia bajista y se ubicó en 500 puntos básicos.
Guardar

La Argentina enfrenta la crisis de la deuda a nivel global. Los bonos soberanos del mundo están complicados y lo que sucedió ayer fue una aspirina para calmar una enfermedad grave.

El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años llegó a rendir 4,82%, lo que implicaba una debacle para los inversores porque alteraba al mercado de tasas. Sin embargo, mejores datos de empleo no agrícola en Estados Unidos y el anuncio de una suba de tasas en Japón moderaron los temores del mercado. Los títulos norteamericanos subieron y su rendimiento bajó a 4,78%, aunque todavía se mantiene en un nivel elevado.

PUBLICIDAD

Los inversores observan atentamente el escenario que obliga a Estados Unidos a tomar medidas extremas para paliar la crisis de su deuda de USD 40 billones, que se agrava con la suba de tasas.

Japón alivió ayer una de las presiones sobre los bonos de Estados Unidos. La suba de tasas fortaleció al yen y redujo la necesidad de que Tokio venda parte de sus tenencias de deuda norteamericana, que ascienden a USD 1,2 billones. La nación nipona es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos: una liquidación de esos bonos elevaría las tasas de interés y encarecería el costo de financiamiento de la deuda estadounidense.

PUBLICIDAD

Por otra parte, los inversores venden bonos para pasarse a las acciones de inteligencia artificial que están dando ganancias elevadas por los excelentes balances y, en simultáneo, los instrumentos que se llevan los mayores precios del petróleo. El dinero de los bonos busca otro destino. La venta masiva hace bajar su precio y lleva las tasas a niveles de hace 20 años.

Aunque trascendió que las actas de junio de la Reserva Federal analizan una baja de los encajes bancarios, la medida les daría a las entidades mayor margen de liquidez. El mercado descuenta que los grandes bancos podrían destinar parte de esos recursos a la compra de bonos del Tesoro, que eventualmente podrían computar como parte de los encajes.

La revalorización de los títulos reduce de inmediato la tasa de retorno. Se trata de un mecanismo más natural y guiado por el mercado que la propuesta del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de vender bonos de corto plazo y comprar deuda de largo plazo, una estrategia conocida como “Operación Twist”. Estados Unidos recurrió a ese mecanismo en 1961 y 2011, durante períodos de tensión financiera.

Los títulos europeos no tuvieron la misma suerte y siguieron en alza, lo que agrava la crisis de sus deudas. Los bonos franceses, el país más comprometido, subieron su rendimiento a 4,25% a unos días de que el Banco Central Europeo aumente su tasa de interés. Tasas e inflación van de la mano en el mundo donde la morosidad es récord.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, puso en marcha un plan para reducir las tasas de interés de sus bonos soberanos. (Foto: Reuters)
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, puso en marcha un plan para reducir las tasas de interés de sus bonos soberanos. (Foto: Reuters)

La crisis global de los bonos soberanos compromete el refinanciamiento de la deuda argentina, aunque el comportamiento de los últimos dos días fue positivo. Ayer hubo una leve suba de bonos que hizo que el riesgo país retroceda una unidad (-0,2%) a 500 puntos básicos. Es un movimiento neutro, pero tiene el impacto psicológico de estar a una unidad de entrar a la zona de las 400 unidades.

Mientras el dólar caía 0,10% frente a las principales monedas del mundo, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 681 millones, pero el Banco Central compró apenas 28 millones de dólares. El dólar mayorista cedió $2 (-0.1%) a 1.511 pesos. En la plaza financiera, bajó el MEP a $1.534 (-0,10%) y el contado con liquidación (CCL) a $1.589 (-0,4%). El “blue” bajó $5 a 1.540 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que “el real brasileño es el más fortalecido de los emergentes en lo poco que va del mes y también se mantiene la tendencia hacia el fortalecimiento del yuan siendo que, además, la economía china está entre las consideradas ordenadas cuando buena parte del mundo desarrollado presenta dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas fiscales. Casualmente China y Brasil son los principales socios comerciales de la Argentina y, además, los commodities agro se recuperaron fuertemente mientras que los energéticos se mantienen firmes. Este contexto pone a la Argentina a resguardo de la volatilidad estadounidense, pero por ahora las altas tasas hacen que se postergue la vuelta del país a los mercados internacionales de deuda”.

El informe agregó que “en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen operado se contrajo a USD 158 millones por lo que las primeras dos jornadas de setiembre parecieran indicar que el mercado mantiene cierta confianza en torno al nivel actual del tipo de cambio con, el real y el yuan apuntalando al peso”.

Las tasas de interés a noviembre bajaron a 2% efectivo mensual y se consolidan las inversiones en pesos. El carry trade sigue vigente. Las cauciones también cedieron terreno. La caución a un día está en 15,20% anual y a 7 días en 20 por ciento. Los BONCER subieron entre 0,3% y 0,5%, lo que implica una baja de su rendimiento.

El Merval de las acciones líderes anotó otra rueda de subas: aumentó 1,9% en pesos y 2,3% en dólares. Cresud y Edenor encabezaron las alzas con 4,3 por ciento.

Tras la suba del petróleo por encima de USD 94, después de haber tocado USD 97, anoche en el mercado overnite, el crudo seguía en alza y cotizaba a 95,26 dólares. El oro continuaba recuperando terreno y operaba a USD 4.333 por onza troy. Las Bolsas de Nueva York estaban neutras y con tendencia a la baja. Se sabe que la volatilidad hace que la toma de ganancias después de una buena rueda sea inmediata.

Temas Relacionados

Riesgo paísBonosEstados UnidosTasasJapónDólarAccionesMercadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El descenso más acelerado de la inflación ayudaría a revertir en los próximos meses el repunte de la pobreza

El 24 de septiembre se conocerá el nivel del primer trimestre, que habría saltado por encima del 30%. Sin embargo, la desaceleración en los precios de los alimentos jugaría a favor de ahora en más, junto con la recuperación de los ingresos

El descenso más acelerado de la inflación ayudaría a revertir en los próximos meses el repunte de la pobreza

Créditos, tarifas y salarios: el Gobierno activó seis medidas para recomponer el poder adquisitivo y apuntalar el consumo

Desde inyectar más pesos al mercado hasta ajustar por debajo de la inflación la tarifas en septiembre, el equipo económico busca recomponer el poder adquisitivo de los argentinos

Créditos, tarifas y salarios: el Gobierno activó seis medidas para recomponer el poder adquisitivo y apuntalar el consumo

“Es un colador”: la industria alertó por el contrabando y exigió al Gobierno respuestas sobre la mora, el crédito y el consumo

Los empresarios locales apoyan el superávit, la baja de la inflación y el orden macro. Pero, en los pasillos del evento del Día de la Industria, el diagnóstico fue más crudo

“Es un colador”: la industria alertó por el contrabando y exigió al Gobierno respuestas sobre la mora, el crédito y el consumo

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto y se mantiene en niveles récord: cuáles fueron los modelos más vendidos

Los vehículos de dos ruedas se siguen vendiendo a un nivel superior a las 70.000 unidades por mes y ya se acercan a las 600.000 unidades a cuatro meses de cerrar 2026. Alcanzar un millón de unidades parece posible

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto y se mantiene en niveles récord: cuáles fueron los modelos más vendidos

Cierre sin aviso y reclamo del municipio: crece la tensión con Granja Tres Arroyos tras la suspensión de una planta histórica

Hace dos días la empresa avícola notificó que las tareas operativas en Capitán Sarmiento quedarán paralizadas “hasta nuevo aviso” y no garantizó la continuidad de los puestos de trabajo

Cierre sin aviso y reclamo del municipio: crece la tensión con Granja Tres Arroyos tras la suspensión de una planta histórica

DEPORTES

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos

El Gobierno boliviano intervendrá temporalmente la petrolera estatal por fallas en la importación y distribución de combustibles

EEUU interceptó y hundió una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros en el Pacífico oriental