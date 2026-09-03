Economía

El descenso más acelerado de la inflación ayudaría a revertir en los próximos meses el repunte de la pobreza

El 24 de septiembre se conocerá el nivel del primer trimestre, que habría saltado por encima del 30%. Sin embargo, la desaceleración en los precios de los alimentos jugaría a favor de ahora en más, junto con la recuperación de los ingresos

El nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025, según el Indec. (Foto: Reuters)
El nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025, según el Indec. (Foto: Reuters)
Guardar

La mayoría de las proyecciones de consultoras económicas coinciden en que el dato de inflación de agosto tiene una alta probabilidad de ubicarse por debajo del 1,9%, es decir seria el menor registro en lo que va de 2026. La desaceleración de precios permitirá, en caso de mantenerse que también el nivel de pobreza calculado por el Indec siga en descenso, con buenas chances de acercarse o incluso perforar el 25% en el próximo año.

El rubro alimentos y bebidas presenta incluso una desaceleración mayor y en agosto habría subido menos del 1,5 por ciento. De esta forma, los ingresos le ganan paulatinamente al ritmo de aumento de la canasta básica, lo que debería impactar favorablemente en las futuras mediciones del índice de pobreza.

PUBLICIDAD

Según la última Encuesta Permanente de Hogares, el nivel de pobreza en Argentina se ubicó en el 28,6% en el último trimestre de 2025.

El índice de pobreza superó el 40% luego de la devaluación de diciembre de 2023, algo que algunos atribuyen a una decisión tomada por el gobierno de Javier Milei. Otros, en cambio, coinciden en que aquel movimiento cambiario no hizo más que blanquear un ajuste cambiario que se venía conteniendo. La disparada de los precios de aquel mes también era algo que ya estaba totalmente jugado.

PUBLICIDAD

No está claro si una posible disminución adicional de los niveles de pobreza tras el salto que se espera para la primera parte de 2026 favorecerá las chances electorales del Presidente en la búsqueda de la reelección. Por lo pronto, en el caso de Mauricio Macri había caído a 25,7% en 2017. Ese año el gobierno ganó las elecciones legislativas por amplio margen.

Sin embargo, los procesamientos de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y mediciones de la UCA para el primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia a la baja se interrumpió, registrando un repunte que la ubicaría en torno al 30%.

El estudio conocido como “nowcast” de la Universidad Torcuato Di Tella proyecta que el consolidado del semestre completo se situará cerca del 31,6 por ciento. El dato del Indec correspondiente al primer trimestre de 2026 se conocerá el 24 de septiembre.

La urgencia del Gobierno por seguir desacelerando la inflación y al mismo tiempo reducir los niveles de pobreza es posiblemente el mejor reaseguro que los ajustes cambiarios serán casi imperceptibles en los próximos meses. En agosto, el dólar mayorista subió poco más de 1% y volvió a quedar por debajo del índice de precios proyectado del mes.

Una de las problemáticas laborales más críticas de la Argentina, es la de las personas que, aún contando con un puesto de trabajo, no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta básica mínima de bienes y servicios, tomada como referencia para la medición de la pobreza. Entre las principales causas de este fenómeno se encuentran tendencias que han persistido durante décadas: la reducción del poder adquisitivo de los ingresos laborales y la creciente precarización laboral.

En este sentido, desde el año 2018 se consolidó un proceso de crecimiento sostenido de la incidencia de la pobreza en los trabajadores. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el porcentaje de trabajadores en hogares pobres más que se duplicó entre los primeros trimestres de 2017 y 2024 (paso del 18,9% al 44,6%).

Un informe del Ministerio de Capital Humano resaltó que “para el primer trimestre de 2026 (último dato disponible), el 20,6% de la población ocupada se encontraba bajo la línea de pobreza, lo que representa una caída de 24 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024 y de 8 puntos porcentuales en relación al primer trimestre de 2023”.

Al proyectar esta mejora sobre la población nacional -agrega la cartera que conduce Sandra Petovello- se estima que más de un millón y medio de trabajadores lograron superar el umbral de pobreza durante este lapso.

Temas Relacionados

InflaciónPobrezaDólarSalariosIndecÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Créditos, tarifas y salarios: el Gobierno activó seis medidas para recomponer el poder adquisitivo y apuntalar el consumo

Desde inyectar más pesos al mercado hasta ajustar por debajo de la inflación la tarifas en septiembre, el equipo económico busca recomponer el poder adquisitivo de los argentinos

Créditos, tarifas y salarios: el Gobierno activó seis medidas para recomponer el poder adquisitivo y apuntalar el consumo

“Es un colador”: la industria alertó por el contrabando y exigió al Gobierno respuestas sobre la mora, el crédito y el consumo

Los empresarios locales apoyan el superávit, la baja de la inflación y el orden macro. Pero, en los pasillos del evento del Día de la Industria, el diagnóstico fue más crudo

“Es un colador”: la industria alertó por el contrabando y exigió al Gobierno respuestas sobre la mora, el crédito y el consumo

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto y se mantiene en niveles récord: cuáles fueron los modelos más vendidos

Los vehículos de dos ruedas se siguen vendiendo a un nivel superior a las 70.000 unidades por mes y ya se acercan a las 600.000 unidades a cuatro meses de cerrar 2026. Alcanzar un millón de unidades parece posible

La venta de motos 0 km volvió a crecer en agosto y se mantiene en niveles récord: cuáles fueron los modelos más vendidos

Riesgo país a la baja: la Argentina se convirtió en un inesperado refugio frente a la crisis global de los bonos

Mientras la deuda de las principales potencias exhibieron fluctuaciones, los títulos argentinos crecieron y el riesgo país volvió a los 500 puntos básicos

Riesgo país a la baja: la Argentina se convirtió en un inesperado refugio frente a la crisis global de los bonos

Cierre sin aviso y reclamo del municipio: crece la tensión con Granja Tres Arroyos tras la suspensión de una planta histórica

Hace dos días la empresa avícola notificó que las tareas operativas en Capitán Sarmiento quedarán paralizadas “hasta nuevo aviso” y no garantizó la continuidad de los puestos de trabajo

Cierre sin aviso y reclamo del municipio: crece la tensión con Granja Tres Arroyos tras la suspensión de una planta histórica

DEPORTES

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

Los dos penales que atajó Álvaro Montero y lo convirtieron en el héroe de Boca ante Vélez por la Copa Argentina

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

TELESHOW

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Lula da Silva se reunió con Leonardo DiCaprio para dialogar sobre derechos indígenas y medioambiente

Noruega incautó un buque ruso a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz para cobrar una indemnización por activos expropiados en Crimea

Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos

El Gobierno boliviano intervendrá temporalmente la petrolera estatal por fallas en la importación y distribución de combustibles

EEUU interceptó y hundió una embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros en el Pacífico oriental