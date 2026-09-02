Crimen y Justicia

Imputaron a un cardiólogo y a un enfermero por defraudar al PAMI por $700 millones

La Fiscalía sostuvo que reportaron miles de estudios médicos a nombre de afiliados de todo el país. Además, los acusados son investigados en otra causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina

pami generica
Los acusados están acusados de haber defraudado al PAMI, tras cobrar prácticas que nunca habrían realizado
Guardar

La Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería, acusados de haber defraudado al PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que nunca fueron realizadas. Según la investigación, ambos fueron acusados de haber cobrado aproximadamente $700 millones a través de esta maniobra.

Los imputados son el cardiólogo M.G.A. y el enfermero M.A.P., quienes ya habían sido detenidos e imputados en junio pasado por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.

PUBLICIDAD

Esa causa se había iniciado como un desprendimiento de la causa por las maniobras presuntamente defraudatorias contra PAMI que ahora fueron formalizadas en Rosario. La acusación fue presentada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración del fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la UFI-PAMI.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Fiscales, la audiencia de formalización se realizó el 26 de agosto, donde el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y fijó un plazo de investigación de seis meses, hasta el 25 de febrero de 2027.

PUBLICIDAD

Hombre sin camisa recostado con electrodos en el pecho, un monitor cardíaco y una interfaz digital que muestra gráficos de ondas y un corazón
La cifra asciende a 700 millones de pesos, de acuerdo con la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, se indicó que todavía se esperan los peritajes sobre teléfonos y computadoras secuestrados. Además, el magistrado dispuso medidas de coerción consistentes en la obligación de sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por la UFI-PAMI, que advertía sobre presuntas maniobras irregulares. Según la acusación, a través del sistema CUP del PAMI, el cardiólogo reportó haber realizado entre octubre de 2023 y octubre de 2024 un total de 36.085 prácticas médicas a nombre de 4.982 afiliados. Entre ellas figuraban ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios, conocidos como estudios Holter. Por esas prestaciones, la obra social abonó 579.943.598,88 pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el médico también había informado otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por un monto de 147.974.775,68 pesos. Sin embargo, ese pago no llegó a concretarse luego de que se detectaran irregularidades.

Las evidencias reunidas por el área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal Soledad García, incluyeron testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el profesional.

Centro de Justicia Penal de Rosario
Los acusados ya habían sido detenidos en junio en el marco de otra causa

A eso se sumó la imposibilidad material de concretar la enorme cantidad de prácticas facturadas y el cruce con bases de datos migratorias, que indicó que el cardiólogo no se encontraba en el país cuando parte de esos estudios habrían sido realizados.

Incluso, la Fiscalía sostuvo que los acusados habrían utilizado datos personales de afiliados de todo el país para concretar la maniobra. También señaló que en junio de 2024 compraron una vivienda y que, para esa operación, habrían presentado documentación apócrifa ante la escribana interviniente.

Según la acusación, la compra se realizó a través de una sociedad constituida por ambos, sin actividad comercial real, que habría sido utilizada como pantalla para dar apariencia de legalidad a los fondos.

A raíz de haberse incorporado estos elementos en el expediente, los fiscales encuadraron los hechos como defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter consumado y en grado de tentativa, además de lavado de activos.

El antecedente en Venado Tuerto

La denuncia por la presunta defraudación contra PAMI fue también el punto de partida de la investigación que derivó, en junio pasado, en la detención de los mismos acusados por parte de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto.

La Policía Federal encontró 243 ampollas usadas de fentanilo en Wheelwright
La Policía Federal encontró 243 ampollas usadas de fentanilo en Wheelwright

Tras allanamientos en domicilios de Acebal y Wheelwright, los investigadores encontraron elementos que indicaban el funcionamiento de un consultorio médico sin habilitación. Entre otros secuestros, se hallaron 243 ampollas de fentanilo utilizadas, 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y materiales para prácticas médicas.

Al formalizar esa investigación, la fiscalía de Venado Tuerto atribuyó al médico M.G.A. y al enfermero M.A.P. los delitos de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo —al primero como autor y al segundo como partícipe necesario—, además de ejercicio ilegal de la profesión, en carácter de coautores.

En ese expediente, el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, formalizó la investigación y dictó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva de ambos por 90 días.

Temas Relacionados

PAMIRosarioLavado de activosDefraudación en perjuicio de la administración públicaVenado TuertoEjercicio ilegal de la medicinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denunció el robo en una vivienda y descubrieron que era uno de los ladrones

El caso dio un giro tras revisar grabaciones de seguridad, ubicar pertenencias en tres domicilios y reconstruir el traslado de los objetos que luego fueron devueltos a la dueña

Denunció el robo en una vivienda y descubrieron que era uno de los ladrones

Una discusión por un puesto de frutillas terminó a los tiros en plena ruta de Santa Fe y hay tres heridos

Una de las víctimas aseguró que dos hombres intentaron sacar a su familia del puesto, la discusión escaló y uno de ellos abrió fuego. “Yo tengo mucho miedo. Ya dos veces me fueron a tirotear la casa”, contó la joven

Una discusión por un puesto de frutillas terminó a los tiros en plena ruta de Santa Fe y hay tres heridos

Condenaron a perpetua al acusado de matar y descuartizar a Luisina Leoncino en Entre Ríos

La víctima tenía 24 años cuando fue asesinada por Horacio Rafael Benítez. El acusado había esparcido sus restos por toda Concordia, lo que dificultó la investigación

Condenaron a perpetua al acusado de matar y descuartizar a Luisina Leoncino en Entre Ríos

Capturaron a “La Picante”, una adolescente que se dedicaba a robar a jubilados a punta de pistola

La menor de 15 años había ingresado a una casa en Bahía Blanca y amenazó a los propietarios con un revólver calibre .22 largo. La pareja pudo escapar y denunció el hecho

Capturaron a “La Picante”, una adolescente que se dedicaba a robar a jubilados a punta de pistola

Asesinaron a un hombre frente a su familia en Garín y buscan a dos atacantes en moto

La víctima recibió un disparo en el pecho dentro de su vivienda de Escobar, mientras la Justicia investiga si el crimen fue planificado

Asesinaron a un hombre frente a su familia en Garín y buscan a dos atacantes en moto

DEPORTES

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

La historia detrás del partido oculto de Messi en la Selección: “A ese chico lo van a tener que aguantar 20 años”

El emotivo homenaje de Ferrari a Schumacher en el GP de Italia de F1: el guiño a Argentina

La frase con la que el Atlético de Madrid buscó convencer a Julián Álvarez de que lo mejor para su carrera fue seguir

TELESHOW

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano Generación Dorada: “Traé la copa a Marbella”

Camilota rompió el récord de Marcelo Tinelli: cuántos alfajores logró meterse en la boca

Marta Fort lanzó comentarios sexuales sobre Licha Martínez: la fuerte indirecta que la esposa del jugador le dedicó

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, debutó como “angelita” en LAM: “Vine a hablar de todo”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel lanzó una nueva operación contra infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano

El Ejército de Israel lanzó una nueva operación contra infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano

Mark Carney subrayó la necesidad de un EEUU “serio” en la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo comercial

La primera ministra de Japón destacó a la IA y los drones como ejes centrales de su nueva estrategia de defensa

Nepal comenzó a realizar entierros masivos en fosas comunes mientras el número de muertos por las inundaciones supera los 1.000

El líder del régimen chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente de Egipto para reforzar los vínculos económicos