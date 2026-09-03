Crimen y Justicia

Quisieron ingresar droga a una comisaría oculta en un pote de dulce de leche y quedaron detenidas

Los efectivos se percataron de las anomalías en el producto, por lo que decidieron iniciar una requisa. En total, jhabía 24,64 gramos de cannabis

Fachada de una comisaría de policía con rampa de acceso, árboles y postes de luz sobre la vereda
La comisaría de Santiago del Estero registra la detención de dos mujeres que intentaron ingresar estupefacientes a un preso dentro de un pote de dulce de leche. (Google Maps)
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Un control de rutina en una comisaría de Santiago del Estero derivó en la incautación de dosis de droga, que se encontraban ocultas dentro de un pote de dulce de leche.

La maniobra fue detectada en la Comisaría Comunitaria N° 59, cuando personal de guardia revisó los elementos que las visitantes llevaban para un joven alojado en una celda. Según la información proporcionada, el recipiente presentaba anomalías en el cierre y eso motivó una inspección más detallada.

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A partir de esa observación, los efectivos hallaron en el interior del envase dos envoltorios con una sustancia vegetal. Luego intervino personal especializado, que realizó las pruebas de campo y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 24,64 gramos. Por disposición de la fiscal de Narcomenudeo, las dos mujeres quedaron aprehendidas por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Panorama, la actuación del personal especializado se produjo en la misma dependencia en la que se detectó la maniobra, luego de que la sospecha inicial surgiera del control preventivo sobre los alimentos.

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Las mujeres involucradas tienen domicilio en los barrios Belén y Mariano Moreno, respectivamente.. Ambas fueron identificadas en el marco de la intervención policial posterior al hallazgo.

Hasta el momento, se desconoce si las mujeres realizaron alguna declaración al ser detenidas ni si el joven alojado en la dependencia fue imputado dentro del mismo expediente. Tampoco se informaron otros elementos secuestrados en el procedimiento.

Las pruebas de campo confirmaron que los dos envoltorios hallados en el pote de dulce de leche contenían marihuana por un peso total de 24,64 gramos. (extrayendo crédito…)
Las pruebas de campo confirmaron que los dos envoltorios hallados en el pote de dulce de leche contenían marihuana por un peso total de 24,64 gramos. (extrayendo crédito…)

La causa avanzó bajo la órbita judicial correspondiente al narcomenudeo, mientras las dos mujeres permanecieron alcanzadas por la medida dispuesta tras el operativo. El expediente quedó asentado con el material secuestrado y el resultado positivo de los análisis preliminares.

Un hecho similar ocurrió a principios del mes de junio, cuando una mujer de 30 años fue descubierta al intentar ingresar cocaína oculta en un pote de dulce de leche a una comisaría de la ciudad de San Javier, en la provincia de Misiones. La involucrada buscaba entregarle la droga a sus dos hermanos que están detenidos por una causa federal.

El hecho ocurrió en la Comisaría de San Javier. Durante la requisa, los agentes encargados del procedimiento divisaron que el envase de dulce de leche presentaba signos de haber sido abierto y manipulado de manera disimulada.

Ante la sospecha, inspeccionaron el recipiente y hallaron en su interior dos envoltorios con una sustancia blanca y se llamó a las unidades especializadas para que hagan los análisis correspondientes. “Les traje el postre a mis hermanos”, manifestó la mujer antes de ser descubierta.

La Sección Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VI se hizo presente en la comisaría y llevaron a cabo las pruebas de campo correspondientes y confirmaron que la sustancia encontrada era cocaína, la cual fue secuestrada como prueba para la investigación.

El procedimiento, autorizado por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, derivó en la notificación formal de la mujer por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Se le informaron sus derechos y garantías procesales, y quedó supeditada al avance de las actuaciones judiciales mientras la investigación continúa.

Asimismo, la droga incautada quedó a disposición de la Justicia federal, que ahora intenta determinar si la joven actuó por cuenta propia o como parte de una maniobra más amplia para ingresar estupefacientes a la dependencia policial.

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