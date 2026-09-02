Un hombre amenazó a un vecino con una pistola por una deuda de luz y terminó detenido con un arsenal en su casa

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en Junín a un hombre que amenazó a un vecino e incautó armas de fuego y municiones en su vivienda.

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Un hombre de 31 años fue aprehendido en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, luego de amenazar a un vecino con un arma de fuego en medio de una disputa por una deuda de electricidad. El episodio derivó en un allanamiento de urgencia en el que la policía secuestró dos pistolas Glock, munición y un dispositivo de almacenamiento de imágenes.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre pasado, alrededor de las 15:50, en las inmediaciones de un comercio ubicado en la calle Primera Junta al 1100. M.G., de 23 años, denunció que se encontraba fuera del local Fast Market, del cual es locatario, cuando fue increpado por un hombre identificado como Matías Spina, de 31 años, hijo de la propietaria del inmueble donde funciona el negocio, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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Según la denuncia radicada en la Comisaría Segunda de Junín, Spina le exhibió al inquilino un arma de fuego tipo pistola durante la discusión. El conflicto entre ambos se originó por una deuda por el servicio eléctrico, dado que el comercio comparte el medidor de luz con la vivienda de la familia de Spina.

Tras la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 de Junín, a cargo de la fiscal Biurrum, dispuso la formación de la causa por amenazas agravadas y encomendó las primeras tareas a la Comisaría Segunda.

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Agentes de la DDI Junín tomaron intervención en la causa y avanzaron con tareas investigativas hasta establecer el domicilio de Spina. Con ese dato, la fiscal autorizó un allanamiento de urgencia.

El operativo se concretó en una vivienda de la calle Primera Junta al 1100, donde reside el hombre señalado por las intimidaciones. Allí, los investigadores secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, identificadas con las series BNAL811 y CBLT401, una caja con 50 municiones marca Magtech del mismo calibre y un grabador digital de video (DVR) de la marca Hikvision.

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El magistrado interviniente convalidó lo actuado durante el procedimiento y dispuso notificar a Spina del delito que se le imputa. Además, fijó una audiencia con el sospechoso para este miércoles 2 de septiembre, precisaron las fuentes a este medio.

El expediente fue caratulado como amenazas agravadas. El procedimiento fue conducido por el comisario mayor Cristian Caggiano, director de la DDI Junín.

A mediados de agosto pasado, se registró un caso similar en Zapala, Neuquén, cuando un hombre fue asesinado por una deuda. En esa oportunidad, un hombre llegó armado con una ametralladora a una vivienda y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. Producto del ataque, Cristian Montesino, de 37 años, murió, y un amigo de la víctima resultó gravemente herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital local.

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