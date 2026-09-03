El descenso más acelerado de la inflación ayudaría a revertir en los próximos meses el repunte de la pobreza

El nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025, según el Indec. (Foto: Reuters)

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La mayoría de las proyecciones de consultoras económicas coinciden en que el dato de inflación de agosto tiene una alta probabilidad de ubicarse por debajo del 1,9%, es decir seria el menor registro en lo que va de 2026. La desaceleración de precios permitirá, en caso de mantenerse que también el nivel de pobreza calculado por el Indec siga en descenso, con buenas chances de acercarse o incluso perforar el 25% en el próximo año.

El rubro alimentos y bebidas presenta incluso una desaceleración mayor y en agosto habría subido menos del 1,5 por ciento. De esta forma, los ingresos le ganan paulatinamente al ritmo de aumento de la canasta básica, lo que debería impactar favorablemente en las futuras mediciones del índice de pobreza.

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Según la última Encuesta Permanente de Hogares, el nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025.

El índice de pobreza superó el 40% luego de la devaluación de diciembre de 2023, algo que algunos atribuyen a una decisión tomada por el gobierno de Javier Milei. Otros, en cambio, coinciden en que aquel movimiento cambiario no hizo más que blanquear un ajuste cambiario que se venía conteniendo. La disparada de los precios de aquel mes también era algo que ya estaba totalmente jugado.

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No está claro si una posible disminución adicional de los niveles de pobreza tras el salto que se espera para la primera parte de 2026 favorecerá las chances electorales del Presidente en la búsqueda de la reelección. Por lo pronto, en el caso de Mauricio Macri había caído a 25,7% en 2017. Ese año el gobierno ganó las elecciones legislativas por amplio margen.

Sin embargo, los procesamientos de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y mediciones de la UCA para el primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia a la baja se interrumpió, registrando un repunte que la ubicaría en torno al 30%.

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El estudio conocido como “nowcast” de la Universidad Torcuato Di Tella proyecta que el consolidado del semestre completo se situará cerca del 31,6 por ciento. El dato del Indec correspondiente al primer trimestre de 2026 se conocerá el 24 de septiembre.

La urgencia del Gobierno por seguir desacelerando la inflación y al mismo tiempo reducir los niveles de pobreza es posiblemente el mejor reaseguro que los ajustes cambiarios serán casi imperceptibles en los próximos meses. En agosto, el dólar mayorista subió poco más de 1% y volvió a quedar por debajo del índice de precios proyectado del mes.

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Una de las problemáticas laborales más críticas de la Argentina, es la de las personas que, aún contando con un puesto de trabajo, no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta básica mínima de bienes y servicios, tomada como referencia para la medición de la pobreza. Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran tendencias que han persistido durante décadas: la reducción del poder adquisitivo de los ingresos laborales y la creciente precarización laboral.

En este sentido, desde el año 2018 se consolidó un proceso de crecimiento sostenido de la incidencia de la pobreza en los trabajadores. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el porcentaje de trabajadores en hogares pobres más que se duplicó entre los primeros trimestres de 2017 y 2024 (paso del 18,9% al 44,6%).

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Un informe del Ministerio de Capital Humano resaltó que “para el primer trimestre de 2026 (último dato disponible), el 20,6% de la población ocupada se encontraba bajo la línea de pobreza, lo que representa una caída de 24 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024 y de 8 puntos porcentuales en relación al primer trimestre de 2023”.

Al proyectar esta mejora sobre la población nacional -agrega la cartera que conduce Sandra Petovello- se estima que más de un millón y medio de trabajadores lograron superar el umbral de pobreza durante este lapso.

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