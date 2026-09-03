Reclutaban personas para ingresar drogas a la cárcel de Córdoba: hay 4 detenidos e investigan una red

Cuatro personas quedaron detenidas en una causa que investiga el ingreso de marihuana y cocaína al complejo penitenciario (Fuente: Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

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La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización que reclutaba personas para ingresar drogas en la cárcel de Cruz del Eje, en una investigación que derivó en seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y en la detención de cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento fue impulsado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y se desarrollaron en los barrios Parque Liceo III Sección y Mafekin, en la ciudad de Córdoba; en Malvinas Argentinas II Sección. Además, los operativos se desplegaron el establecimiento penitenciaron Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, donde una celda fue registrada.

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El Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje fue uno de los puntos alcanzados por la investigación de la FPA

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos integraban una estructura dedicada a captar personas para que introdujeran estupefacientes en la unidad penitenciaria. La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de reclutamiento destinado al ingreso de marihuana y cocaína al penal, una modalidad que vuelve a poner el foco sobre los circuitos de abastecimiento de droga en contextos de encierro.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron: 442 dosis de marihuana y 50 dosis de cocaína, además de $1.087.000 en efectivo, dos balanzas digitales, dos vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa.

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La investigación de la FPA derivó en seis allanamientos y cuatro detenidos (Fuente: Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

El volumen del material incautado, sumado al dinero y a los objetos utilizados presuntamente para fraccionamiento y traslado, forma parte de la prueba que ahora quedó incorporada al expediente judicial. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada de esa jurisdicción, que dispuso que los cuatro detenidos permanezcan a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Cuatro personas quedaron detenidas en una causa que investiga el ingreso de marihuana y cocaína al complejo penitenciario (Fuente: Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la presunta existencia de una organización con funciones definidas para sostener el ingreso de sustancias al penal. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los involucrados no se limitaban al acopio o traslado de droga, sino que además desarrollaban tareas de captación de terceros para concretar el ingreso al complejo carcelario.

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La investigación concluyó con cuatro detenidos tras el avance simultáneo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en varios puntos de la provincia. Por ahora, la causa de Cruz del Eje seguirá bajo investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer si existían más involucrados en la maniobra.

El narcomenudeo en Córdoba

La investigación por el ingreso de drogas a la cárcel de Cruz del Eje se conoce en un contexto de múltiples procedimientos recientes contra redes de comercialización de estupefacientes en la provincia. En los últimos días, otra causa avanzó sobre una banda que operaba en el departamento Calamuchita y terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de varios puntos de venta.

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Esa pesquisa se extendió durante cinco meses y tuvo uno de sus puntos principales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde fueron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. Luego se concretaron allanamientos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina, en un operativo que permitió avanzar sobre distintos eslabones de la estructura investigada.

En ese expediente, los investigadores secuestraron 1.550 dosis de cocaína en el procedimiento realizado sobre la ruta. Después, en los allanamientos posteriores, incautaron otras 220 dosis de cocaína, 93 de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, además de una balanza digital y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias.

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De acuerdo con la hipótesis oficial, la organización combinaba entregas bajo modalidad de delivery con ventas desde viviendas particulares, una mecánica que aparece de manera recurrente en distintas causas recientes tramitadas en la provincia. Ese dato permite advertir que las investigaciones no sólo apuntan a puntos de venta fijos, sino también a circuitos de distribución más flexibles, con abastecimiento, traslado y entrega en varios niveles.