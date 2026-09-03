Riesgo país a la baja: la Argentina se convirtió en un inesperado refugio frente a la crisis global de los bonos

El riesgo país de la Argentina profundizó su tendencia bajista y se ubicó en 500 puntos básicos.

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La Argentina enfrenta la crisis de la deuda a nivel global. Los bonos soberanos del mundo están complicados y lo que sucedió ayer fue una aspirina para calmar una enfermedad grave.

El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años llegó a rendir 4,82%, lo que implicaba una debacle para los inversores porque alteraba al mercado de tasas. Sin embargo, mejores datos de empleo no agrícola en Estados Unidos y el anuncio de una suba de tasas en Japón moderaron los temores del mercado. Los títulos norteamericanos subieron y su rendimiento bajó a 4,78%, aunque todavía se mantiene en un nivel elevado.

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Los inversores observan atentamente el escenario que obliga a Estados Unidos a tomar medidas extremas para paliar la crisis de su deuda de USD 40 billones, que se agrava con la suba de tasas.

Japón alivió ayer una de las presiones sobre los bonos de Estados Unidos. La suba de tasas fortaleció al yen y redujo la necesidad de que Tokio venda parte de sus tenencias de deuda norteamericana, que ascienden a USD 1,2 billones. La nación nipona es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos: una liquidación de esos bonos elevaría las tasas de interés y encarecería el costo de financiamiento de la deuda estadounidense.

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Por otra parte, los inversores venden bonos para pasarse a las acciones de inteligencia artificial que están dando ganancias elevadas por los excelentes balances y, en simultáneo, los instrumentos que se llevan los mayores precios del petróleo. El dinero de los bonos busca otro destino. La venta masiva hace bajar su precio y lleva las tasas a niveles de hace 20 años.

Aunque trascendió que las actas de junio de la Reserva Federal analizan una baja de los encajes bancarios, la medida les daría a las entidades mayor margen de liquidez. El mercado descuenta que los grandes bancos podrían destinar parte de esos recursos a la compra de bonos del Tesoro, que eventualmente podrían computar como parte de los encajes.

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La revalorización de los títulos reduce de inmediato la tasa de retorno. Se trata de un mecanismo más natural y guiado por el mercado que la propuesta del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de vender bonos de corto plazo y comprar deuda de largo plazo, una estrategia conocida como “Operación Twist”. Estados Unidos recurrió a ese mecanismo en 1961 y 2011, durante períodos de tensión financiera.

Los títulos europeos no tuvieron la misma suerte y siguieron en alza, lo que agrava la crisis de sus deudas. Los bonos franceses, el país más comprometido, subieron su rendimiento a 4,25% a unos días de que el Banco Central Europeo aumente su tasa de interés. Tasas e inflación van de la mano en el mundo donde la morosidad es récord.

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El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, puso en marcha un plan para reducir las tasas de interés de sus bonos soberanos. (Foto: Reuters)

La crisis global de los bonos soberanos compromete el refinanciamiento de la deuda argentina, aunque el comportamiento de los últimos dos días fue positivo. Ayer hubo una leve suba de bonos que hizo que el riesgo país retroceda una unidad (-0,2%) a 500 puntos básicos. Es un movimiento neutro, pero tiene el impacto psicológico de estar a una unidad de entrar a la zona de las 400 unidades.

Mientras el dólar caía 0,10% frente a las principales monedas del mundo, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 681 millones, pero el Banco Central compró apenas 28 millones de dólares. El dólar mayorista cedió $2 (-0.1%) a 1.511 pesos. En la plaza financiera, bajó el MEP a $1.534 (-0,10%) y el contado con liquidación (CCL) a $1.589 (-0,4%). El “blue” bajó $5 a 1.540 pesos.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que “el real brasileño es el más fortalecido de los emergentes en lo poco que va del mes y también se mantiene la tendencia hacia el fortalecimiento del yuan siendo que, además, la economía china está entre las consideradas ordenadas cuando buena parte del mundo desarrollado presenta dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas fiscales. Casualmente China y Brasil son los principales socios comerciales de la Argentina y, además, los commodities agro se recuperaron fuertemente mientras que los energéticos se mantienen firmes. Este contexto pone a la Argentina a resguardo de la volatilidad estadounidense, pero por ahora las altas tasas hacen que se postergue la vuelta del país a los mercados internacionales de deuda”.

El informe agregó que “en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen operado se contrajo a USD 158 millones por lo que las primeras dos jornadas de setiembre parecieran indicar que el mercado mantiene cierta confianza en torno al nivel actual del tipo de cambio con, el real y el yuan apuntalando al peso”.

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Las tasas de interés a noviembre bajaron a 2% efectivo mensual y se consolidan las inversiones en pesos. El carry trade sigue vigente. Las cauciones también cedieron terreno. La caución a un día está en 15,20% anual y a 7 días en 20 por ciento. Los BONCER subieron entre 0,3% y 0,5%, lo que implica una baja de su rendimiento.

El Merval de las acciones líderes anotó otra rueda de subas: aumentó 1,9% en pesos y 2,3% en dólares. Cresud y Edenor encabezaron las alzas con 4,3 por ciento.

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Tras la suba del petróleo por encima de USD 94, después de haber tocado USD 97, anoche en el mercado overnite, el crudo seguía en alza y cotizaba a 95,26 dólares. El oro continuaba recuperando terreno y operaba a USD 4.333 por onza troy. Las Bolsas de Nueva York estaban neutras y con tendencia a la baja. Se sabe que la volatilidad hace que la toma de ganancias después de una buena rueda sea inmediata.